Полюбят ли торговые сети мелкого молдавского производителя

Молдавские парламентарии предлагают внести элемент регулирования в отношения производителей и продавцов. Экономисты, признавая проблемы отечественных производителей, находят эту идею не слишком убедительной.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. В конце января в молдавском парламенте был зарегистрирован проект о внесении поправок в Закон о внутренней торговле. В ближайшее время депутаты могут его рассмотреть.

Дискриминация – мнимая или реальная

В Молдове проблема взаимоотношений местных производителей и торговых сетей периодически вызывает острые дискуссии. Недавняя законодательная инициатива депутата от "Платформы DA" Александра Слусаря в очередной раз придала этой теме актуальности.

Одна из главных инициатив проекта заключается в ограничении максимального размера коммерческой скидки, которую торговые предприятия могут потребовать от молдавских производителей продуктов питания. Автор проекта полагает, что такая скидка не должна превышать 10 процентов от продажной цены поставщика.

Кроме того, эта законодательная инициатива предлагает дополнить третью статью Закона некоторыми специфическими терминами, как, например, "безопасность пищевых продуктов", "производственный процесс".

Проект сопровождается пояснительной запиской, в которой утверждается, что молдавские розничные торговые сети часто ведут себя "дискриминационно" в отношении местных производителей, особенно мелких. Как говорится в записке, продавцы практикуют различные сборы и требуют все более высоких скидок при закупке у поставщиков продовольственных товаров.

Авторы проекта приводят результаты исследования отечественного Министерства экономики, согласно которым, торговые сети сегодня требуют, например, от производителей молока скидку до 15%, от поставщиков мяса, соков и консервированной продукции – до 40%. При этом торговая наценка на эти продукты, если верить исследованию, в среднем составляет 25%, а, соответственно, маржа прибыли – 50 и даже 70%.

Инициаторы проекта уверены, что предлагаемые законодательные ограничения помогут сократить "дискриминационную торговую практику".

"На мой взгляд, проблема в том, что до сих пор нигде не оговорен общий критерий для расчета цены, от которой может быть потребована скидка, – говорит председатель Ассоциации производителей столового винограда РМ Георге Габерь. – Это особенно касается мелких, "нишевых" производств с "домашними" продуктами, качество которых на несколько порядков выше, нежели у аналогичной продукции крупных предприятий".

В этом сегменте у каждого своя себестоимость, свое качество и, соответственно, своя цена, говорит Габерь. И утверждает, что в принципе не понимает, почему торговым сетям при наличии иногда немалой торговой наценки позволено еще и требовать от производителя скидку.

Кроме того, он полагает, что очень жесткими условиями и неподъемной для производственников ценовой политикой крупные торговые сети фактически загоняют отечественного производителя в крайне тяжелую ситуацию.

"Когда некоторое время назад в Молдову зашел один крупный международный продавец, он сразу объявил о намерении создать в республике 3000 рабочих мест. Я уверен, что одновременно он поспособствовал закрытию 5000 вакансий. Во всем мире большие коммерческие сети не пускают в жилые кварталы. У нас пустили – на Ботанике и Чеканах. И те мелкие торговые точки посреди жилых домов с наработанной постоянной клиентурой, с особыми продуктами от "нишевых" производителей, за которыми выстраиваются очереди, даже несмотря на высокие цены, начали закрывать, предсказуемо проигрывая конкуренцию торговым гигантам", – говорит Георге Габерь.

И предлагает задуматься, например, над тем, почему в международных сетях так слабо представлены молдавские винные бренды и почему поставляются туда не напрямую с заводов, а, скажем, от румынских дистрибьюторов.

Не стоит изобретать велосипед

Между тем экономические эксперты, комментирующие эту ситуацию для Sputnik Молдова, признавая наличие немалых проблем у молдавских производителей, высказывают недоумение относительно конкретных механизмов, которые предлагает законопроект за авторством Александра Слусаря.

