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Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре

Переправа через Евфрат - начало освобождения восточной Сирии

© Sputnik/ Михаил Алаеддин
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Многолетняя война приближается к своему логическому завершению - псевдохалифат близок к окончательному разгрому

Сирийская правительственная армия при поддержке российской войсковой группировки расширяет плацдарм на восточном берегу реки Евфрат, и приступает к освобождению от террористов псевдохалифата восточной части страны.

Под обстрелами боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде стран) российские военные инженеры возвели 26 сентября 200-метровый автодорожный разборный мост через реку Евфрат, (в нескольких километрах от Дэйр эз-Зора). Важность этого события для расширения операционных возможностей сложно переоценить.

Сирийские военные на освобожденной от боевиков территории военных училищ в Алеппо
© Sputnik/ Michael Alaeddin
Алеппо полностью освобожден от террористов

По информации начальника автодорожной службы Минобороны РФ Владимира Буровцева, пропускная способность переправы — 8 тысяч тяжелых бронемашин в сутки, что позволяет в короткий срок создать мощную ударную группировку сирийских войск на левом берегу Евфрата, и развить наступление в восточном направлении — для окончательного освобождения территории САР от боевиков ИГ и других экстремистских группировок.

До возведения моста через реку переправились (с помощью понтонов) лишь передовые отряды сирийской армии. Теперь к массовому форсированию Евфрата готовятся основные силы правительственных войск. Мост будет использован также для доставки гуманитарных грузов населению и эвакуации раненых.

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Минобороны РФ
Минобороны опубликовало видео ударов по боевикам в Идлибе

Встречая сопротивление террористов ИГ и отрядов вооруженной оппозиции, сирийская армия настойчиво и последовательно расчищает пространство от Дамаска до границ Ирака и Иордании. Боевые действия правительственных войск САР поддерживают Воздушно-космические силы России, иранские подразделения, отряды "Хезболлы" и другие союзники.

Рубеж Дейр-эз-Зора

Когда сирийские правительственные войска вышли к Евфрату, они отрезали основной путь снабжения экстремистов в Дейр-эз-Зоре, обеспечили безопасный периметр для авиабазы, которая девять месяцев действовала в окружении боевиков ИГ, а сегодня может служить удобным аэродромом подскока для ВКС России.

После снятия трехлетней блокады Дейр-эз-Зора, в городе концентрируются подразделения сирийской армии. Группировка ИГ также сосредоточила здесь наиболее боеспособные силы. Осознавая безысходность своего положения, террористы минируют целые кварталы и подземные тоннели.

Ситуация в сирийском городе Дейр-эз-Зор, архивное фото
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
В Сирии под обстрел попал корреспондент РИА Новости

Возможно, террористы надеются на зарубежную помощь. Присутствие спецназа США севернее Дейр-эз-Зора, на левом берегу Евфрата — фактически в боевых порядках ИГ — позволяет предположить скрытное американское противодействие усилиям сирийской правительственной армии. Настораживает и неоднозначный подход Пентагона к сохранению своих баз на территории Сирии. По информации турецкого информационного агентства Anadolu, таковых более десяти. И в Турции сомневаются в искренности американской борьбы с терроризмом. Однако сил подконтрольной США "оппозиции" явно недостаточно для создания "Южной Сирии" (по аналогии с Южной Кореей). Многолетняя война приближается к своему логическому завершению.

Оптимистичная тенденция

Ранее сирийские войска и их союзники освободили от террористов центральные районы Сирии, отбили у формирований ИГ всю территорию к северу от Пальмиры, освободили около двух тысяч квадратных километров (боевики оставили более 50 населенных пунктов).

Пуски крылатых ракет Калибр по террористам в Сирии
Министерство обороны РФ
"Калибр" достиг цели - уничтожены базы подготовки боевиков в Сирии

На этом фоне продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На сегодня мирное соглашение заключили 2235 населенных пунктов и 234 вооруженных формирования.

В рамках подписанного 4 мая в Астане Россией, Турцией и Ираном меморандума группы контроля следят за режимом прекращения огня в четырех зонах деэскалации, благодаря которым прекращается диверсионная деятельность в тылу сирийской армии, развивается торгово-экономический обмен между разными частями Сирийской Арабской Республики.

Вероятно, после разгрома псевдохалифата Россия, так или иначе, сохранит присутствие в восточной части Сирии и, как легитимная сила, сделает все возможное для укрепления безопасности и стабильного экономического развития многострадальной республики (единой и неделимой).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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Теги:
псевдохалифат, террористы, блокада, ИГ, Дэйр эз-Зора, Дамаск, Алеппо, Пальмира, Сирия, Турция, США, Россия
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