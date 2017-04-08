И снова о борьбе с курением: к нам идет чампикс

У меня хорошие новости. И почему бы не порадоваться, если есть что-то такое, что несет чистое добро миллионам людей. Это насчет лекарства от курения, известного как варениклин (активное вещество), он же чантикс, он же чампикс и т.д. Название на упаковке зависит от того, где вы живете.

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И вот какой текст появился недавно в Американском журнале медицины (цитирую с сокращениями, но без всякой непочтительной отсебятины): более 35 миллионов американцев пытаются бросить курить. В своем комментарии исследователи из Атлантического университета Флориды успокаивают клиницистов и их пациентов, что варениклин безопасен и остается эффективным способом бросить курить, и что нежелание употреблять этот препарат вызывало инфаркты и смерти от кардиоваскулярных заболеваний.

Правда ведь, хорошая новость?.. Но я обещал обойтись без отсебятины. Идем дальше. Как решили, что препарат безопасен? Как и положено — провели испытание, на 8 тысячах пациентов в течение 12 недель. Это — правильное исследование, прежние были неправильными. А сейчас "существующая сумма доказательств подсказывает срочную необходимость увеличить использование варениклина среди населения", как заявил один из авторов нового исследования.

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Ну, если срочно — значит, срочно. И вот вам просто великолепная новость: соответствующее американское надзорное ведомство убрало, по итогам этого исследования, свою "черную метку" с упаковок препарата.

Уточняю: в США могут полностью запретить лекарство, а могут поставить вот такую метку — предупреждение о последствиях его приема. Из-за такого предупреждения продажи препарата, о котором речь, сократились до жалких полумиллиона упаковок в год. Это только в США, в других странах его могли продавать и без меток.

В общем, снова здравствуй, милый психотропный чампикс. А что же теперь будет с необоснованными страхами насчет тех самых побочных последствий? Наверное, кому-то придется править сайты.

Вот один такой сайт, видимо, американский. Там насчет побочных последствий от чампикса-чантикса говорятся всякие устаревшие слова. Например, упоминаются аллергические реакции. Или — "необычные сны", или перемены в вашем поведении, типа беспокойства, паники, галлюцинаций, экстремального страха, агрессивности, гиперактивности или склонности к самоубийству.

И это еще не все. Упоминается также онемение или слабость части тела, конвульсии, расползающиеся язвы на коже, с отслаиванием таковой…

Насчет склонности к самоубийству: вообще-то речь об одном из самых известных скандалов в истории фармацевтики. Склонность эта реализовалась в виде 544 суицидов и еще почти 2000 попыток покончить с собой за пять лет применения препарата. Корпорация Pfizer, выпускающая это чудо фармацевтики, по мировому соглашению обязалась выплатить 300 миллионов долларов компенсации пострадавшим от применения препарата, обратившихся с судебными исками.

Ну, а сейчас все в прошлом. Все хорошо. 35 миллионов человек заждались. Им, как видите, даже подсказывают — не будете принимать варениклин, умрете от инфаркта (см. цитату выше).

Стоп, но 35 миллионов… эта цифра подозрительно похожа на общую численность курильщиков в США — хотя и официальную, то есть сильно заниженную. Антитабачная идеология предписывает думать и говорить, что все курильщики хотят бросить, но сами не могут, поэтому им одна дорога — к врачу, а врач выпишет им — вот это самое. Хотя социология показывает обратное, мода бросать курить проходит, даже в США, где нажим на курящих невообразимый.

И все же цифра хорошая. Давайте посчитаем, опираясь на данные упомянутого сайта (который рассказывает о побочном действии, а также приводит цены в разных странах и аптеках) — стандартная упаковка (курс) ныне реабилитированного чампикса, умноженная на 35 миллионов… всего получается 4,2 миллиарда долларов в год только в США.

За этими, призрачными пока цифрами стоит большая драма фармацевтического лобби, главной движущей силы антитабачной кампании. Дело в том, что ожидания-то в начале кампании были большие: ее надо было только начать, надавить на курильщиков, а дальше — множество новых препаратов, таблетка от курения, таблетка вместо курения… А вышло как-то не так. Кстати, эффективность даже чампикса кем-то, кое-где и порой обозначается как 25%-ый шанс бросить курить. И тут, вдобавок, появилась электронная сигарета. С ее почти 100% эффективностью и несколькими десятками исследований, говорящих о ее почти полной безвредности.

Ну, о том, как борцы с обычной сигаретой после долгой паузы начали, наконец-то, бороться и с электронной сигаретой тоже, мы уже говорили и еще поговорим — не далее, как в следующей колонке (есть забавные новости). А пока у нас, повторим, большая радость — к нам снова идет чампикс.

Как уже сказано, производит этот препарат корпорация Pfizer. И понятно, что именно она — в первых рядах глобальных борцов с курением.

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