Так, директор Центра стратегических исследований и реформ, экономист Галина Шеларь считает, что предлагаемые автором инициативы регулирующие меры мало соответствуют принципам рыночной экономики, которую "Молдова пытается построить 30 лет подряд".

"Цена на свободном рынке определяется исключительно спросом и предложением. А тут получается что-то странное. То есть, когда сельхозпроизводитель, желая приобрести трактор или удобрения, ищет возможность купить дешевле, – это нормально. Но когда он же выступает в роли продавца, почему-то нужны "особые условия". Проект закона, собственно, об этом", – говорит Шеларь.

Она также не видит никакой необходимости дублировать термины вроде "безопасности пищевых продуктов", поскольку в Молдове давно функционирует одноименный закон, в котором, считает Шеларь, вся терминология прописана предельно точно.

"Давайте применим к ситуации элементарный, бытовой подход. Вы пришли на Центральный рынок, чтобы купить помидоры. Торгуетесь с продавцом: куплю у вас не килограмм по 10 леев, а 20 кило, но по семь. А вам в ответ: нет, скидка может быть только 10%. Разве не абсурд?" – задается вопросом Шеларь.

По ее мнению, проблема вообще не относится к сфере ценообразования, но может заинтересовать Совет по конкуренции.

Схожей точки зрения придерживается и экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, который утверждает, что свободный рынок не терпит регулирования, но тем не менее "имеет свои изъяны".

"Подобные конфликты возникают тогда, когда на рынке у кого-то складывается доминирующее положение, – говорит Ионицэ. – Действительно, мы можем сегодня говорить, что некоторые молдавские торговые сети в определенной мере доминируют и мелким производителям трудно вести с ними переговоры на равных. Но здесь нужен механизм по защите конкуренции, а не закон, ограничивающий какие-то проценты".

Ионицэ напоминает, что создание в Молдове здоровой конкурентной среды было одним из условий подписания республикой Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, эксперт приводит в пример весьма неудачный, с его точки зрения, опыт законодательного ограничения в Молдове торговой наценки на "социальные товары".

"Кончилось тем, что торговые сети вместо того, чтобы закупать, допустим, доступные по цене моющие средства, начали заказывать исключительно дорогостоящие. С вполне понятным желанием зарабатывать с килограмма моющего средства не пять леев, а двадцать. Покупатели в итоге вынуждены были платить втридорога", – сказал Ионицэ.

Эксперт предлагает "не изобретать велосипед", но обратиться к механизмам, которые доказали свою эффективность во многих странах. По его мнению, в Молдове они тоже есть: Совет по конкуренции. Впрочем, экономист тут же оговаривается:

"В условиях все еще довольного дикого рынка в Молдове не факт, что подобные цивилизованные инструменты будут работать. И предложенный законопроект может отчасти стать выходом, но только на очень короткий срок...".

О "диком капитализме" в Молдове также говорит и доктор экономики Михаил Пойсик, но вывод делает совсем неожиданный.

"В деловой сфере Молдовы коррупция решает те вопросы, которые по той или иной причине не способно решить государство. У нас нет реальной конкуренции, молдавские бизнесмены привыкли между собой договариваться, почти не ориентируясь на законодательство. Даже если этот проект будет принят – не сомневайтесь, бизнес быстро придумает, как его обойти", – убежден Пойсик.

Он говорит, что выбор у молдавского предпринимателя невелик: или строго исполнять законы и обанкротиться, или обойти законодательство и заработать. Именно поэтому, считает Пойсик, в принципе не важно, будут в итоге приняты поправки депутата DA или нет.

Получить комментарий по обсуждаемой теме от руководства функционирующих в Молдове крупных торговых сетей, даже на условиях строжайшей анонимности, оказалось весьма непростой задачей. Единственный ответ прозвучал так: "Правила и условия для производителей – это не чья-то прихоть, у каждого из них существует четкое обоснование. Но мы всегда готовы к диалогу".

Что ж, остается надеяться, что этот диалог, наконец, случится.

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