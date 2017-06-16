Выжить любой ценой: сколько денег надо получать, чтобы не голодать

В Молдове простому гражданину жить с каждым днем все тяжелее и дороже. Низкие доходы граждан, отсутствие высокооплачиваемой работы, рост цен и огромные счета за коммунальные услуги вынуждают многих покидать страну в поисках более высокого заработка и стабильности.

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Власти приводят неутешительную статистику, 106 человек ежедневно покидают Молдову, а показатели смертности превышают показатели рождаемости.

Сухие цифры

Согласно статистике, доходы населения в первом квартале этого года достигли двух тысяч 134,5 лея (117 долларов), увеличившись на 5,3%. В реальном выражении рост оказался не таким уж и оптимистичным – всего лишь 0,9%. Основной источник доходов населения нашей страны, согласно статистике, приходится на заработную плату и соцвыплаты. При этом, согласно все той же официальной статистике, средняя заработная плата в мае этого года составила пять тысяч 218,9 лея (286 долларов).

Расходы населения в первом квартале этого года составили в среднем на одного человека в месяц две тысячи 91 лей (114 долларов), увеличившись за год на 1,6%. В реальном же выражении граждане Молдовы стали тратить меньше тратить и экономят.

Больше всего граждане тратят на питание. Расходы на продовольствие увеличились до 44,1%. На втором месте в списке — затраты на коммунальные услуги, а следом — на одежду и обувь. В пятерку основных расходов вошли затраты на здравоохранение, транспорт и коммуникации.

На обустройство жилья, алкоголь, табачную продукцию, отдых и образование граждане Молдовы тратят меньше. Но все это лишь сухие цифры.

Дурят нашего брата…

В реальности простой человек в Молдове стоит перед нелегким выбором — либо платить по счетам, либо купить продуктов, либо подлечиться. Как бы не успокаивали себя власти статистикой, отчетами и прочим, — жить в стране простому человеку невыносимо дорого, а некоторым даже в роскошь. В зимний период только за коммунальные услуги среднестатистической семье приходит около трех тысяч леев (свыше 160 долларов). Ведь только отопление переваливает за 1400 леев (77 долларов). И это лишь "коммуналка"… Нужно его продуктов купить – ведь есть надо, а если не дай Бог заболеешь… Выражение "каждая копейка на счету" — это не просто слова. Так живут сотни тысяч семей в нашей стране. Но особенно жутко за наших пенсионеров.

"Я скромный инженер-строитель с 45-летним трудовым стажем. Размер моей пенсии на 1 апреля 2015 года составлял тысячу 387 леев плюс надбавка 180 леев, итого 1567 леев. После "повышения" 1 апреля 2016 года, ввиду того, что надбавку в 180 леев у меня забрали (она была положена тем, у кого размер пенсии был меньше 1500 леев), размер моей пенсии составил тысячу 527 леев, то есть я недосчитался 40 леев", — рассказал мне пенсионер Иван Иванович.

По его словам, где-то через несколько месяцев ему вернули недостающую сумму в 40, а вернее в 39 леев 88 бань, и в итоге он стал получать те же тысячу 567 леев. С 1 апреля 2017 года обещалось повышение в 7% или примерно 104 леев.

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"Но их я так и не дождался, потому что теперь у меня забрали надбавку в 39 леев 88 бань. В итоге моя пенсия за два года "повысилась" на "астрономическую сумму" в 64 лея 36 бань и составила тысячу 631 лей (около 90 долларов). Думаю, что таких счастливых обладателей достойных "повышений" в Молдове найдется много тысяч", — сказал пожилой мужчина.

Пенсионеры Молдовы действительно выживают как могут. За отопление платят в течение всего года, экономят на всем, что только можно. Моя знакомая, которая всю жизнь проработала на госпредприятии, получает пенсию в 1750 леев (96 долларов). Как выживает на эти крохи? Питается в основном кашами, хлеб печет сама, овощи и фрукты зимой не покупает, а летом приобретает их, как она говорит, "с уценкой", а проще сказать – гнилье.

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Экономисты отмечают, что если бы сегодня в Молдове человек получал зарплату на уровне хотя бы тысячи евро, а в бюджетном секторе — минимум 500-600 евро, то это был бы уже стартовый потенциал для нашей страны. Но когда мы доживем до таких зарплат и пенсий?

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