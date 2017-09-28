Германия получит не то, что выбирала

Возможный расклад сил в бундестаге после беспрецедентных парламентских выборов в Германии специально для Sputnik проанализировал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

Результаты выборов, подведенные ЦИК Германии, оказались весьма благоприятными для бывшей правящей коалиции. Если бы она сохранилась, то насчитывала бы 399 голосов (246 мест у ХДС/ХСС и 153 у СДПГ) против 503 голосов (310 у ХДС/ХСС и 193 у СДПГ) в нынешнем составе парламента. Но в том-то и проблема, что СДПГ решила перейти в оппозицию.

© AP Photo / Michael Probst Итоги выборов в Германии изменят политический ландшафт

Ситуацию мог бы спасти союз с правой "Альтернативой для Германии", которая получила 94 мандата, впервые попав в бундестаг и сразу заняв по итогам выборов третье место. Но партия опирается преимущественно на правоконсервативный электорат, отколовшийся от ХДС/ХСС, резко критикует политику Меркель, и для нее подобная коалиция будет означать самоубийство. Да и сторонники Меркель не поймут коалицию с партией, которую официальная германская пропаганда клеймила как фашистскую.

Восстановление союза с СДПГ возможно лишь теоретически. В политике, конечно, возможно все, но партия, выступая младшим партнером ХДС/ХСС, слишком быстро теряет поддержку избирателей. При этом она несет ответственность за политику, решающее слово в определении которой принадлежит Меркель. Она может попытаться убедить СДПГ вернуться в коалицию, передав ей дополнительно несколько правительственных портфелей. Но, как мне представляется, вопрос носит принципиальный характер.

Если социал-демократы получат большинство в правительстве, это не устроит Меркель и ХДС/ХСС, если же контроль над правительством сохранится в руках Меркель, то для СДПГ ничего в сущности не поменяется. Так что восстановление старой коалиции маловероятно из-за непримиримых противоречий между партнерами.

Союз в цветах радуги

Остаются либералы из СвДП и "Зеленые". Вот тут-то и начинается самое интересное. То, что эти партии-аутсайдеры выборов, понимая эксклюзивность своего положения, могут потребовать непомерно большую цену за вхождение в коалицию, — полбеды. Как полбеды и то, что они не мирятся между собой и противоречия между ними будут коалицию постоянно раздирать. Настоящая беда заключается в том, что идеология этих партий будет толкать коалицию к усилению той самой политики, против которой немцы проголосовали на этих выборах.

© Sputnik/ Итоги парламентских выборов в Германии

Достаточно напомнить, что СвДП — партия, исповедующая либеральные ценности, а среди ее официальных объединений существует такое, как либеральные гомосексуалисты и лесбиянки. В свою очередь

"Зеленые" выступают за отмену ограничений на миграцию, дальнейшую либерализацию образования, однополые браки, право на аборт и легализацию легких наркотиков.

Нетрудно заметить, что договариваться о коалиции ХДС/ХСС вынуждена с партиями, против программных целей которых германские избиратели проголосовали на выборах. Что, собственно, и послужило причиной распада действующей коалиции.

Освободившаяся ниша

С учетом того, что наиболее консервативные избиратели уже отвернулись от ХДС/ХСС, поддержав "Альтернативу для Германии", блок Меркель будет склонен к дальнейшему оставлению правоконсервативной ниши и отказу от христианских ценностей в пользу либерального интернационализма.

Таким образом, в случае если коалиция в составе ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленые" станет реальностью, германские избиратели, проголосовавшие на выборах за консервативные ценности, столкнутся с еще более либеральной политикой. И это еще сильнее обострит противоречия между германским обществом и властью.

Германия дольше других стран Запада смогла удерживаться от раскола элит. Возможно, причиной этого были воспоминания о том, что в 30-е годы такой раскол привел к власти нацистов. Возможно, определенный иммунитет был выработан за счет опыта поглощения традиционной элитой альтернативных группировок, возникших в 70-е — 80-е годы (тех же "Зеленых", вполне вписавшихся в германский истеблишмент).

Однако сейчас ситуация изменилась. ХДС/ХСС освободил правоконсервативную нишу, по сути, перейдя на либеральные позиции.

С этой точки зрения его перспективная коалиция с СвДП и "Зелеными" при всей своей проблематичности выглядит закономерной. СДПГ занимала центристскую позицию и колебалась, но сейчас пытается дистанцироваться от либералов. Крайнюю левую нишу заняла созданная выходцами из СДПГ "Левая партия" ("Линке").

Падет ли бундестаг

На этих выборах пустовавшую доселе правоконсервативную нишу с неожиданно блестящим результатом (94 мандата) заняла "Альтернатива для Германии". Это не просто восстановление нарушенного в пользу либералов политического баланса. Это означает наличие огромного запроса на правоконсервативную политику.

Не случайно немцы любят Путина, которого местные либеральные СМИ представляют эдаким православным государем, насаждающим идеалы домостроя. Ненавидящие традиционные ценности либералы пытаются подорвать позиции президента России, представляя его махровым консерватором. И внезапно германское общество, ностальгирующее по нормальному консерватизму, влюбляется в этот созданный СМИ образ.

Это-то как раз и значит, что правоконсервативная политика имеет в Германии большое будущее, а "Альтернатива для Германии" как единственная партия, предлагающая избирателю данный товар, может на следующих выборах значительно улучшить свой результат.

Кстати, следующие выборы вполне могут пройти досрочно. Напомню, президент Германии имеет всего два основания для роспуска бундестага и назначения досрочных выборов: если большинством голосов избранных депутатов не будет избран канцлер и в случае, если бундестаг принимает отрицательное решение по вопросу о доверии, поставленному канцлером на голосование.

Противоречия внутри потенциальной коалиции, а также противоречия между проводимой политикой и требованиями избирателей могут довольно быстро вылиться в острый политический кризис, выходом из которого станут досрочные выборы.

Понятно, что шансов на победу на таких выборах будет больше у тех партий, которые будут более резко критиковать существующий режим с консервативных позиций. Ну а Меркель рискует стать не только четырежды канцлером и германской "матушкой", но и могильщиком ХДС/ХСС как политического проекта.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: Sputnik Эстония