Стоит ли доверять стражам правопорядка – случай из жизни

Часто нам в Молдове приходится слышать о том, что некоторые представители органов правопорядка в стране работают недобросовестно. По извечной обывательской привычке мы тут же начинаем поддакивать, ругая тех, кто, должен нас беречь.

К счастью, так бывает далеко не всегда. Лично мне известны случаи, когда работники и полиции, и прокуратуры, а также судьи поступают честно, порядочно, делая все, чтобы защитить законопослушных граждан и наказать преступников. Но недавний пример снова вернул меня к мысли о том, что даже служители закона, — как все люди, не без изъяна.

Один мой знакомый, сельский житель, узнал, что его односельчанку агитируют уехать за рубеж, чтобы торговать собственным телом. Мужчина, руководствуясь исключительно гражданским долгом и радея за судьбу своей знакомой, написал заявление в профильное ведомство с просьбой проверить эту информацию. Он, как и любой другой на его месте, ожидал, что следователи, согласно информации из его заявления, установят круг подозреваемых, кого надо поставят на "прослушку" и, если подозрения действительно оправдаются, — "накроют" целую преступную группу.

© AFP/ FERNANDO CALZADA Молдавских проституток не отпустили в Румынию

Но все произошло с точностью до наоборот. Следователь позвонил потенциальной жертве торговли людьми, сообщил о том, что она фигурирует в соответствующем заявлении, а также назвал лицо, написавшее эту бумагу. Удостоверившись ответом молодой женщины о том, что она, якобы, никуда не собирается ехать, следователь завершил свои расспросы.

Информация, как говорится, проверена, отчет ушел в архив. Правда, никто в этом случае не подумал о том, что, если там действительно работает преступная группа, то имя заявителя теперь может быть известно и ее членам — через женщину, о которой здесь идет речь.

Как такое могло произойти в стране, алчущей европейские ценности, — непонятно. Ведь во всем просвещенном мире существует программа защиты свидетелей, раскрытие которых — серьезное должностное нарушение.

© AFP/ VALERY HACHE В Кишиневе полиция искала нелегалов, а нашла проституток

Халатность со стороны этого следователя очевидна — человек просто не захотел, как сейчас говорят, "париться" и пошел по самому легкому пути. Ведь женщина ему сказала, что никуда не собирается. Поверим ей на слово и не будем "копать" дальше! Поставим крест на расследовании дела, которое может привести к раскрытию торговцев живым товаром!

А промысел этот процветает едва ли не в каждом районе Молдовы. Молоденьких девушек, обещая им золотые горы за границей, вывозят чаще всего в Румынию, а оттуда — в Германию, Турцию и другие страны. И там наши соотечественницы, оставшись без паспортов и денег, продают себя в придорожных отелях и притонах городского дна. Некоторым "везет", и они пробиваются в эскорт-услуги, элитную сферу проституции. Но, как и менее удачливые их товарки по несчастью, они вынуждены годами дарить себя самым разным субъектам, пока их физическое состояние не потребует срочного медицинского вмешательства. Тогда их в прямом смысле слова выбрасывают на улицу, и лишь единицам удается выйти на правозащитные организации или посольство своей страны.

А дома у таких искательниц "заокеанской жизни" остаются родители, мужья, маленькие дети. И в большинстве своем они убеждены, что их мамы, жены, дочери работают в престижной сфере какими-нибудь туристическими гидами, секретарями и т.д.

Ну, и напоследок скажем "большое спасибо" этому следователю, который, возможно, подарил заграничных сутенерам новую жертву.

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