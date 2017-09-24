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Владимир Лепехин

Что происходит в Каталонии?

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Владимир Лепехин
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Активное меньшинство жителей испанской провинции весьма активно проталкивает идею отделения этой территории от остальной страны, считает автор РИА Новости Владимир Лепехин

 Что происходит в Каталонии? На первый взгляд, ничего особенного: в одной из испанских провинций тысячи местных активистов требуют проведения референдума о национальном самоопределении. 

Мужчина развешивает одежду на балконе на севере Барселоны, на фоне флага Каталонии
© REUTERS/ Albert Gea
Каталония проведет референдум о независимости 1 октября

Нет, это не большинство населения региона. Социологические опросы показывают, что отделение от Испании поддерживает лишь 41 % каталонцев, в то время как 49 % против. Но меньшинство, к которому относятся президент Каталонии Карлес Пучдемон и большинство депутатов регионального парламента (72 против 63), весьма активно.

За последние годы активное меньшинство добилось автономии Каталонии, официального статуса каталонского языка и признания каталонцев нацией, отдельной от испанцев. Аппетиты самоопределенцев, однако, растут. Получив большинство в парламенте провинции, активное меньшинство приняло решение провести 1 октября с.г. референдум по вопросу об отделении Каталонии от Испании.

Как к этому относится официальный Мадрид? Ровно так, как он и должен относиться к стремлению одного из национальных меньшинств республики, пытающемуся нарушить Конституцию страны, – он пытается воспрепятствовать деятельности сепаратистов.

В среду, 20 сентября, гражданская гвардия Испании, подчиняющаяся центральному правительству, штурмовала министерства и учреждения Каталонии, после чего задержала, по разным данным, до 14 высокопоставленных должностных лиц. В числе задержанных, в частности, заместитель вице-председателя женералитата (правительства) Каталонии Жузеп Мария Жуве. В ходе спецоперации Гражданской гвардии в среду был также проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней, предназначенных для голосования в ходе референдума.

В самом деле, разреши сегодня какому-нибудь одному меньшинству, даже если оно насчитывает миллионы человек, игнорировать Конституцию страны и перекраивать границы государства, завтра о своих правах на перестройку и перекройку заявят и другие меньшинства Испании, например, баски или арагонцы. Вслед за ними о своей уникальной истории и стремлении возродить собственную государственность могут заявить андалусийцы и Канарские острова.

Словом, ничего необычного в Каталонии в эти дни не происходит: атакующие хотят свободы, обороняющиеся — порядка.

Всевозможные сепаратизмы мы наблюдали не единожды в Северной Италии, Шотландии, Северной Ирландии, Фландрии, на Корсике, в Баварии, в Сербской краине, в Республике Сербской, стране басков и тому подобное — и пока без особого успеха для противников центральной власти. В том смысле, что последняя до сих пор успешно отбивала покушения на свое конституционное превосходство.

Владимир Оленченко
© Sputnik/ Alexey Tikhomirov
Оленченко: Каталония не станет испанским Приднестровьем

На превосходство центральной власти во всех названных мной выше случаях пока не покушался никто из сильных мира сего. Напротив: в том же Госдепе США всякий раз поддерживали и продолжают поддерживать территориальную целостность Бельгии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Хорватии и прочих. Хотя имеются в Европе и принципиально иные ситуации. Например, в случае с Косово, когда позиция центральной власти была не просто проигнорирована — она была попрана военным путем: часть территории Сербии было отнята у этой страны силой войсками США и НАТО.

Никого в Евросоюзе не возмутило и организованное отделение от Сербии Черногории – ну просто потому, что установка добить Сербию (не зафиксированная ни в одном из европейских документов) оказалась выше и сильнее права данного государства на территориальную целостность.

Вот где ключевая проблема. Она в том, что в каждом из случаев "национального самоопределения" у еврочиновников и мирового гегемона (каким себя считают США) наблюдаются принципиально разные реакции на происходящее: в одном случае что-то можно, в другом – нужно, а в третьем – категорически нельзя.

Чем выбор каталонцев отличается от выбора крымчан

Первый вопрос, который напрашивается в рамках оценки событий, происходящих сегодня в Каталонии, звучит так: почему реакцией Запада на самоопределение Крыма и Донбасса на Украине стали экономические санкции по отношению к России и так называемая антитеррористическая операция (АТО), жертвами которой стали десятки тысяч убитых, раненых и замученных людей, включая детей, а в случае с Каталонией – вполне себе мирные дискуссии в коридорах Евросоюза? Дело ведь вовсе не в том, что на Украине и в РФ живут варвары, а в Европе сплошь цивилизованные люди.

Проблема в том, что в одних случаях еврочиновники готовы уважать права самоопределяющихся этносов, а вот в других миру демонстрируется даже не игнорирование права нации на самоопределение, но звериная, нацистская склонность к геноциду, поддерживаемая всей организационной и военно-финансовой мощью Запада. В одних случаях чиновники ЕС и западные политики готовы стереть с лица земли разного рода сепаратистов, в других – в принципе игнорируют право государства на территориальную целостность, квалифицируя это право как "имперский комплекс".

Разделение мира, государств, наций и этносов по принципу "своим можно, а чужим нельзя" — вот ключевой принцип решения национального вопроса и территориальных споров, исповедуемый европейскими и американскими чиновниками.

И раз это так, то систематически вбрасываемый в неугодные страны бумеранги двойной морали начинают возвращаться к европейским политикам. Сегодня многие, очень многие жители Европы и других стран – из тех, кого возмущают двойные стандарты современного Запада и его неприкрытое лицемерие, поддерживают каталонцев, и не только их, но и другие европейские народы, стремящиеся к независимости.

Практически все европейские СМИ левой ориентации возмущены действиями испанского правительства, называя их "репрессивными". Тут их позиция полностью совпадает с мнением главного каталонского сепаратиста Карлеса Пучдемона, который в день задержания своих соратников заявил: "Мы осуждаем и отвергаем антидемократическое и тоталитарное отношение испанских властей… Они перешли красную черту, которая отделяла их от того, чтобы стать репрессивным режимом".

Флаг Евросоюза
© Flickr/ ➨ Redvers
Глава ЦБ Испании: В случае независимости Каталония выйдет из зоны евро

Акции протеста против действий федерального правительства Испании проходят сегодня во многих городах этой страны, что естественно: двойная мораль европейских чиновников обесценила европейское право, а вместе с ним – конституционные законы любой страны. Националистическая демагогия, как и инфантильность современных европейских левых, – все это признаки социальной деградации Европы, утрачивающей реальную целостность и чувство общеевропейской солидарности.

 

Лицемерие обеспокоенных личным обогащением чиновников-конформистов с одной стороны и угроза превращения Европы в плавильный котел азиатских и африканских народов – с другой стимулируют запуск на континенте многочисленных национальных самоопределений как формата самозащиты от коррумпированных и сверхзависимых правительств и структур ЕС.

Так что грядущий выход Каталонии из состава Испании (что я считаю вполне реальной перспективой) – лишь начало формирования новой политической карты Европы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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