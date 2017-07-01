Практически каждый день мы, жители Кишинева, возмущаемся тем отвратительным обликом, который приобрела столица.

Нас раздражают грязь и мусор на дорогах, недоделанные тротуары, годами стоящие посреди пешеходных зон строительные заборы, изношенный асфальт, неудачный ремонт, снос исторических зданий и т.д.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Киртоакэ вышел из-под домашнего ареста

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Всечасно мы виним во всех этих невзгодах мэрию и лично Дорина Киртоакэ, находящегося теперь под домашним арестом и поэтому не имеющего возможность продолжать на практике свой горе-мандат. Правда легче от злоключений Киртоакэ никому не становится, так как проблемы в городе после его ареста не закончились — все осталось, как и было.

Поэтому мало кого удивила фотография в соцсетях, на которой показана криво отремонтированная скамейка в Соборном парке. Человек, опубликовавший этот снимок, возмущается — после ремонта скамейки на ней просто невозможно сидеть, так как доски ее выгнуты. Можно понять негодование гражданина — даже в таких мелочах попираются нормы общественного порядка.

А вот и обратная сторона этой "медали" — другая фотография, где видно, как на проспекте Григоре Виеру сдвинуты "лицом" друг к другу три аккуратно сделанные, недавно покрашенные скамейки, а между ними — пустые бутылки и скорлупки от семечек.

И тут возникает вопрос — ради кого стараться коммунальщикам, садовникам, смотрителям парков, рабочим, если это мало кто ценит?! Если горожане и гости столицы считают нормой нарушать общественный порядок, мусорить в парках и скверах, — достойны ли они чистого, опрятного города, каким и должны его содержать муниципалитет и "коммунальщики"?

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Классик сказал — "Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь". Может, действительно, уже один раз в жизни стоит, все-таки, начать наводить порядок с самих себя?

Тогда, может быть, и все испорченное, изгаженное, проданное и перепроданное Киртоакэ общими усилиями сможем превратить любимый наш город в столицу из захолустного, изуродованного пространства, над которым поиздевался "мэр", кем-то избранный или, скорее всего, назначенный на хлебное место.

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