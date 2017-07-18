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Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк читает стихотворение Михая Эминеску

Как каждое утро я безуспешно пытаюсь убежать от политики...

© Sputnik. Владимир Полушатов
Колумнисты
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Владимир Новосадюк
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Колумнист Sputnik Молдова на собственном примере убедился в том, что молдавская политика - это всепроникающая болезнь, от которой спрятаться невозможно даже в, казалось бы, стерильных условиях фитнес-центра

Хорошие относительно недавно были у меня времена. В часов семь утра встречался со спарринг-партнером на теннисном корте и, перекинувшись двумя-тремя ничего не значащими фразами, погружался в мир бурлящих эмоций, когда мысли сосредотачивались только на игре. А все проблемы — рабочие, личные, а уж тем более политических реалий страны, выпадали на два часа из моего сознания.

Мы балдели от звенящей в голове пустоты. Ну, а после игры, по молчаливой договоренности, не касались никаких актуальных тем нашей действительности.

К сожалению, из-за спортивных травм те прекрасные времена остались за скобками моей жизни. А я вынужденно поменял теннисный корт на тренажерный зал и бассейны одного из городских фитнес-центров. И убедился в том, что выражение "mens sana in corpore sano" не всегда соответствует моменту, когда хочешь отдаться физическим нагрузкам, как любимой женщине, до донышка. Ан, нет! Не тут то было.

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А друг подкрался незаметно

…Пришел. В зале тишина и прохлада. Тренажеры и беговые дорожки манят своей доверчивой доступностью. Бегу-иду. Каждый шаг с аппетитом съедает калории. Лепота! Уже уничтожил почти 150 калорий, когда слышу рядом: "Привет! Как дела? Что видно на политическом горизонте?"

На соседней дорожке появился такой же "жаворонок", как и я, отъезжавший в отпуск. Не ответить не могу, так как он, в свое время, рассказал мне много интересного об одной оппозиционной платформе. О том, как был ее активным членом. Как понял, что из себя представляют ее лидеры. И как вышел из этого движения, громко хлопнув дверью.

И, вообще, этот "жаворонок" — человек, который не боится высказать свое мнение, и мыслит, не оглядываясь на окружающих. Сходимся в том, что Молдове тяжело проскочить между Сциллой и Харибдой. Но надо. Беседа принимает затяжной характер, что, конечно, в определенной степени, сказывается на ритме бега по дорожке…

Владимир Новосадюк
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Вообще интересная публика собирается в фитнес-центре. Казалось бы, главная цель посещения этого заведения — забота о своем физическом здоровье. Но почему-то так получается, что делать это в бессловесном пространстве трудно. И убеждаешься в старой истине — сначала было слово. В данном случае — слово о политических реалиях в стране. Ну почему мы все такие заполитизированные?!

Место встречи изменить трудно

Это я о бассейне с гидромассажерами, куда благополучно переместился после проплытых тысячи метров в спортивном бассейне. Здесь ждет еще один знакомый мне "жаворонок". С ним наши постоянные дискуссии о Приднестровье. На этот раз тема бывшего лидера региона Шевчука, нашедшего убежище в Кишиневе, уходит на второй план, уступая место открытию на границе, в Кучурганах, совместного с Украиной таможенного поста. У моего собеседника неожиданная оптика на это событие — как оно повлияет на дела всесильной в Приднестровье фирмы Шериф. Любопытно! Но я не готов поддержать эту дискуссию. Во-первых, не в теме дел Шерифа, а, во-вторых, пора отправляться в раздевалку и домой, а потом на работу.

Но завтра, послезавтра я опять встречусь с моими новыми-старыми коллегами по активному образу жизни и вновь побуду наедине с тренажерами лишь какую-то часть времени, а потом…

Хорошо это или плохо? Если честно, не знаю! Иногда я радуюсь нашим утренним спорам в зале вокруг тех или иных событий в стране. А иногда с грустью вспоминаю те два утренних часа на теннисном корте, когда весь мир сфокусировался до ворсистого теннисного мяча.

А вы как думаете?

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Теги:
колумнистика, приднестровье, политика, мнение, Молдова
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