Нет денег? Узнайте, куда переехать, чтобы жить достойно на 200 евро

Колумнист Sputnik рассуждает о том, как за обычными, казалось бы, статистическими данными скрывается трагедия целой страны

Если вы находитесь на жизненном перепутье, и вас терзают сомнения, куда уехать за светлым будущим, прочитайте этот текст, и вы узнаете, куда можно переехать, чтобы на 200 евро прожить достойно!

Справка об этой стране

Доходы и цены: Тысячи семей признаются — на достойную жизнь в этой европейской стране хватит около 200 евро. По официальным данным опроса, проведенным государственным Бюро статистики, для достойной жизни в столице этого государства на человека в месяц нужно в среднем 4 тыс. 485 леев в пересчете на молдавскую валюту.

Площадь территории: сравнима с Бельгией.

Население: почти 3 миллиона человек. Оно могло быть и больше, но получить гражданство этого государства очень сложно, если вы тут не родились. (Хотя истории известен случай ускоренного получения гражданства экс-президентом другого государства).

Дополнительная информация: Многонациональная страна с роскошной природой, богатой историей, множеством достопримечательностей (самая большая пещера в Европе находится именно здесь). Также известна отличной кухней и своим гостеприимством. По количеству праздничных дней занимает третье место в мире среди государств.

Необходимые документы: к счастью, именно для молдаван здесь не нужны ни туристическая, ни рабочая виза.

Справка о Молдове

Доходы и цены: Тысячи семей подтвердят в личных разговорах – официального "прожиточного минимума" в размере 90 евро в зимнее время года хватит на то, чтоб оплатить отопление, электричество и чуть-чуть "на покушать". Официальная средняя зарплата, за вычетом налогов, составляет около 200 евро. По непроверенным и неофициальным данным, полученным из недостоверных источников, этих денег редко кому хватает, чтобы свести концы с концами.

Площадь территории: сравнима с Гвинеей-Бисау.

Население: почти 3 миллиона человек. Его было больше, но, по неофициальным данным, Молдову покинуло около четверти жителей в поисках лучшей жизни, они уехали кто куда – и в Россию, и в Европу.

Дополнительная информация: по опросу, проведенному Gallup в 2012 году, государство занимает третье место в мире (с конца) по качеству дорог. По данным Всемирной организации здравоохранения, это самая пьющая страна в мире.

Необходимые документы: по данным источника, пожелавшего остаться неназванным, самый нужный документ для гражданина Молдовы — это российский или румынский паспорт.

Итак, как же уехать из Молдовы в ту чудесную страну, и как же она называется?

Это предельно просто!

Не нужно никуда уезжать. Вы уже в той стране. Это та же самая, родная наша Молдова. Все упомянутые данные может легко перепроверить каждый.

Вот, например, ссылка на источник про данные о достойной жизни на 200 евро в месяц. Данные действительно официальные. Национальное бюро статистики является центральным административным органом, подчиняющимся Правительству, которое несет ответственность перед Правительством за выполнение возложенных на него обязанностей, поэтому по идее в этих цифрах должна быть только правда.

К чему это всё?

В понедельник, 18 сентября, от Национального бюро статистики вышла публикация о том, что Бюро "полностью согласно с опровержением" малоизвестного автора по поводу материала корреспондента Sputnik Молдова.

© Facebook / Captură ecran Пост в Facebook, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

За этим следовала рекомендация "журналистам, блоггерам и другим авторам проверять достоверность информации, прежде чем писать статьи (все методики доступны на официальном сайте) или напрямую связаться с НБС, который предоставит все дополнительные сведения, чтобы избежать манипулирования данными и неправильного использования данных".

Поистине, хорошая рекомендация. Увы, в НБС не уточняют, что ответ на запрос занимает более двух месяцев.

© Sputnik/ Captură ecran Запрос к BNS

Приложен был и текст опровержения, обвиняющего Sputnik Молдова в создании фейковой новости и, в частности, заявляющего о том, что "…если бы журналист потрудился прочесть эти две странички, то он бы узнал, что не власти и не БНС установили, сколько денег хватит жителям Молдовы на "достойную жизнь", а это ответы, полученные 150 операторами от 2442 домохозяйств из 28 городских и 97 сельских населенных пунктов".

То есть опровержение заключается в том, что это не официальный орган утвердил такую сумму (хотя в материале Sputnik Молдова говорилось лишь о подсчетах, что легко проверить), а что это по собственной воле и, исходя из своих потребностей, 2442 семьи по всей стране признались в опросе в том, что им в среднем нужно до 4 485,4 лей на человека в месяц, чтобы жить достойно. И уже на основании этого были сделаны общие подсчеты и выводы.

С какими источниками соглашаться и каким доверять – это личное дело и выбор читателя. А задача СМИ – предоставить ему возможность этого выбора. Перечитайте материал с самого начала и сделайте ваши выводы. Или не делайте.

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