15:05 30 Сентября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Одежда с юмором от QooQoo

Кириллица в стиле: почему иностранцы носят одежду с русскими слоганами

© Photo: beqooqoo.com
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Анна Михайлова
57 0 0

Бум на русскоязычные тексты в мире начался два года назад с "дворовых" коллекций российского дизайнера Гоши Рубчинского, сегодня же дизайнеры и марки, использующие русский язык, заполонили модную индустрию

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. От подиума до обложек политических изданий — сегодня в моде надписи на русском.

На днях звезда НБА — американский баскетболист Кевин Дюрент — появился на пресс-конференции в футболке с надписью "Стиль" от своего соотечественника дизайнера Херона Престона. В такой же толстовке недавно сфотографировали дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норд Уэст. В феврале этого года кириллица оказалась и на обложке американского еженедельника The New Yorker, а журнал Vogue назвал толстовки с надписями на русском одним из главных модных трендов.

СТИЛЬ (STYLE) — The turtlenecks are coming back!!!

Публикация от NAME HERON PRESTON (@heronpreston) Дек 11 2016 в 11:50 PST

Бум на русскоязычные тексты в мире начался два года назад с "дворовых" коллекций российского дизайнера Гоши Рубчинского. Заправленные в носки тренировочные штаны и свитшоты с надписью "Спорт" покорили западных модников. Сначала такие вещи начали носить супермодники. Теперь одежда Гоши Рубчинского и его коллег — грузинского дизайнера Демны Гвасалии, украинок Лилии Пустовит и Юлии Ефимчук — перекочевали в массмаркет: на страницы глянцевых журналов, в коллекции популярных брендов и даже в музыку.

Мода больше других сфер массовой культуры подвержена заимствованиям. Кризис идей, вызванный необходимостью выпускать несколько коллекций в год, приводит к тому, что дизайнеры ищут вдохновения не только в знакомой им среде, но и на локальных рынках других стран.

Символы чужих культур подаются как нечто экзотичное, создают эффект новизны. Не можешь придумать оригинальную надпись на английском? Используй буквы, которые сами по себе выглядят необычно, такой принт всегда выделяет из массы. Покупатели этих вещей могут не понимать смысла слов, но тем интереснее: ведь без своего прямого значения текст превращается в универсальный символ.

 

 

За последние два года дизайнеры и марки, использующие русский язык, заполонили модную индустрию. Развороты глянцевых журналов пестрят футболками Артема Кривды с надписью "Мир" и оранжевыми комбинезонами Юлии Ефимчук с лаконичным сообщением: "Весна". Лилия Пустовит прячет слова "Где мама" на платьях, а марка Андрея Артемова Walk of Shame, наоборот, предлагает клиентам гордо носить свитера с принтом "Волк оф шейм" во всю грудь

Латвийский бренд QooQoo удивляет майками "Красава" и легинсами "Творю чудеса", пока молодежная марка Демны Гвасалии Vetements знакомит европейских модников с русским роком с помощью толстовок с надписью "Земфира".

Exclusive @svmoscow

Публикация от VETEMENTS (@vetements_official) Июн 22 2016 в 8:37 PDT

Наперекор известной фразе в мире моды не количество переходит в качество, а наоборот. Еще в прошлом году кириллицу осваивали люксовые бренды: тот же Рубчинский сделал коллаборации с англичанами Burberry и японской маркой Comme de Garçons. Теперь же ставку на русскоязычные тексты делает массмаркет. Adidas выпустил футболки с надписью "Футбол", а американский гигант Urban Outfitters — со словами "Равноправие" и "Никогда". Любимая Филиппом Киркоровым британская марка KTZ тоже не осталась в стороне.

#ktz #ktzclassic #backpackchurchembrodery #ktzchurchforever @dirtyvegas_ @gonzalo_marinasphoto @kokontozai

Публикация от KTZ (@ktz_official) Июн 7 2016 в 11:11 PDT

Вслед за США и Европой ажиотаж вокруг кириллицы охватил Японию. Марка G.V.G.V представила вещи со словами "Спорт", "Молодежь", "Красный", "Черный", а японский дизайнер Юния Ватанабе набил на футболках из коллекции весна-лето 2017 комичные надписи на кириллице: "эмблема аэроклуба "Москита" и "Николай 78".

