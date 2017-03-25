Узаконенный эгоизм чиновников: куда девать ребенка, пока в саду каникулы

Лето — это настоящая головная боль для родителей, потому что надо думать, куда пристроить ребенка, пока не работают школы и детские сады. Традиционные летние каникулы для школ — это понятно, они всегда были. Но к ним теперь официально добавились каникулы в детских садах.

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Регламент по организации и функционированию дошкольных образовательных учреждений предусматривает, что детсады республики будут уходить летом на каникулы, продолжительностью не менее 42 календарных дней. Больше — можно. Меньше — нельзя.

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"Период каникул установят в результате консультаций с родителями. На время приостановки работы учебного заведения местные власти и руководство детсада должны предложить родителям альтернативу или обеспечить им возможность отводить ребенка в ближайшее учреждение", — говорится в сообщении Минпросвета.

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Самое любопытное, что каникулы длиною почти в два месяца у большинства детских садов были всегда. И в это время мамы и папы детсадовцев выкручивались, чтобы хоть куда-то определить дитя — к бабушкам и дедушкам (если таковые есть), няням (если позволяет семейный бюджет).

Каждую весну у родителей появлялась надежда — а, может, в этом году все будет по-другому, может, каникулы отменят. Но нет… Не только не отменят, эти летние каникулы в садиках уже даже узаконили!

Интересно, о чем идет речь? О заботе работников детских садов? Чтобы у них был отпуск в самое лучшее летнее время — июль и август? А дети куда?

Хотя, по логике, можно было бы организовать работу по сменам, облегченные графики, сдвоенные группы и так далее, но не ставить родителей перед выбором — дети или работа…

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