"Поддержка" от Большого брата: как Молдова сама загоняет себя в угол

Очередной американский проект может стартовать в Молдове в скором времени. Агентство США по международному развитию USAID опубликовало 18 сентября на портале грантов заявку на тендер "Мое сообщество" (Comunitatea Mea). Эта программа рассчитана на укрепление местных органов власти в республике, чтобы их работа была "более эффективной и прозрачной". Доверили этот проект офису USAID в Киеве. Флагманская поддержка в рамках проекта USAID "Мое сообщество "будет предоставляться порядка 100 сообществам/общинам (включая города и села, в первую очередь ориентированных на местное самоуправление). Программа рассчитана на пять лет и предполагает выделение 20,5 миллиона долларов США.

Любопытно, что проект USAID нацелен на "продвижение реформы децентрализации власти", а также на "увеличение доходов на местном уровне и совершенствование практики управления финансами на местах". Что это значит простыми словами? Американская госструктура, которая подчиняется непосредственно Белому дому и Госдепу, под видом формальной поддержки местных органов власти Молдовы будет перечислять им деньги, а по факту не просто подкармливая, а откровенно покупая отечественного чиновника. Под видом "помощи" Молдове, которая стала еще одной геополитической площадкой противостояния между Востоком и Западом, подсовывают "свинью" в виде тотального контроля американскими госструктурами местных органов власти. "Большой брат" действует стратегией малых шагов…

Бойтесь данайцев, дары приносящих

Для маленькой и зависящей от многих проблем самостоятельной Молдовы, несомненно, двадцать с половиной миллиона — деньги не малые, но по геополитическим меркам эта сумма выглядит как простая "подачка" местным властям. На таких подачках и построена стратегия молдавско-американских отношений.

Работа западных структур в Молдове сводится к политике малых шагов. Что это значит? За несколько десятков лет только через USAID в Молдову поступило свыше миллиарда долларов. США помогают республике "в консолидации демократических институтов", "в восстановлении экономики", "в укреплении правового государства" и в других проектах. Денег этих простой человек не видит, но зато эти суммы аккуратно записываются на счет республики.

Помимо всего прочего Госдеп и USAID уделяют пристальное внимание созданию в Молдове сети подконтрольных СМИ, которые бы не просто продвигали, а пропагандировали евроатлантические ценности. Для этого в прошлом году был запущен пятилетний проект "Медиа-М", разработанный USAID. Эта программа направлена на поддержание молдавских СМИ различными средствами, включая оценку, консультирование и финансовую помощь, для улучшения жизнеспособности и для новой направленности местной прессы в демократическом развитии страны.

© Sputnik/ Филипп Кравцов В США показали сценарий для Молдовы

К слову, несколько дней назад Корина Чепой — руководитель организации Internews в Молдове, деятельность которой по этой программе финансируется Агентством США по международному развитию, весьма пространно нарисовала благостную картину внедрения этого проекта в республике, прямо подведя к мысли о несомненной пользе "воспитания" на американские деньги молдавских СМИ.

Ничтоже сумняшеся руководитель этой структуры также заявила, что ее беспокоят разворачивающиеся в республике процессы, когда "некоторые румыноязычные журналисты, ранее находившиеся на националистических позициях, сейчас распространяют русскую пропаганду на Sputnik.md". Самой-то не смешно? По факту за всеми этими ужимками о взращивании в молдавских СМИ культа демократии отечественная пресса превращается "Большим братом" в прирученную структуру, которая будет отстаивать интересы из-за океана в выгодном им ключе.

Почему-то все забывают одну простую вещь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Деньги, которые поступают в нашу страну в качестве помощи, поддержки, грантов, кредитов, программы фактически лягут тяжелым бременем на простых граждан. "Бойтесь данайцев, дары приносящих"…

"Тридцать сребреников" от USAID

Все эти проекты, так сказать, меценатов из-за бугра, могли бы вызвать улыбку… Такие высокие цели, замаскированные под повышение благосостояния народа как в материальном, так и духовном плане, имеют все-таки другой оттенок. Это еще одно подтверждение той самой геополитической игры, в которой молдавские власти готовы продать "Большому брату" все за "тридцать сребреников".

из личного архива Бориса Подопригоры Мнение: США вооружают Румынию, чтобы оказать давление на Кишинев

Может, мои рассуждения вызовут споры, но я и не претендую на истину в последней инстанции. Каждый делает свои собственные выводы. Если они сиюминутны, то, конечно, в этой ситуации можно только порадоваться за то, что в Молдову поступают гранты из США, которые направлены на какие-то пространные, зыбкие и невнятные для простого человека цели. Если подходить к этой "поддержке" с точки зрения долгосрочной перспективы, то здесь уже возникает много вопросов, которые сводятся к мысли о том, сможет ли Молдова в конечном итоге существовать как независимое и суверенное государство, а ее народ потянет ли долги страны, ложащиеся на его плечи.

Кстати, выступая на днях в ООН президент США Дональд Трамп заявил, что "в Америке мы не стремимся, чтобы кто-то следовал нашему подходу к жизни…".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя выступление американского лидера, обратил внимание на "очень четко сформулированную поддержку принципов суверенитета и равенства в международных делах, заявление о том, что США хотят лидировать примером, не хотят никого учить жизни, никого заставлять следовать тому или иному пути, и уважают тот способ существования, который сами народы выбирают для себя, форму правления".

"Надо конечно посмотреть, как эти слова будут воплощаться в практические действия", — сказал Лавров.

Солидаризируясь с главой МИД России хотелось бы задаться простым вопросом: а знает ли нынешний президент США об этом гранте для Молдовы? Или это эхо деяний администрации бывшего президента Барака Обамы?

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