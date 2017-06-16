19:03 16 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Деньги

Выжить любой ценой: сколько денег надо получать, чтобы не голодать

© Sputnik/ Vladimir Sergeev
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Елена Комолова
9610

Колумнист Sputnik порассуждал о том, сколько должен получать среднестатистический гражданин Молдовы, чтобы жить безбедно

В Молдове простому гражданину жить с каждым днем все тяжелее и дороже. Низкие доходы граждан, отсутствие высокооплачиваемой работы, рост цен и огромные счета за коммунальные услуги вынуждают многих покидать страну в поисках более высокого заработка и стабильности.

Работа гипермаркета
© Sputnik/ Валерий Титиевский
Кошмарный рост: на что в Молдове взвинтили цены

Власти приводят неутешительную статистику, 106 человек ежедневно покидают Молдову, а показатели смертности превышают показатели рождаемости.

Сухие цифры

Согласно статистике, доходы населения в первом квартале этого года достигли двух тысяч 134,5 лея (117 долларов), увеличившись на 5,3%. В реальном выражении рост оказался не таким уж и оптимистичным – всего лишь 0,9%. Основной источник доходов населения нашей страны, согласно статистике, приходится на заработную плату и соцвыплаты. При этом, согласно все той же официальной статистике, средняя заработная плата в мае этого года составила пять тысяч 218,9 лея (286 долларов).

Расходы населения в первом квартале этого года составили в среднем на одного человека в месяц две тысячи 91 лей (114 долларов), увеличившись за год на 1,6%. В реальном же выражении граждане Молдовы стали тратить меньше тратить и экономят.

Больше всего граждане тратят на питание. Расходы на продовольствие увеличились до 44,1%. На втором месте в списке — затраты на коммунальные услуги, а следом — на одежду и обувь. В пятерку основных расходов вошли затраты на здравоохранение, транспорт и коммуникации.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
© Flickr/ Shiny Things
Верить ли прогнозам Всемирного банка по экономике Молдовы

На обустройство жилья, алкоголь, табачную продукцию, отдых и образование граждане Молдовы тратят меньше.  Но все это лишь сухие цифры.

Дурят нашего брата…

В реальности простой человек в Молдове стоит перед нелегким выбором — либо платить по счетам, либо купить продуктов, либо подлечиться. Как бы не успокаивали себя власти статистикой, отчетами и прочим, — жить в стране простому человеку невыносимо дорого, а некоторым даже в роскошь. В зимний период только за коммунальные услуги среднестатистической семье приходит около трех тысяч леев (свыше 160 долларов). Ведь только отопление переваливает за 1400 леев (77 долларов). И это лишь "коммуналка"… Нужно его продуктов купить – ведь есть надо, а если не дай Бог заболеешь… Выражение "каждая копейка на счету" — это не просто слова. Так живут сотни тысяч семей в нашей стране. Но особенно жутко за наших пенсионеров.

"Я скромный инженер-строитель с 45-летним трудовым стажем. Размер моей пенсии на 1 апреля 2015 года составлял тысячу 387 леев плюс надбавка 180 леев, итого 1567 леев. После "повышения" 1 апреля 2016 года, ввиду того, что надбавку в 180 леев у меня забрали (она была положена тем, у кого размер пенсии был меньше 1500 леев), размер моей пенсии составил тысячу 527 леев, то есть я недосчитался 40 леев", — рассказал мне пенсионер Иван Иванович.

По его словам, где-то через несколько месяцев ему вернули недостающую сумму в 40, а вернее в 39 леев 88 бань, и в итоге он стал получать те же тысячу 567 леев. С 1 апреля 2017 года обещалось повышение в 7% или примерно 104 леев.

Денежные купюры
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Сколько денег не прислали трудовые мигранты в Молдову

"Но их я так и не дождался, потому что теперь у меня забрали надбавку в 39 леев 88 бань. В итоге моя пенсия за два года "повысилась" на "астрономическую сумму" в 64 лея 36 бань и составила тысячу 631 лей (около 90 долларов). Думаю, что таких счастливых обладателей достойных "повышений" в Молдове найдется много тысяч", — сказал пожилой мужчина.

Пенсионеры Молдовы действительно выживают как могут. За отопление платят в течение всего года, экономят на всем, что только можно. Моя знакомая, которая всю жизнь проработала на госпредприятии, получает пенсию в 1750 леев (96 долларов). Как выживает на эти крохи? Питается в основном кашами, хлеб печет сама, овощи и фрукты зимой не покупает, а летом приобретает их, как она говорит, "с уценкой", а проще сказать – гнилье.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Экономисты считают, что рожденные после 1970 года пенсий не получат

Все лекарства — только по полису или копить.

Сколько нужно получать, чтобы не голодать?

Как на старости лет можно терпеть такое унижение со стороны собственного государства. Нет, в Молдове к старикам нет никакого уважения, как и к простым людям…

Экономисты отмечают, что если бы сегодня в Молдове человек получал зарплату на уровне хотя бы тысячи евро, а в бюджетном секторе — минимум 500-600 евро, то это был бы уже стартовый потенциал для нашей страны. Но когда мы доживем до таких зарплат и пенсий?

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Чего ожидать от экономики Молдовы до 2020 года: мнение эксперта
Молдавская экономика удивила экспертов МВФ
Главные экономические показатели Нацбанка Молдовы
Теги:
кошелек, зарплата, цены, деньги
Правила пользованияКомментарии






Главные темы

Орбита Sputnik

  • Отель Radisson в Риге
    Руссо туристо

    Одним из ключевых условий приема на работу в латвийские отели становится знание русского языка.

  • Пульт и телевизор, архивное фото
    СМИ войны

    Госдеп США будет финансировать русскоязычные СМИ в Латвии, Литве и Эстонии, для того чтобы русские в регионе думали «правильно».

  • Фестиваль граффити Mextonia
    Во власти граффити

    В столице Эстонии проходит эксперимент мастеров граффити, в результате которого многие улицы и дома Таллинна получат совершенно новый облик.

  • Президент Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и глава РФ Владимир Путин во время встречи в Бишкеке. Архивное фото
    О чем разговор?

    В Кремле рассказали, о чем поговорят президенты России и Кыргызстан в ходе визита кыргызсткого лидера в Москву.

  • Смартфон, архивное фото
    Вирусная атака

    Таджикистан вошел в пятерку лидеров по доле пользователей, чьи смартфоны подверглись атакам банковской троянской программы.

  • Машина компании Узбекнефтегаз
    Выход в море

    Компания «Узбекнефтегаз» планирует реализовать ряд проектов по добыче углеводородов на шельфе в Азербайджане и Туркменистане.

  • Фотолента о весне
    Парк культуры

    Минстрой Южной Осетии планирует реконструкцию «Большого парка» в Цхинвале, чтобы вернуть этому месту былую популярность.

  • Отель Radisson в Риге
    Руссо туристо

    Одним из ключевых условий приема на работу в латвийские отели становится знание русского языка.

  • Пульт и телевизор, архивное фото
    СМИ войны

    Госдеп США будет финансировать русскоязычные СМИ в Латвии, Литве и Эстонии, для того чтобы русские в регионе думали «правильно».

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Посетители на выставке Нефертари и Долина Цариц из Египетского музея в Турине в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
"Нефертари и Долина Цариц из Египетского музея в Турине" в Эрмитаже
Кишинев: наркоманы тянутся к культуре
Кишинев: наркоманы тянутся к культуре
Спутник Молдова 2 года
Sputnik Молдова - два года: редакция глазами художника

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться