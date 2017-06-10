Никотин против рака? Ну, это уже слишком, однако...

Сначала кое-что интересное о никотине, а потом — новости о том, каких «успехов» достигли запретители курения и каких ожидают в дальнейшем.

Роуз и наука

В порядке предисловия — кто такая Роуз: британский медик, скрывающий свое имя. Это очень типично, прятаться за псевдонимами на интернет-форумах, потому что — как я уже писал раньше — если медик-исследователь хоть в каких-то частностях оспаривает святую истину «курение убивает», то его перестают звать на конференции, а о грантах вообще можно забыть.

Роуз — активный дискутант в международной группе моих друзей, обсуждающих вред антитабачной кампании (видимо, складывается еще одно глобальное движение среди многих). Роуз известна на этом форуме тем, что мгновенно вспоминает в нужный момент какие-то медицинские исследования и при этом дает на них ссылки. Буквально за минуты, на твоих глазах.

И вот как это было: мы говорили о самом, вроде бы, вдолбленном в головы тезисе — что курение вызывает рак легкого. Вдалбливают с середины 50-х годов. Тут в дискуссии появляется Роуз и говорит: как насчет того, что табак предотвращает этот вид рака?

И выдает четыре доклада, которые антитабачные ребята вряд ли хотели бы цитировать. Первый: об антираковых свойствах никотинамида, который реактивирует ген, подавляющий опухоли (RUNX3), причем прежние опыты на животных показали, что как раз по части рака легкого с никотинамидом все очень хорошо. Исследование насчет того же самого, но уже в отношении людей.

Идем дальше — Роуз ссылается на исследование насчет того, что увеличение доступа ниацина в организм также повышает резистентность к тому самому раку. Документ еще от 1960-го года.

И еще два исследования — имеющие отношение к раку кожи, груди и легкого.

Тут я немного запутался. Никотинамид, он же — витамин В3, все-таки получают не совсем от зажженной сигареты, правда? А тут еще ниацин…

Как надо поступать в таких случаях? Говорить с медиками. У нашего движения за права курильщиков множество друзей в медицинских кругах. Когда я обратился к одному из них со своими вопросами, он меня послал… к очень грамотному российскому обзорному материалу, где, во-первых, объясняется, что такое никотин, никотинамид и ниацин, а также кто и что врет об этих чудодейственных субстанциях.

А во-вторых, уж сколько я прочитал материалов о пользе курения (точнее, о пользе никотина и его производных, а не дыма), но все равно в этом встретил массу приятных неожиданностей. Включая мысли насчет соотношения «польза — вред», которое, между прочим, есть в любом лекарстве.

Затем списался с Роуз. И та ответила: Дмитрий, я не пыталась утверждать, что рак можно лечить зажженной сигаретой. Я говорила о другом: что медицина знает о раке (и о никотине) так мало, что не удивлюсь, если окажется, что лучшее лекарство от рака легкого все это время ждало нас в табаке. Кстати, тогда будет понятно, почему рак так часто возникает именно у бросивших курить: сначала организм получал никотин (пусть и с вредным дымом), потом перестал… Но для этого надо, чтобы запретители курения отстали от медицины и вообще от людей.

Французы, южноафриканцы и другие

И еще новости, вообще-то пустяковые, но все равно приятно. Это, прежде всего, насчет "обезличенной пачки сигарет" — во Франции. Они там введены с января.

А курение в ответ выросло. С начала года продано больше пачек сигарет, чем за аналогичный период 2016 года. В марте, например — 4 миллиона пачек, то есть на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. А за 4 месяца этого года в целом — на 1% больше, чем за тот же период 2016-го. Это данные французской таможни, то есть касающиеся только импорта. Но все равно интересные.

Следующий материал касается Южной Африки, и его еще надо уметь прочитать. Дело в том, что там речь идет об оценках Всемирной организации здравоохранения, сделанных в 2015 году по всему миру в целом. А поскольку новость эта мне попала на глаза в газете из ЮАР, то понятно, что они — о своем.

Итак, ВОЗ полагает, что к 2025 году в ЮАР будет 6,8 миллиона курильщиков, что как минимум не меньше, чем сегодня.

Дальше автор материала начинает свою проповедь перехода на электронную сигарету и мягко долбит ВОЗ за ее дикое упрямство по этой части. Вейперы — они такие.

А меня интересует вот что: сам доклад от 2015 года. Вы можете с ним ознакомиться и на русском языке. В 2010-м в России курило 38% населения. ВОЗ прогнозирует 35% к 2025 году. Про все остальные страны там тоже много интересного.

Самое здесь интересное — это синдром разъезжающихся ног, которым страдает антитабачное движение. Давайте посмотрим, как это получается. ВОЗ опирается на данные, которые ей предоставляют страны-участники. ЮАР, Россия и еще несколько стран показывают "плохую" статистику: много курильщиков сейчас и в будущем. "Масштабы эпидемии" должны оправдывать новые бессмысленные меры по ограничению курения.

Но как только эти меры вводятся, уже через год надо рапортовать об их успехах. И тогда борцам с курением выгодно показывать, что число курящих снизилось. Далее же возникает потребность в оправдании новых запретительных мер, и выясняется, что все-таки курильщиков по-прежнему много (если не больше прежнего). И так до бесконечности. Полная путаница в данных. То нас много, то нас мало, и ноги все время разъезжаются.

Путаницу можно с удовольствием распутывать. Но проще подходить к делу так, как это делает Роуз и мои прочие друзья по переписке с упомянутого выше форума. А они (мы) говорят, что попросту нельзя верить ни одному слову и ни одной цифре фальсификаторов, которых уже ловили на вранье не раз.

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