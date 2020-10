МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой

За высокими словами руководства МВФ о необходимости помочь миру преодолеть экономические и гуманитарные последствия эпидемии, вероятно, скрывается нечто большее, а уж в гуманистические соображения лидеров финансовой структуры, чья репутация в развивающихся странах заслуженно находится в глубоком минусе, может поверить только крайне наивный человек, который никогда не видел, как очередные должники этой вашингтонской организации урезали социальные программы и продавали за бесценок государственные предприятия во имя выполнения "требований МВФ по оздоровлению экономики".

Надо отдать должное нашим американским оппонентам: все попытки стран, не входящих в элитно-неоколониальный клуб G7, перехватить контроль над МВФ пока не увенчались успехом, несмотря на то что определенные подвижки в вопросе увеличения влияния Китая (или даже России) в процессе принятия решений внутри организации все-таки были зафиксированы.

Но в целом главный кредитор развивающихся стран (а по сути — "главный Шейлок планеты") все еще ориентируется на продвижение той самой версии "глобализма", которую ни при каких обстоятельствах нельзя назвать справедливой.

Если в начале эпидемии Covid-19 западные СМИ и эксперты переживали за жизнь этой версии глобализма и опасались деглобализации, то сейчас "глобальный Шейлок" констатирует, что ему нужна еще одна Бреттон-Вудская конференция, - то есть действующая (заложенная вместе с созданием самого фонда в 1944 году) схема глобализации стала главной жертвой эпидемии, и пока труп еще не остыл, на мир нужно срочно спустить новую версию, с улучшенным имиджем, построенным на обещаниях не продвигать совсем людоедскую повестку.

В официальном обращении, формально приуроченном к вступлению в фонд Андорры, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева объявила о том, что настал исторический момент:

"В то время как мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Андорру в качестве нашего 190-го члена, работа МВФ является свидетельством ценностей сотрудничества и солидарности, на которых строится сестринство и братство человечества. Сегодня перед нами встает новый бреттон-вудский "момент" - пандемия, унесшая уже более миллиона жизней; экономическая катастрофа, которая уменьшит мировую экономику на 4,4% в этом году и приведет к сокращению производства на 11 триллионов долларов к следующему году, и невыразимое человеческое отчаяние перед лицом огромных потрясений и растущей бедности впервые за десятилетия. И снова перед нами стоят две масштабные задачи: бороться с кризисом сегодня и строить лучшее завтра".

С тезисом о необходимости бороться с глобальным экономическим кризисом сегодня спорить не нужно, а вот с тезисом о том, что "лучшее завтра" для всего человечества выстроит МВФ, — можно и нужно, тем более что апелляция к опыту Бреттон-Вудской конференции 1944 года выглядит как что-то хорошее и убедительное только для вашингтонского чиновника.

Стоит напомнить один апокрифический эпизод с той конференции, на которой 44 представителя разных стран подписали устав МВФ.

Советские дипломаты, приглашенные на конференцию, покинули ее после ознакомления с предложенными правилами работы новорожденного глобального фонда-кредитора, заявив организаторам, что получившаяся структура будет просто "филиалом Уолл-стрит". Предсказание сбылось полностью, причем в таких формах, которые вряд ли могли предвидеть советские переговорщики.

Есть основания подозревать что эдакий "Бреттон-Вудс 2.0" будет работать в соответствии с теми же принципами. Например, директор-распорядитель МВФ на фоне эпидемии и экономической катастрофы, которая терзает развивающиеся страны, почему-то очень озабочена транспарентностью тех долгов, которые эти страны уже набрали. Для того чтобы понять реальную причину беспокойства, потребуются перевод с вашингтонско-бюрократического на русский и небольшой исторический экскурс.

Вот что предлагает МВФ сейчас:

"Мы должны двигаться к большей прозрачности долга и усилению координации кредиторов. Нас воодушевляют дискуссии "Двадцатки (G20)" по поводу "Общей основы урегулирования суверенного долга", а также наш призыв к улучшению архитектуры урегулирования суверенного долга, включая участие частного сектора. Мы вместе с нашими странами-членами поддерживаем их политику".

Вроде бы это "за все хорошее и против всего плохого", но так же как фраза "соблюдение мирового порядка, основанного на правилах" в устах американских дипломатов означает "Россия должна вернуть Крым", так и в этом случае кодовая формулировка "прозрачность долга" — это не про "прозрачность", а про Китай. В феврале японское экономические издание Quartz писало о борьбе МВФ и Всемирного банка с ростом китайского влияния в развивающихся странах:

"(МВФ и Всемирный банк — прим. ред.) также обеспокоены влиянием Китая, который, хотя и не является крупнейшим кредитором, стал чрезвычайно влиятельным источником капитала в африканских странах, у которых мало вариантов из-за слабых экономических параметров. <...> Китай предлагает удобный пакет финансирования и (последующего — рим. ред.) сопровождения через свои государственные предприятия для столь необходимых инфраструктурных проектов по всему континенту".

По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, проблема заключается в отсутствии прозрачности.

"Одна из практических проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что некоторые из новых кредиторов не входят в Парижский клуб и поэтому, я думаю, когда мы говорим это, люди должны иногда подразумевать под этим Китай", — сказал Малпасс. - Они (китайские структуры — прим. авт.) увеличили объем кредитования, что в некотором смысле хорошо. Мы хотим больше кредитовать развивающиеся страны. Но <...> часто в их контрактах есть пункт о неразглашении, который запрещает Всемирному банку или частному сектору видеть, каковы условия договора".

По большому счету МВФ хотел бы, чтобы вопрос о том, кому Китай, причем не только на уровне государственных структур или банков, но и на уровне частных компаний, будет прощать долги, решался не самим Китаем в двусторонних переговорах, а в рамках какого-то многостороннего формата с участием МВФ и стран Запада.

Это выглядит не как попытка построить новое мировое финансовое братство, а как желание любой ценой защитить существующую и по сути неоколониальную схему кредитования развивающихся стран, которой Пекин очень сильно мешает.

Более того: исходя из тех же соображений, почему бы руководству фонда не потребовать от России "простить" те три миллиарда долларов, которые должна Украина по евробондам? Обвинить Москву в отсутствии транспарентности и в нежелании помочь сильно пострадавшей от ковида, — это будет вполне в стиле вашингтонского фонда.

Еще один принцип, на котором МВФ собрался строить светлое глобальное будущее, является прямой угрозой российской экономической безопасности и российскому бюджету: