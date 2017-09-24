Зачем американцам и их союзникам понадобилось менять ООН?

Соединенные Штаты и их партнеры выступают за глубокую реформу ООН. Однако Москва не согласна с тем, что в США подразумевается под реформами, отмечает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян

А вы за добро или справедливость?

ООН сегодня не критикует только ленивый. Рассказывают о закостеневшей организации, о ее колоссальном и неповоротливом бюрократическом аппарате с не менее колоссальными зарплатами/пенсиями, но самое главное – о том, что ООН потеряла эффективность в современном мире. Что институты ООН, включая Совет Безопасности, больше не могут поддерживать мир и порядок.

© AFP/ TIMOTHY A. CLARY Филип попросил обсудить в ГА ООН вопрос об иностранных военных

Об этом, в частности, говорит Дональд Трамп и американская элита. И не просто говорит — президент США решил запустить глубокую реформу Организации Объединенных Наций. Начал он с декларации, которую подписало почти две трети стран членов ООН. Однако среди них не оказалось трех из пяти стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности — России, Китая и Франции.

Казалось бы, это странно, ведь американская декларация не содержит никаких неприемлемых моментов. Классический текст "обо всем хорошем". Стороны выражают стремление сделать ООН более эффективной, поддерживают начинания Генсека в этой области, желают сделать отношения между странами-членами более партнерскими и доверительными, выступают за большую транспарентность работы.

Однако на самом деле в этой декларации есть два важнейших минуса. Во-первых, как пояснили российские представители, такие важные вопросы не решаются по принципу: "вот я тут написал, а ты подпиши". Резолюции и декларации должны обсуждаться, в том числе и на Совбезе.

Во-вторых – и это более важно – решение такого рода сложных вопросов не должно проходить в форме подписания декларации с нечетко прописанными пунктами. Например, в пункте 6 говорится, что стороны выступают за сокращение дублирования функций органами ООН. Если Россия подписывает эту декларацию со столь двусмысленной трактовкой, это может означать, что, например, Москва выступает за реформу Совета Безопасности или же за передачу части его функций Генассамблеи.

А Кремлю абсолютно не с руки создавать такое впечатление, ведь российское руководство прекрасно понимает, что вся история с реформой ООН раскручивается американцами и их партнерами именно для того, чтобы лишить одну страну возможности блокировать американские решения в ООН. Сделать это можно разными путями – передачей части вопросов на решение Генассамблеи, изменением процедуры права вето или вообще его отменой, расширением СБ ООН за счет новых постоянных членов (что нарушит принцип нерушимости правил функционирования СБ и поможет в дальнейшем продавливать его реформу).

Москва, конечно, категорически против таких поползновений.

"Реформа ООН имени Трампа нам представляется неким знаковым в их системе координат шагом к однополярному мироустройству и к снижению роли ООН в формируемой сегодня архитектуре XXI столетия", — отметил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

А проблема в том, что без согласия Москвы эту реформу провести невозможно. Поэтому сейчас идет некая информационная артподготовка.

Трамп на всех углах говорит о неэффективности организации. "Бюджет ООН увеличился на 140%, а число сотрудников возросло более чем в два раза с 2000 года. Мы не видим результатов, соответствующих этим инвестициям", — отмечает американский президент.

За мир во всем мире

Однако наиболее жесткую кампанию по дискредитации СБ ведут не столько США (американцам это как-то не комильфо), сколько их партнеры. В частности, идею Трампа поддержала президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее мнению, ООН не только устарела, но еще и в Совбезе беспорядок. Некоторые страны злоупотребляют правом вето, покрывая авторитарные режимы, и грубо нарушая международные принципы агрессией против суверенных государств. Естественно, речь о России, которая, по мнению Грибаускайте, занимается не стабилизацией мира, а, наоборот, дестабилизацией.

© REUTERS/ Lucas Jackson Додон: МИДЕИ блокировало мое участие в заседании ГА ООН

"Несмотря на то, что обязанности России как постоянного члена Совбеза, — защита мира во всем мире, она напала на Грузию, незаконно аннексировала Крым и напрямую принимает участие в войне на востоке Украины, нарушая Хартию ООН", — говорит Грибаускайте.

Ну и, конечно, Москва продолжает вынашивать агрессивные замыслы. "В настоящее время внимание мира сосредоточено на Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, издевательства и агрессии используются Россией в Украине и на восточных границах НАТО. Около 100 тысяч российских военных задействованы в наступательных военных учениях "Запад-2017" на границах стран Балтии, Польши и даже в Арктике", — уверяла она в ходе ее выступления на сессии Генассамблеи (в ходе которого представители российской делегации вышли из зала).

Спасти Балтию, Польшу, Арктику и даже Украину можно, по мнению госпожи Грибаускайте, через реформу ООН. "Мы можем дать этой организации голос. Голос, чтобы победить издевательства и надругательства. Или же нашими же руками эта организация отправится в историю, станет невостребованной", — заявила она.

Да, возможно США и их союзники правы — ООН устарела. Да, возможно, баланс сил после окончания холодной войны изменился. Да, право вето или угроза его применения в современной жизни используется слишком уж часто. Да, по большей части его использует (или угрожает использовать) Москва.

Однако если посмотреть на факты, то можно увидеть, что за мир во всем мире в Совбезе выступают всегда лишь полтора члена из пяти постоянных – это как раз Россия и периодически присоединяющийся к ней Китай. И именно российское вето удержало Соединенные Штаты и весь мир от полномасштабной войны на Украине, глобальной войны на Ближнем Востоке (которая началась бы с Сирии), не допустило ядерный апокалипсис на Корейском полуострове.

В нынешнем мире хаоса, политического авантюризма и безответственности Россия громче всех выступает за восстановление мирового порядка и баланса сил, приоритета международного права и уважения к суверенитету других стран (даже Украины и Литвы – терпению Путина на фоне всех провокаций Порошенко и Грибаускайте можно лишь позавидовать). И пока у России есть право вето, она будет дисциплинировать хмельных от своей мощи американцев, секты свидетелей либерализма из числа стран ЕС, а также ряд других безответственных стран от разрушения мира, в котором мы все живем.

Источник: Sputnik Литва