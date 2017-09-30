Дело курящего близнеца, или секреты вашей кожи

Если есть вредное воздействие какого-то фактора, табака или кофе, или еще чего-то, то есть и способы свести это воздействие к минимуму

Какое конкретно исследование доказывает, что "курение вызывает преждевременное старение кожи"? Сейчас расскажу.

Но сначала поделюсь радостью: моя коллекция "веселых картинок" завершена. Была у меня такая мечта — собрать все до единой российские и нероссийские картинки на сигаретных пачках и найти первоисточник каждого из всех этих "черных легких", "ампутаций", "недоношенности".

Мои внимательные читатели помнят, возможно, прежние колонки на эту тему, включая одну особую — насчет того, почему «веселых картинок» нет в США. А потому, что американский суд вынес постановление: врать нельзя. За каждой картинкой должны стоять проверенные и доказанные медицинские факты, исследования. И вот, вы не поверите, уже несколько лет, как пачки сигарет там — без ужасов, потому что садиться в тюрьму никому не хочется. Доказанных же фактов, получается, нет.

Итак, я дошел до последнего пункта коллекции. Это насчет "преждевременного старения кожи". А правда, интересно же — что такое "преждевременное"? Как можно доказать, что если бы вы не курили, кожа была бы как персик? Ведь это надо вас раздвоить, один вы курите, другой — нет, и один из вас в итоге выглядит лучше…

Но они это сделали! История такая: есть регулярно проводящийся фестиваль близнецов в штате Огайо, город Твинсберг. Американские ученые выбрали целых 79 пар близнецов, из которых один курил, другой нет. Хотя насчет «ученых» — это еще вопрос, потому что, как и всегда, исследования велись хоть и медиками, но одновременно людьми из антитабачных организаций. То есть пропагандистами. А наука предполагает, что исследователь беспристрастен, и результат исследования ему заранее не известен.

Но, так или иначе, некоторое число неумеренно морщинистых курящих близнецов обнаружилось, были сделаны фотографии (курящего брата и некурящего), пластические хирурги сказали свое слово насчет того, что клеткам кожи курильщика не хватает кислорода, отчего разрушается коллаген. Исследование опубликовано. Дело было в 2010 году.

Заметим, что, собирая свою коллекцию, я иногда предоставлял читателям возможность самим сделать выводы — наука перед нами или пропагандистская акция вроде знаменитых крашеных кисточкой свиных "черных легких". В общем, сами разбирайтесь — можно ли верить профессиональным пропагандистам, даже если они утверждают, что у близнецов был одинаковый образ жизни, то есть курящий не переутомлялся по сравнению с некурящим, и т.д.

Это не все. Был еще японский опыт в городе Нагойя. Там взяли физиологический раствор, в котором плавали только что отшелушенные клетки кожи, на них воздействовали непосредственно дымом, после чего в клетках снижалась активность ферментов, что разрушало коллаген, главный строительный материал кожи.

Решайте сами, какую степень доверия вызывает эта наука.

Главное же — твердо вбить себе в голову: если у курильщика серый цвет лица, мешки под глазами и глубокие морщины — это оттого, что он курит. Если он курит и отлично выглядит, то он представляет статистически незначительное меньшинство и ни для каких исследований привлекаться не будет.

Ну, а если у него серый цвет лица, мешки под глазами и глубокие морщины, но он, гаденыш, в жизни не брал в рот сигарету — то тут уже виноват образ жизни: тяжелые ночные работы и прочее.

Впрочем, что значит "у него" — "у нее", конечно! На кого рассчитана эта конкретная страшная картинка из двух половинок лица, розовой и серой? На женщину, понятное дело. И лицо на картинке поэтому женское. Бородатых байкеров просят не беспокоиться. Для них другие картинки — импотенция или что-то еще.

Кстати, а обвисший живот… кожа ведь… это тоже от дыма? Или его надо окуривать непосредственно?

Подождем, когда наука сообщит нам, что и электронная сигарета "вызывает преждевременное старение кожи". Это будет просто песня — не только дым, а еще и пар вызывает известно что… Боюсь, что не удержатся и "докажут", себе на горе. А куда им деваться.

Вы думаете, что на этом разговору и конец. Нет, только начало (с переходом на будущую колонку). Начиналось это начало с того, как одна моя знакомая страшно оживилась, услышав насчет японского опыта: а, так речь о прямом воздействии дыма на кожу лица? Так вот почему дамы в прекрасный "век джаза" — в основном 20-е годы — полюбили длинные мундштуки, сантиметров этак на 30! Дым летит мимо лица! А если еще изящно закинуть голову, выпуская из накрашенных губ кольца…

И завела себе такой мундштук (они ведь и сегодня продаются), и очень мило выглядит.

Я это к тому, что если есть вредное воздействие какого-то фактора, табака или кофе, или еще чего-то, то есть и способы свести это воздействие к минимуму.

Профессиональные борцы с курением должны люто ненавидеть косметологов. Посмотрите на любую баночку крема, и вы увидите там ответ на все вопросы, упомянутые выше — про кислород, ферменты, коллаген и прочее. Кремы как раз для того, чтобы кожа питалась и лучше сохраняла упругость. Если же вы мужчина и думаете, что вас неправильно поймут, когда обнаружат баночку крема во время визита в вашу ванную — заведите себе крем, на котором будут написаны волшебные слова "для мужчин". Кстати, крем — не обязательно дорого.