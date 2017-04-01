Вместе с уходом Евгения Евтушенко ушла эпоха, которую никогда не вернуть

Они, великие, волею судьбы эгоистичны в своем уходе, лишая нас непередаваемой атмосферы, созданной их талантливым словом.

Ушел Евгений Евтушенко.

© Sputnik/ Евгений Биятов Чтобы помнили: пять самых известных песен на стихи Евгения Евтушенко

Не помню точно года, по-моему, где — то 1966-1967 —е, когда он приехал в Кишинев, чтобы читать свои стихи, в том числе поэму "Братская ГЭС". Это событие, да-да, в те годы для кишиневцев это было событием, должно было пройти в Русском Драматическом театре имени Антона Чехова.

Конечно, билеты, не успев появиться, исчезли в миг. Это было естественно для тех времен, когда культура доминировала, когда кишиневцы, в своем большинстве, тянулись к книге…

Мне же несказанно повезло. Как раз тогда, я, будучи студентом, подрабатывал пожарником в Русском театре. И, конечно, в мгновенье ока, стал популярнейшей личностью среди мало-мальски знакомых, которые просили меня провести их на вечер Евгения Евтушенко.

Господи, сколько стульев из артистических гримерок я тогда перетащил на театральный балкон…

© RIA Novosti. B.Kolesnikov Выступление поэта Евгения Евтушенко в Литературном музее

…Евтушенко сразу загипнотизировал зал:



"Поэт в России — больше чем поэт.

В ней суждено поэтами рождаться

лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,

кому уюта нет, покоя нет.



Поэт в ней — образ века своего

и будущего призрачный прообраз.

Поэт подводит, не впадая в робость,

итог всему, что было до него.



Сумею ли? Культуры не хватает…

Нахватанность пророчеств не сулит…

Но дух России надо мной витает

и дерзновенно пробовать велит.



И, на колени тихо становясь,

готовый и для смерти и победы,

прошу смиренно помощи у вас,

великие российские поэты…"

…Зал безмолвствовал, зал неистовствовал… Поэта долго не отпускали. Он читал и читал. И каждое его слово рождало в нас то великую печаль, то великую надежду.

Прошло много лет. Волею случая я оказался в одной компании с Евгением Евтушенко. Я рассказал ему, как когда-то носился со стульями на театральный балкон, чтобы разместить там своих друзей, желавших его послушать. И он, словно не прошло столько лет, блеснув глазами, заинтересованно спросил: "Понравилось?"



Сегодня в день его смерти на память приходят провидческие строки поэта:



"Жизнь перед Смертью —

как девочка перед женщиной.

Девочка Жизнь простодушна.

Цинична женщина Смерть.

Жизнь, по мненью Смерти,

заражена сантиментщиной.

Смерть лишена сантиментов —

попробуй умилосердь."

Евгений Евтушенко ушел. Ушел навсегда. Его стихи останутся с нами. Правда, уже никогда не появятся никакие новые строки Великого поэта.

Невосполнимая утрата.