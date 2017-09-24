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Флаги Германии и Турции

Берлин еще не до конца понимает стратегическую важность Турции?

© AFP/ ODD ANDERSEN
Колумнисты
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Гюнгер Гёкдаг
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Европейские и в особенности немецкие политики демонстрируют откровенно враждебное отношение к Турции, но такой подход может обернуться для них весьма плачевными последствиями, считает колумнист Sputnik Азербайджан Гюнгер Гёкдаг

В преддверии намеченных на 24 сентября парламентских выборов в Германии политические партии этой страны строят свою пропагандистскую программу на антитурецких и антиэрдогановских лозунгах.

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И без того на всех проходивших до сих пор выборах партии рассматривали турок Германии в качестве инструмента для реализации своих интересов. В подходящий момент говорили о том, что не переваривают турок и всех мусульман, и тем самым формировали в мировоззрении немцев определенный стереотип.

Лидеры двух самых крупных партий Германии выступили на четырех наиболее популярных телеканалах страны в прямом эфире. С одной стороны – лидер Христианско-демократического союза Германии (CDU), нынешний канцлер Ангела Меркель, с другой стороны – глава Социал-демократической партии (СДП) Мартин Шульц. На дебатах они больше обсуждали Турцию и Эрдогана, нежели свои внутренние проблемы. При этом оба говорили о том, что являются сторонниками замораживания отношений между Евросоюзом и Анкарой.

Между Германией и Турцией существует проблема доверия. По этой причине, даже если Турция станет членом Европейского союза, существует опасность того, что страна не сможет сохранить свой политический рейтинг.

В то же время, на всем континенте культивируется уверенность в глубоких культурных различиях между мусульманской Турцией и христианской Европой. Кроме того, европейцев беспокоит то, что Турция расположена в нестабильном регионе, а это создает серьезные проблемы для внешнеполитической стратегии ЕС.

Наверное, многие согласятся со мной, что немецкие телеканалы, не обращающие внимание на проблемы других мусульманских стран, проявляют излишнее упорство и я бы даже сказал, состязаются друг с другом, когда речь идет о трансляции какой-то негативной новости о Турции и Эрдогане. Турецкая элита, и в особенности, бизнес-элита не понимает причины подобной неприязни.

Турецкие власти не раз поднимали вопрос о том, что имеются неопровержимые доказательства передачи со стороны Германии разного рода вооружений считающейся в Турции террористической организацией "Рабочей партии Курдистана" (ПКК). Причем, бесплатно. А в ответ на это немецкие власти ставили различные барьеры для законной сделки — по продаже Турции противотанковых оборонительных систем немецкой компании Rheinmetall.

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По всей видимости, официальный Берлин еще не до конца понимает стратегическую важность Турции.

Германия, которая видит в проводимой президентом Эрдоганом политике препятствие на пути реализации своих интересов, находится на весьма рискованном и ошибочном пути. Берлин является одним из авторов стратегии, предусматривающей ослабление и разделение Турции. Известно, что политическая поддержка врагов Турции подпитывается открытой или тайной продажей оружия.

Политика Берлина, который молча наблюдает за деятельностью у себя в стране представителей террористических организаций FETÖ и ПKK, либо защищает их, не имеет ничего общего с правами человека, в нарушении которых так часто немцы обвиняют Анкару.

Европолитики должны понять, что враждебная политика в отношении Турции угрожает безопасности не только Германии, но и всей Европы. Если Турция распадется, безопасность Европы будет под вопросом. За примером далеко ходить не надо — достаточно взглянуть на реальную карту Ближнего Востока после череды "арабских весен".

Весь мир знает, что сохранить стабильность в регионе и глобальный баланс сил без Турции невозможно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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