Российский "Циркон" лишил США концепции глобального удара

Россия уходит в гиперзвуковой отрыв, успешно завершая испытания эффективного высокоточного оружия, аналогов которого нет ни в одной стране мира. В Арктике успешно проведен пуск новой ракеты "Циркон".

Запущенная с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Белом море гиперзвуковая ракета "Циркон" за четыре с половиной минуты поразила цель в Баренцевом море, на удалении 450 км, и показала, насколько надежно защищены арктические рубежи РФ и Северный морской путь.

Скорость превысила 8 Махов, максимальная высота полета достигала 28 километров. Проектом предусмотрены скорость ракет до 9 Махов (свыше 10 789 км/час) и дальность полета более 1 000 километров.

При достижении скоростей более 8 Махов ракеты становятся неуловимы для всех существующих и перспективных систем ПВО — ПРО вероятного противника. Поражающие свойства "Циркона" позволяют достойно конкурировать с ядерным оружием. Одного попадания гиперзвуковой ракеты с конвенционной боевой частью достаточно для уничтожения авианосца или крупного сухопутного объекта (имеются и ядерные боеголовки).

Один из новейших российских боевых кораблей — фрегат "Адмирал Горшков" — впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой по морской цели. Ранее испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики "Циркона" по дальности и точности стрельбы, гиперзвуковой скорости ракет.

После завершения всего цикла государственных испытаний (около 10 пусков с борта "Адмирала Горшкова" и атомной субмарины "Северодвинск") планируется вооружить "Цирконами" надводные корабли и подводные лодки в 2020-2021 годах. Военно-морским флотом гиперзвуковое перевооружение не ограничится. Ранее Владимир Путин упоминал о разработке этих ракет наземного базирования.

Боевое превосходство

По информации Минобороны РФ, "Цирконы" получат крейсер "Адмирал Нахимов", фрегаты типа "Адмирал Горшков", корветы проекта 20 385 ("Гремящий"), надводные корабли проектов 22 350, 23 560, и атомные субмарины проектов 885, 885М, 949АМ. Внедрение "Цирконов" не требует переделки пусковых установок, унифицированных для "Калибров" и "Ониксов". В ходе модернизации гиперзвуковые ракеты могут получить и другие боевые корабли.

В боевой обстановке ударная группа (КУГ) российского ВМФ, оснащенная гиперзвуковыми ракетами дальностью более 1 000 километров, способна первой обнаружить и уничтожить авианосную ударную группу (АУГ) противника залповым пуском 10-15 "Цирконов". В этой дуэли противокорабельные ракеты США и НАТО заведомо проигрывают, имея дальность поражения до 500 километров (даже без учета скорости).

Боевой радиус палубных самолетов вероятного противника не превышает 800 километров, то есть АУГ весьма проблематично нанести упреждающий массированный удар по российским кораблям. И даже действия палубной авиации противника парами или звеньями на удалении до 2 000 километров (с дозаправкой в воздухе) окажутся столь же малоэффективны — система ПВО российской КУГ для звена непробиваема.

Тактически более простая ситуация гипотетического противостояния российской КУГ с "Цирконами" и корабельной ударной группы ВМС США в составе, к примеру, двух крейсеров типа Ticonderoga или эсминцев управляемого ракетного оружия (УРО) типа Arleigh Burke с высокой вероятностью приведет к уничтожению как минимум одного из кораблей. Залповый пуск четырех гиперзвуковых ракет гарантированно уничтожит оба.

Вероятная дальность обнаружения "Циркона" РЛС обзора воздушного пространства ЭМ Arleigh Burke не превышает 120 километров, то есть с момента появления гиперзвуковой ракеты на радаре (если увидит) до удара под ватерлинию — около 90 секунд. Этого времени не хватит даже на открытие кингстонов.

Практически невидимый в облаке плазмы "Циркон" способен в считанные секунды преодолеть зону ПВО противника. Объективно КУГ из двух крейсеров или эсминцев УРО не имеет шансов отразить удар одиночной гиперзвуковой ракеты, и бортовые средства РЭБ оставляют слишком мало надежд на отклонение "Циркона" от цели. Огромная кинетическая энергия гиперзвуковой ракеты позволяет "разрубить" надвое эсминец типа Arleigh Burke.

На российских фрегатах и малых ракетных кораблях имеются соответственно по 16 и 8 ячеек для запуска "Калибров", "Ониксов" и в перспективе — "Цирконов". Это делает относительно небольшие суда серьезными противниками авианосных ударных групп. К примеру, современные средства ПВО Королевского флота Великобритании способны сбивать воздушные цели, летящие на скоростях не выше 3 700 км/ч, и российский "Циркон" для них просто "неостанавливаемый" (unstoppable).

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты дополнят возможности высокоточных крылатых "Калибров" морского базирования, которые предназначены для поражения морских и стационарных наземных целей (пунктов управления, арсеналов, аэродромных и портовых сооружений).

"Циркон" диктует принципиальные изменения тактики и технологий ВМС недружественных РФ государств. Под присмотром российских гиперзвуковых ракет авианосные ударные группы и соединения вероятного противника даже в мирное время обречены лишь на имитацию эффективности в океанских далях. В перспективе после 2025 года высокая скрытность российских субмарин с "Цирконами" на борту сделает АУГ вероятного противника уязвимыми в любой точке Мирового океана.

Технологическое совершенство

Гиперзвуковой аппарат невозможно разогнать традиционным реактивным двигателем. Ракетно-прямоточный двигатель "Циркона" работает на принципиально новом топливе "Децилин-МЦ с увеличенной на 20% энергоемкостью. Для сверхзвукового горения в качестве окислителя используется атмосферный кислород. Новое оружие потребовало преодоления целого комплекса научно-технических проблем.

Гиперзвуковая ракета летит в высокотемпературном облаке плазмы (выше +1 500 °С), когда начинают плавиться алюминий и магний, теряет свойства жаропрочная сталь. При этом система самонаведения и прочее радиоэлектронное оборудование должны устойчиво работать.

Для "жизнестойкости" конструкции, сохранения управляемости на сложной траектории и маневренности обычной крылатой ракеты используются бериллиевые сплавы, новые абляционные материалы, композиты на основе волокон бора и углерода, плазменное напыление тугоплавких покрытий и другие космические технологии.

Причем все это плотно упаковано в относительно небольшом объеме. Из открытых источников известно, что длина ракеты "Циркон" (3К-22) около 6 метров, вес боевой части – 300 килограммов.

Американцы не менее интенсивно (и относительно безрезультатно) разрабатывают стратегические гиперзвуковые средства воздушного нападения. Противокорабельных гиперзвуковых ракет, подобных "Циркону", у США нет. По мнению специалистов, превосходство РФ в этой сфере продержится не менее 10 лет.

Российское гиперзвуковое оружие не имеет конкурентов в мире, что признал даже западный исследовательский центр Rand. И все же "Циркон" — лишь ответ РФ на внешние военные угрозы, технология сохранения мира.

Сегодня антироссийский курс остается приоритетом Североатлантического альянса, но реалистичность "Быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike) по РФ вызывает большие сомнения у специалистов Пентагона. Заметное технологическое отставание США от России в сфере вооружений ставит палки в колеса стройной военной стратегии Вашингтона и Брюсселя.

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