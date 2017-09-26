Сказки об евроинтеграции: миллионы на ветер, не в коня корм

Колумнист Sputnik порассуждал на тему помощи из-за рубежа: Молдова получает деньги на фиктивные проекты, а граждане республики бросают семьи и уезжают на заработки за границу

Ежегодно тысячи граждан Молдовы покидают республику в поисках достойных заработков и лучшей жизни. Если обратиться к сухим цифрам, то каждый день из нашей страны уезжает свыше ста человек. Такие данные приводят непосредственно молдавские власти.

© Sputnik/ Павел Лисицын Эксперты: в Молдове через 23 года никого не останется

Ежедневно 106 наших соотечественников бросают дома и семьи и устремляются на самолете, поезде, маршрутке или личном автомобиле на поиски прекрасного далеко — безбедного будущего для своих детей и родных.

За десять лет численность населения Молдовы сократилась почти на 400 тысяч человек. Что дальше? Эксперты прогнозируют, что к 2050-му году население республики сократится до полутора миллиона. Шутка, профанация, очередной "жаренный факт", который подкидывает пресса как масло в огонь? Судя по тому, как живет большинство граждан нашей страны, такая суровая реальность, действительно, ждет республику. Откуда такая цифра? Специалисты ссылаются на высокий уровень миграции и на негативный прирост населения, отмечая старение нации.

Гастарбайтер с пеленок

Как бы грубо это не звучало — "гастарбайтер с пеленок", но, увы, таковы реалии молдавского общества. Практически каждый новорожденный в нашей стране — это уже потенциальный трудовой мигрант в будущем. Почему? Ответ лежит на поверхности — в стране нет работы, а если она и есть, то платят за нее деньги, которых не хватает на достойную жизнь. Вдобавок, как говорят, обухом по голове цены и тарифы на коммунальные услуги, на которые поглядишь и весь свет не мил…

Замкнутый круг или философия по-молдавски: родился, чтобы уехать из страны заработать деньги, чтобы поддержать экономику родной страны, вернуться домой пожить, как человек, чтобы потом опять все бросить и отправиться на заработки. Хочется жить, следуя поговорке: "Где родился, там и пригодился", да не дают…

Деньги в трубу, или луч в темном царстве?

Власти республики часто рапортуют о снисходительности иностранных партнеров, которые перечисляют в Молдову десятки миллионов в валюте. Эти деньги уходят на разного рода проекты, правда, ощутимого результата от этих денежных вливаний население нашей страны не видит. Деньги-то поступают… Спасибо, как говорится, только куда, а точнее сказать, кому они идут? Ну вот, к примеру, одна из последних договоренностей предполагает, что Евросоюз в очередной раз выделит Молдове пять с половиной миллионов евро. На этот раз деньги пойдут на проект, который призван разъяснить выгоды от внедрения Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, а также на проект, направленный на приведение внутреннего рынка страны в соответствие с европейскими стандартами.

© REUTERS/ Yannis Behrakis Современное рабство: как мигранты бросают детей и бесследно исчезают

Евросоюз выделяет миллионы евро на то, чтобы объяснить выгоды от внедрения Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС!

Вдумайтесь только… А почему европейцы готовы заплатить нам за то, чтобы мы поверили в блага этого соглашения? Это приводит к мысли, что не все у нас так хорошо и сказочно в двусторонних торгово-экономических отношениях, как нам обещали.

А обещали много — золотые горы, не меньше. Но что в итоге? Вопрос риторический — все и так видят, что жить лучше не стало, бизнес задыхается, и люди продолжают уезжать из страны. И какие выгоды нам будут пытаться разъяснить за деньги самих европейцев? Додумывайте, как говорится сами…

Вся эта блестящая мишура европейского будущего давно померкла. Люди видят, что и в самой Европе не все так гладко — миграционный кризис, проблемы в экономике, трудности при трудоустройстве. Но тем не менее граждане Молдовы едут в Европу в поисках достатка, терпя все трудности и разлуку с семьями.

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