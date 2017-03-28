Чем старше человек становится, тем больше он понимает, что зарекаться в этой жизни нужно не только от сумы и от тюрьмы, но практически от всего на свете.

Другую известную пословицу — "Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь" — вспоминают, в частности, те, кому, к несчастью, довелось столкнуться с решением суда о выселении из родного дома и, как следствие, — с судебным исполнителем, претворяющим в жизнь постановление.

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В нашей полуголодной и полукриминальной стране случается так, что от отчаяния или же по глупости люди закладывают свое движимое и недвижимое имущество, а потом, будучи не в силах его выкупить, лишаются даже крыши над головой.

Один такой случай произошел с моими соседями — молодую семью с двумя маленькими детьми и престарелой матерью мужа выставил на улицу судебный исполнитель с помощью военизированной охраны.

Мольбы и угрозы здесь не помогают — суд вынес решение, и исполнитель просто берет с полки дело и идет выполнять свою работу.

Но в описываемом случае судебный исполнитель в тот же день встретился с выселенной им семьей, к счастью, успевшей снять квартиру и не заночевавшей на улице, и помог деньгами на первое время. По рассказам обездоленных людей, он клялся и божился, что до приезда на место не знал о том, что в семье маленькие дети, иначе бы откладывал свой визит насколько возможно.

В этом-то и заключается, наверное, главная проблема работы судебных исполнителей и органов правопорядка в целом — зачастую они не знают всех необходимых обстоятельств, чтобы при возможности поступить и по закону, и по совести.

Второй подобный случай, в орбите которого я оказался, имеет место в эти дни и также касается семьи с маленьким ребенком, у которой могут отнять квартиру в пользу противоположной стороны судебного разбирательства.

Но есть в этом случае два нюанса, которые могут спасти дело. Во-первых, суд на данный момент вынес решение касательно только одного из взрослых членов семьи, а не всех жильцов квартиры. Иными словами, остальных выселять никто не имеет право. Но, увы, есть и "во-вторых": как сообщила мне потерпевшая сторона, исполнитель, взявшийся за реализацию решения суда, находится в сговоре с противоположной стороной тяжбы, а в приснопамятные 90-е работал неофициальным коллектором.

На данный момент никто без жилья не остался — адвокат моих знакомых работает не покладая рук, и очень хочу надеяться, что он добьется поставленной задачи и отвоюет квартиру своих клиентов.

Пока же, опираясь на опыт этого случая, и подробно пообщавшись с адвокатом, имеющим к нему прямое отношение, хочу поделиться способами противодействия тем судебным исполнителям, которые превышают свои полномочия, чтобы остаться в родных стенах как можно дольше.

1. Если вы проиграли дело в суде и сомневаетесь, что ваш адвокат возьмет реванш, нанимайте другого юриста и тут же подавайте на апелляцию.

2. Если у вас есть несовершеннолетние дети, пожилые родители или другие родственники, за которыми требуется уход, а решение о выселении касается только вас, — оформляйте опекунство над родными на другое лицо, которому можете полностью доверять. Таким образом, раз ваших родственников никто не может выселить, то и их опекун обязан находиться рядом с ними.

3. При неправомерных действиях судебного исполнителя ваш адвокат может подать необходимую бумагу в суд, органы полиции и Национальный союз судебных исполнителей с требованием повлиять на конкретного исполнителя, допускающего нарушения.

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4. Судебный исполнитель должен заранее проинформировать вас о дне и времени своего прихода для подписания акта о выселении. Подписав эту бумагу, вы имеете полное право и дальше оставаться в вашем доме, заявив, что находитесь в гостях у ваших родных.

5. Если исполнитель заявился к вам в другое время или в другой день, то его действия уже неправомочны.

6. Заключайте контракт с частным охранным предприятием, чтобы по звонку их наряд приехал в течение пяти минут максимум. Ведь если исполнитель придет с военизированной охраной, то к вашим родным, не попадающим под выселение может быть применена сила, и их должен кто-то защитить. В этом случае также вызывайте полицию. Чем больше судебный исполнитель совершит процессуальных ошибок, тем больше претензий ваш юрист сможет ему предъявить и тем самым отсрочить претворение в жизнь решения суда.

7. Заранее договоритесь с представителями прессы — попросите их прийти к вам ко времени вероятного визита исполнителя. Журналисты в данном случае имеют право находиться в квартире и задавать любые вопросы.

8. Если исполнитель с помощью наемных работников попытается взломать вашу дверь и поменять замок без присутствия представителей правоохранительных органов и ордера, звоните в полицию и ЧОП, составляйте протокол. Теперь вы имеете полное право подать в суд за порчу имущества и потребовать внушительную материальную и моральную компенсацию.

9. Ведите видеосъемку всех разговоров и действий судебного исполнителя, имеющих место в вашем присутствии. Записи сохраняйте у себя и отправляйте адвокату.

10. Не поддавайтесь на угрозы, провокации и прочее психологическое давление — все это делается для того, чтобы вас деморализовать. Разработайте стратегию поведения. Если сомневаетесь в своих ораторских способностях, общайтесь с ним через адвоката.

11. И, конечно же, внимательно изучите Закон № 113 от 17.06.2010 "О судебных исполнителях", чтобы понимать, какие меры со стороны представителя этой профессии правомочны, а какие нет. И запомните — вы у вашего адвоката не одни. Поэтому думайте сами и сами предлагайте юристу варианты решения своей проблемы. Как говорится, одна голова — хорошо, а две — лучше.

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