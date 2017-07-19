Помнит ли Болгария подвиг русского и советского солдата

Лада Градескова, специально для Sputnik Молдова

Во времена детства моих родителей Болгарию называли шестнадцатой республикой СССР. Сейчас, конечно, времена изменились. Эта небольшая балканская страна уже давно член Евросоюза и входит в военный блок НАТО.

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Болгарская пресса и телевидение частенько позволяют себе язвительные "шпильки" в адрес России, и, порой, слышатся в общем потоке голоса, утверждающие, что Россия-де, преследовала только собственные интересы, введя войска русских ополченцев, которые, мужественно сражаясь с регулярной турецкой армией и способствовали, в конце концов, обретению Болгарией независимости.

© Photo: Лада Градескова Болгария, пушки на Шипкинском перевале

Так как же относятся простые болгары событиям 140 летней давности? Чтобы узнать об этом, мы и отправились на знаменитую Шипку, где происходили решающие события в войне за освобождение Болгарии.

В переводе с болгарского "шипка" обозначает "шиповник", и здесь, на поросших дикой розой перевалах гор Старой Планины, отдали свои жизни более шести тысяч русских солдат и болгарских ополченцев. Но жертвы были не напрасны. Грозная армия Сулеймана-паши вообще перестала существовать, и Россия получила контроль над всеми Балканами вплоть до Константинополя.

Так что же мы увидели на Шипке сейчас?

Поднялись на Шипку в знойное июльское воскресенье, когда людям следовало бы отдохнуть и попить ледяной чай где-нибудь в тенечке или насладится вкусом мороженого. Но… множество простых болгар пожертвовало милой негой воскресного дня ради посещения мемориального комплекса в память о погибших русских солдатах на Шипке.

Люди приезжали на собственных автомобилях — от навороченных иномарок до стареньких советских "Жигулей", на автобусах, мотоциклах, велосипедах, шли пешком. Люди разного возраста — от стаек тинейджеров и влюбленных парочек до семейных пар с детьми. Много было и пожилых граждан. Особенно нам запомнился дедушка, который вел за руку внука, а, может быть, уже даже и правнука.

И тогда стало нам ясно, почему центральные улицы городов этой страны до сих пор носят имена русских генералов, освобождавших Болгарию, и почему множество христианских церквей носят простое название "Освобождение", ибо построены они в честь и в память множества русских воинов, которые, оставшись порой безымянными, подарили свободу этому народу.

© Photo: Лада Градескова Болгария, храм Освобождения

Нам стало ясно, почему на карте этой балканской страны столь много таких названий, как Скобелево (в честь генерала Скобелева), Гурково (в честь генерала Гурко), Граф-Игнатиево. Эти названия выстояли в двух мировых войнах, где Болгария официально воевала против России. Эти названия выстояли и в период декоммунизации и десоветизации. Местные жители просто не давали их переименовывать!

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Да, и еще почти все центральные улицы болгарских городов носят название Царя-освободителя в честь русского царя Александра II. По-моему, нам стоит поучится у болгар такой благодарной памяти — в нашем то стремлении переписывать историю почти каждый год и с такой же скоростью переименовывать улицы и населенные пункты.

И последнее. Многие из нас помнят песню про Алешу. "Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат". Эти песня и одноименный памятник были посвящены героям Великой Отечественной войны. Памятник этот стоит в Пловдиве, куда мы тоже не преминули заехать. В свое время вокруг этого монумента кипели страсти — на волне декоммунизации его хотели снести. Так вот, жители Пловдива его отстояли! Так и стоит над горою на радость горожанам памятник Алеше, окруженный красивым чистым парком, который является любимым местом отдых как самих пловдивцев, так и гостей этого древнего города.