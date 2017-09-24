Что происходит в Каталонии? На первый взгляд, ничего особенного: в одной из испанских провинций тысячи местных активистов требуют проведения референдума о национальном самоопределении.

© REUTERS/ Albert Gea Каталония проведет референдум о независимости 1 октября

Нет, это не большинство населения региона. Социологические опросы показывают, что отделение от Испании поддерживает лишь 41 % каталонцев, в то время как 49 % против. Но меньшинство, к которому относятся президент Каталонии Карлес Пучдемон и большинство депутатов регионального парламента (72 против 63), весьма активно.

За последние годы активное меньшинство добилось автономии Каталонии, официального статуса каталонского языка и признания каталонцев нацией, отдельной от испанцев. Аппетиты самоопределенцев, однако, растут. Получив большинство в парламенте провинции, активное меньшинство приняло решение провести 1 октября с.г. референдум по вопросу об отделении Каталонии от Испании.

Как к этому относится официальный Мадрид? Ровно так, как он и должен относиться к стремлению одного из национальных меньшинств республики, пытающемуся нарушить Конституцию страны, – он пытается воспрепятствовать деятельности сепаратистов.

В среду, 20 сентября, гражданская гвардия Испании, подчиняющаяся центральному правительству, штурмовала министерства и учреждения Каталонии, после чего задержала, по разным данным, до 14 высокопоставленных должностных лиц. В числе задержанных, в частности, заместитель вице-председателя женералитата (правительства) Каталонии Жузеп Мария Жуве. В ходе спецоперации Гражданской гвардии в среду был также проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней, предназначенных для голосования в ходе референдума.

В самом деле, разреши сегодня какому-нибудь одному меньшинству, даже если оно насчитывает миллионы человек, игнорировать Конституцию страны и перекраивать границы государства, завтра о своих правах на перестройку и перекройку заявят и другие меньшинства Испании, например, баски или арагонцы. Вслед за ними о своей уникальной истории и стремлении возродить собственную государственность могут заявить андалусийцы и Канарские острова.

Словом, ничего необычного в Каталонии в эти дни не происходит: атакующие хотят свободы, обороняющиеся — порядка.

Всевозможные сепаратизмы мы наблюдали не единожды в Северной Италии, Шотландии, Северной Ирландии, Фландрии, на Корсике, в Баварии, в Сербской краине, в Республике Сербской, стране басков и тому подобное — и пока без особого успеха для противников центральной власти. В том смысле, что последняя до сих пор успешно отбивала покушения на свое конституционное превосходство.

© Sputnik/ Alexey Tikhomirov Оленченко: Каталония не станет испанским Приднестровьем

На превосходство центральной власти во всех названных мной выше случаях пока не покушался никто из сильных мира сего. Напротив: в том же Госдепе США всякий раз поддерживали и продолжают поддерживать территориальную целостность Бельгии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Хорватии и прочих. Хотя имеются в Европе и принципиально иные ситуации. Например, в случае с Косово, когда позиция центральной власти была не просто проигнорирована — она была попрана военным путем: часть территории Сербии было отнята у этой страны силой войсками США и НАТО.

Никого в Евросоюзе не возмутило и организованное отделение от Сербии Черногории – ну просто потому, что установка добить Сербию (не зафиксированная ни в одном из европейских документов) оказалась выше и сильнее права данного государства на территориальную целостность.

Вот где ключевая проблема. Она в том, что в каждом из случаев "национального самоопределения" у еврочиновников и мирового гегемона (каким себя считают США) наблюдаются принципиально разные реакции на происходящее: в одном случае что-то можно, в другом – нужно, а в третьем – категорически нельзя.

Чем выбор каталонцев отличается от выбора крымчан

Первый вопрос, который напрашивается в рамках оценки событий, происходящих сегодня в Каталонии, звучит так: почему реакцией Запада на самоопределение Крыма и Донбасса на Украине стали экономические санкции по отношению к России и так называемая антитеррористическая операция (АТО), жертвами которой стали десятки тысяч убитых, раненых и замученных людей, включая детей, а в случае с Каталонией – вполне себе мирные дискуссии в коридорах Евросоюза? Дело ведь вовсе не в том, что на Украине и в РФ живут варвары, а в Европе сплошь цивилизованные люди.

Проблема в том, что в одних случаях еврочиновники готовы уважать права самоопределяющихся этносов, а вот в других миру демонстрируется даже не игнорирование права нации на самоопределение, но звериная, нацистская склонность к геноциду, поддерживаемая всей организационной и военно-финансовой мощью Запада. В одних случаях чиновники ЕС и западные политики готовы стереть с лица земли разного рода сепаратистов, в других – в принципе игнорируют право государства на территориальную целостность, квалифицируя это право как "имперский комплекс".

Разделение мира, государств, наций и этносов по принципу "своим можно, а чужим нельзя" — вот ключевой принцип решения национального вопроса и территориальных споров, исповедуемый европейскими и американскими чиновниками.

И раз это так, то систематически вбрасываемый в неугодные страны бумеранги двойной морали начинают возвращаться к европейским политикам. Сегодня многие, очень многие жители Европы и других стран – из тех, кого возмущают двойные стандарты современного Запада и его неприкрытое лицемерие, поддерживают каталонцев, и не только их, но и другие европейские народы, стремящиеся к независимости.

Практически все европейские СМИ левой ориентации возмущены действиями испанского правительства, называя их "репрессивными". Тут их позиция полностью совпадает с мнением главного каталонского сепаратиста Карлеса Пучдемона, который в день задержания своих соратников заявил: "Мы осуждаем и отвергаем антидемократическое и тоталитарное отношение испанских властей… Они перешли красную черту, которая отделяла их от того, чтобы стать репрессивным режимом".

Акции протеста против действий федерального правительства Испании проходят сегодня во многих городах этой страны, что естественно: двойная мораль европейских чиновников обесценила европейское право, а вместе с ним – конституционные законы любой страны. Националистическая демагогия, как и инфантильность современных европейских левых, – все это признаки социальной деградации Европы, утрачивающей реальную целостность и чувство общеевропейской солидарности.

Лицемерие обеспокоенных личным обогащением чиновников-конформистов с одной стороны и угроза превращения Европы в плавильный котел азиатских и африканских народов – с другой стимулируют запуск на континенте многочисленных национальных самоопределений как формата самозащиты от коррумпированных и сверхзависимых правительств и структур ЕС.

Так что грядущий выход Каталонии из состава Испании (что я считаю вполне реальной перспективой) – лишь начало формирования новой политической карты Европы.

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