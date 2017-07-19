Помнит ли Болгария подвиг русского и советского солдата

Лада Градескова, специально для Sputnik Молдова
Во времена детства моих родителей Болгарию называли шестнадцатой республикой СССР. Сейчас, конечно, времена изменились. Эта небольшая балканская страна уже давно член Евросоюза и входит в военный блок НАТО.
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Болгарская пресса и телевидение частенько позволяют себе язвительные "шпильки" в адрес России, и, порой, слышатся в общем потоке голоса, утверждающие, что Россия-де, преследовала только собственные интересы, введя войска русских ополченцев, которые, мужественно сражаясь с регулярной турецкой армией и способствовали, в конце концов, обретению Болгарией независимости.
Так как же относятся простые болгары событиям 140 летней давности? Чтобы узнать об этом, мы и отправились на знаменитую Шипку, где происходили решающие события в войне за освобождение Болгарии.
В переводе с болгарского "шипка" обозначает "шиповник", и здесь, на поросших дикой розой перевалах гор Старой Планины, отдали свои жизни более шести тысяч русских солдат и болгарских ополченцев. Но жертвы были не напрасны. Грозная армия Сулеймана-паши вообще перестала существовать, и Россия получила контроль над всеми Балканами вплоть до Константинополя.
Так что же мы увидели на Шипке сейчас?
Поднялись на Шипку в знойное июльское воскресенье, когда людям следовало бы отдохнуть и попить ледяной чай где-нибудь в тенечке или насладится вкусом мороженого. Но… множество простых болгар пожертвовало милой негой воскресного дня ради посещения мемориального комплекса в память о погибших русских солдатах на Шипке.
Люди приезжали на собственных автомобилях — от навороченных иномарок до стареньких советских "Жигулей", на автобусах, мотоциклах, велосипедах, шли пешком. Люди разного возраста — от стаек тинейджеров и влюбленных парочек до семейных пар с детьми. Много было и пожилых граждан. Особенно нам запомнился дедушка, который вел за руку внука, а, может быть, уже даже и правнука.
И тогда стало нам ясно, почему центральные улицы городов этой страны до сих пор носят имена русских генералов, освобождавших Болгарию, и почему множество христианских церквей носят простое название "Освобождение", ибо построены они в честь и в память множества русских воинов, которые, оставшись порой безымянными, подарили свободу этому народу.
Нам стало ясно, почему на карте этой балканской страны столь много таких названий, как Скобелево (в честь генерала Скобелева), Гурково (в честь генерала Гурко), Граф-Игнатиево. Эти названия выстояли в двух мировых войнах, где Болгария официально воевала против России. Эти названия выстояли и в период декоммунизации и десоветизации. Местные жители просто не давали их переименовывать!
Да, и еще почти все центральные улицы болгарских городов носят название Царя-освободителя в честь русского царя Александра II. По-моему, нам стоит поучится у болгар такой благодарной памяти — в нашем то стремлении переписывать историю почти каждый год и с такой же скоростью переименовывать улицы и населенные пункты.
И последнее. Многие из нас помнят песню про Алешу. "Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат". Эти песня и одноименный памятник были посвящены героям Великой Отечественной войны. Памятник этот стоит в Пловдиве, куда мы тоже не преминули заехать. В свое время вокруг этого монумента кипели страсти — на волне декоммунизации его хотели снести. Так вот, жители Пловдива его отстояли! Так и стоит над горою на радость горожанам памятник Алеше, окруженный красивым чистым парком, который является любимым местом отдых как самих пловдивцев, так и гостей этого древнего города.