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Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе

Митинг оппозиции, который стал для некоторых политиков их пиаром

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Колумнисты
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Елена Комолова
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Кишинев "содрогнулся" от очередной акции протеста: люди постояли, покричали и разошлись, а в сухом остатке – остался только пиар внепарламентских политических партий

Протест против изменения избирательной системы в Молдове прошел в воскресенье в Кишиневе перед зданием парламента республики. Акция, продолжающаяся в течение трех часов, ограничила движение транспорта в центре молдавской столицы. Митинг поддержали внепарламентские силы — партия "Действие и солидарность", партия "Платформа "Достоинство и правда", "Наша партия", а также другие политфомирования.

По официальным данным Генерального инспектората полиции, в протесте перед зданием парламента в Кишиневе приняло участие около двух тысяч человек.

Протест у парламента
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Как в Кишиневе прошел митинг внепарламентской оппозиции

Пиар, он везде пиар

Акция протеста, которая изначально была заявлена как гражданская, к своему завершению приобрела явную политическую окраску. Сначала на публике выступили общественные деятели, экономисты и другие представили гражданского общества. Нового ничего особо и не прозвучало. В толпе были слышны лозунги: "Досрочные выборы", "Мы — народ", "Верните миллиард" и т.д. К использованным ранее шаблонам добавили тему изменения избирательной системы. А дальше по накатанной… После ряда однотипных выступлений, которые подогрели манифестантов, протестующим дали передышку, и на сцену поспешил выйти певец Паша Парфени. Он исполнил пару своих протестных хитов, напутствовав пикетчиков, что нельзя сдаваться перед правящим режимом, и быстро ретировался. Под занавес, как бы невзначай, организаторы отложили "неожиданные" выступления политических лидеров. Объяснение сему простое — "политические лидеры тоже ведь люди".

  • Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Лица митинга протеста внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    Лица митинга протеста внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Некоторые протестующие решили передохнуть на клумбе прямо перед парламентом
    Некоторые протестующие решили передохнуть на клумбе прямо перед парламентом
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Лидер партии Платформа Достоинство и правда Андрей Нэстасе на митинге внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе на митинге внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Протестующие на митинге внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    Протестующие на митинге внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе

В частности, лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе ушел от заявленной темы протеста, скатившись к политической и экономической ситуации в целом.

"Следует заниматься не сменой избирательной системы, а думать о пенсионерах, которым не хватает денег после всех коммунальных выплат. Молодежь, получив дипломы, ищет возможность уехать к маме в Париж или Венецию или к папе в Москву", — сказал Нэстасе.

Идейный вдохновитель этого протеста, как называли лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду некоторые СМИ, так и не вышла на трибуну, остановив выбор на онлайн-вещании на своей странице в Facebook.

Ради чего?

К концу митинга была принята очередная резолюция. Как и в прошлый раз протестующие обратились к парламенту и президенту страны в срочном порядке отозвать законопроект об изменении избирательной системы и направить силы на совершенствование действующего закона о выборах.

Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В Кишиневе проходит протест против изменения избирательной системы

Любопытно, что митингующие обратились с просьбой уговорить действующих властей не менять Кодекс о выборах лишь к Евросоюзу и США. А как же остальные государства, входящие в мировое сообщество? Вероятно, потому, что только эти "два партнера" республики способны "поддержать демократизацию Молдовы"…

Организаторы протеста отметили, что сохраняют за собой право выйти на повторные акции, если требования протестующих не будут услышаны.

С чего все начиналось?

Согласно действующему законодательству, выборы в парламент страны проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент страны Игорь Додон, который до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Позже парламент Молдовы одобрил объединение инициативы демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах республики, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
оппозиция, протест, Молдова, Кишинев
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