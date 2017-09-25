Молдова: есть шанс не быть марионеткой

В Молдове устали от двоевластия, а точнее – от той комедии, что разыгрывают безответственные политики в правительстве страны и её силовых структурах, которых никто не избирал, но которые, судя по всему, назначены на свои посты Брюсселем по согласованию с Вашингтоном

Партия социалистов Республики Молдова выдвинула инициативу о переходе к президентской форме правления. Об этом сказано в тексте резолюции, принятой на митингах в поддержку лидера страны Игоря Додона, организованных его сторонниками в минувшие выходные в трех городах страны – Бельцах, Кагуле и Новых Аненах.

Официальным поводом для митингов стало решение Конституционного суда Молдовы признать незаконным проведение объявленного президентом референдума, который был намечен на минувшее воскресенье.

Совершенно очевидно, что запрет всенародно избранному главе государства инициировать референдум в качестве "обратной связи" со своими избирателями и всем народом страны – это политическое решение, продиктованное Конституционному суду теми, от кого в нынешней нищей Молдове зависит элементарное выживание не только простых граждан, но судей, депутатов и всех, кто оказался обделенным в ходе грабительской приватизации активов.

В своей недавней статье на Sputnik Молдова о явно затянувшемся в стране противостоянии народного большинства и олигархической квазиэлиты я писал, что двоевластие в Молдове заключается в том, что Игорь Додон, за которым стоит большинство избирателей, является главой государства, но не имеет достаточных полномочий и ресурсов для того, чтобы проводить решения, устраивающие народное большинство.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Степанюк: правящая коалиция побоится объявить импичмент Додону

В то время как молдавские прорумынские и проевропейские политиканы, имеющие большинство в парламенте, обладают полномочиями формировать правительство страны. Они контролируют также судебную власть и силовые структуры Молдовы и, следовательно, принимают ключевые решения в области экономической, образовательной и иной политики.

Однако двоевластие не может быть вечным, и политическое противостояние в Молдове рано или поздно завершится победой одной из сторон: или президент найдет способы приструнить парламент при поддержке народа, или же парламент найдет повод объявить президенту импичмент.

В первом случае у Молдовы имеется шанс стать полноценной президентской республикой — как Россия, Белоруссия или Казахстан, во втором – продолжать проваливаться в яму.

Более того, ставка прорумынских элит на то, что "Запад нам поможет", все больше привязывает Молдову к планам НАТО, а значит – к росту напряженности во взаимоотношениях Кишинева и Тирасполя.

Президент Додон, и его сторонники понимают самоубийственность русофобского курса нынешней молдавской квазиэлиты. Вот почему социалисты выступают за всенародный референдум по ключевым вопросам молдавской повестки дня.

Но митинги в Кишиневе – это не только ситуационный протест. Это еще и начало кампании по смене власти в Молдове, в том числе – в ходе очередных парламентских выборов, которые должны состояться в следующем году.

Именно в победе здоровых сил на парламентских выборах 2018 года и формировании в результате национально ориентированной (не марионеточной) коалиции парламентского большинства и состоит реальная альтернатива как попыткам НАТО втянуть Молдову в свои антироссийские игры, так и стремлению властей Румынии превратить РМ в свою провинцию.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В трех городах Молдовы прошли митинги в поддержку президента

Разумеется, речь сегодня идет о необходимости сплочения в Молдове политических движений, выступающих за внеблоковый статус Молдовы, за прагматичные и партнерские отношения со всеми соседями, включая Россию, а также сориентированные на борьбу за реальный суверенитет страны.

Суверенитет этот состоит не в том, чтобы прислониться бедным родственником ко всем без исключения европейским структурам в надежде на "помощь" (которая, как известно, бывает бесплатной только в мышеловке), но в том, чтобы осознать себя самодостаточной страной, способной к самостоятельным решениям в своих собственных интересах.

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