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Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.

Вместе с уходом Евгения Евтушенко ушла эпоха, которую никогда не вернуть

© Sputnik/ Vladimir Vyatkin
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Владимир Новосадюк
Тема:
Умер поэт Евгений Евтушенко (4)
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Когда уходят великие, понимаешь всю мелочную суету сегодняшних будней. Они, великие, уносят с собой аромат эпохи, который никто и никогда не сумеет вернуть.

Они, великие, волею судьбы эгоистичны в своем уходе, лишая нас непередаваемой атмосферы, созданной их талантливым словом.

Ушел Евгений Евтушенко.

Поэт Евгений Евтушенко, архивное фото
© Sputnik/ Евгений Биятов
Чтобы помнили: пять самых известных песен на стихи Евгения Евтушенко
Не помню точно года, по-моему, где — то 1966-1967 —е, когда он приехал в Кишинев, чтобы читать свои стихи, в том числе поэму "Братская ГЭС". Это событие, да-да, в те годы для кишиневцев это было событием, должно было пройти в Русском Драматическом театре имени Антона Чехова. 

Конечно, билеты, не успев появиться, исчезли в миг. Это было естественно для тех времен, когда культура доминировала, когда кишиневцы, в своем большинстве, тянулись к книге…

Мне же несказанно повезло. Как раз тогда, я, будучи студентом, подрабатывал пожарником в Русском театре. И, конечно, в мгновенье ока, стал популярнейшей личностью среди мало-мальски знакомых, которые просили меня провести их на вечер Евгения Евтушенко.
Господи, сколько стульев из артистических гримерок я тогда перетащил на театральный балкон…

Выступление поэта Евгения Евтушенко в Литературном музее
© RIA Novosti. B.Kolesnikov
Выступление поэта Евгения Евтушенко в Литературном музее

…Евтушенко сразу загипнотизировал зал:

"Поэт в России — больше чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.

Поэт в ней — образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
итог всему, что было до него.

Сумею ли? Культуры не хватает…
Нахватанность пророчеств не сулит…
Но дух России надо мной витает
и дерзновенно пробовать велит.

И, на колени тихо становясь,
готовый и для смерти и победы,
прошу смиренно помощи у вас,
великие российские поэты…"

…Зал безмолвствовал, зал неистовствовал… Поэта долго не отпускали. Он читал и читал. И каждое его слово рождало в нас то великую печаль, то великую надежду.

Прошло много лет. Волею случая я оказался в одной компании с Евгением Евтушенко. Я рассказал ему, как когда-то носился со стульями на театральный балкон, чтобы разместить там своих друзей, желавших его послушать. И он, словно не прошло столько лет, блеснув глазами, заинтересованно спросил: "Понравилось?"


Сегодня в день его смерти на память приходят провидческие строки поэта:

"Жизнь перед Смертью —
как девочка перед женщиной.
Девочка Жизнь простодушна.
Цинична женщина Смерть.
Жизнь, по мненью Смерти,
заражена сантиментщиной.
Смерть лишена сантиментов —
попробуй умилосердь."

Евгений Евтушенко ушел. Ушел навсегда. Его стихи останутся с нами. Правда, уже никогда не появятся никакие новые строки Великого поэта.
Невосполнимая утрата.

Тема:
Умер поэт Евгений Евтушенко (4)
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