Западные фэшн-блогеры шутят "русская мафия захватила мировые подиумы". В ответ любимая модель Рубчинского и Гвасалии из агентства Lumpen Всеволод Черепанов по кличке "Север" опубликовал фото в толстовке "Russian Mafia New World Order" ("Русская мафия Новый мировой порядок"). Инстаграм Черепанова моментально завалили заказами желающие примкнуть к "русской мафии" со всего мира — от США до Австралии. И вот уже Vogue посвящает хулиганским толстовкам отдельный фичер.

 

Криминальная тема вкупе с кириллицей вообще пользуется большим спросом у западных пижонов. Вероятно, этим объясняется спрос на российскую марку уличной одежды Outlaw ("Вне закона") с их знаковым принтом "Аутло" (транскрипция английского названия), а также на питерский бренд "Преступление и наказание", выпускающий сшитые заключенными вещи со словами "Охрана" и "Спаси и сохрани".

Levitate, levitate, levitate. @slavagee wearing "вне закона" winter coat. #outlaw_people

Публикация от Outlaw Moscow (@outlaw_moscow) Окт 18 2016 в 1:40 PDT

Несмотря на колоссальный успех подобных марок за рубежом, на родине эти вещи часто критикуют за неоправданно высокие цены и нарочитую "некрасивость". Так, одежда Гоши Рубчинского (его толстовки в среднем стоят от 10 тысяч рублей) превратилась в своеобразный мем, которому даже посвящают песни. В основном их посыл сводится к строчке из совместного трека рэперов Замая, Монеточки и СД: "Я за эти кальсоны тебе отдала бы/Максимум тыщу". Однако очевидно, что западные денди готовы заплатить не одну сотню долларов за то, чтобы приобщиться к моде на кириллицу.

Материал подготовлен колумнистом РИА Новости.

Теги:
бренд, подиум, мода, стиль
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игрок ХК Динамо (Рига) Гинтс Мэйя (справа) и игрок ХК Авангард Деннис Эверберг в матче регулярного чемпионата КХЛ между ХК Авангард (Омская область) и Динамо (Рига)
    Кто виноват?

    Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.

  • Гора Гедиминаса, архивное фото
    Эхо войны

    Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.

  • Тереза Мэй в Тапа
    "Российская угроза"

    Войска НАТО находятся в Эстонии в качестве меры сдерживания против "российской угрозы", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

  • Минфин Беларуси
    В долгах

    Внешний государственный долг Беларуси подбирается к 16 миллиардам долларов: с начала года он вырос на два миллиарда.

  • Ртвели - сбор урожая винограда в регионе Кахети
    Винное путешествие

    Грузия вошла в тройку лучших в рейтинге "Отборные идеи винных путешествий для этой осени" портала Skyscanner.

  • Бессмертный полк в честь Дня Победы в Сухуме
    Бессмертный полк

    Акция "Бессмертный полк" пройдет в пяти городах Абхазии 30 сентября, в День Победы в Отечественной войне народа республики.

  • Государственный департамент США, фото из архива
    Посланница Госдепа

    Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.

  • Гора Арарат. Ереван, Армения
    Захватывает дух

    Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.

  • Профессор Зинетула Инсепов
    Высокие технологии

    Профессор Зинетула Инсепов из Назарбаев Университета запатентовал технологию, которая позволит прослужить батарее телефона в сотни раз дольше.

  • У памятника Курманжан Датке прошла ежегодная благотворительная ярмарка От сердца к сердцу, на которой пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками
    От сердца к сердцу

    В Бишкеке прошла ежегодная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу": пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками.

  • Солдат вооруженных сил Таджикистана на границе с Афганистаном, архивное фото
    Растущая угроза

    Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном крайне напряженная, заявил посол России на конференции, посвященной борьбе с терроризмом.

  • Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов
    Ветер перемен

    Федерацию футбола Узбекистана ждут масштабные реформы: глава организации представил программу развития спорта на 2018-2022 годы.

  • Регионы России. Республика Северная Осетия - Алания
    Капитально отремонтировали

    В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".

  • Игрок ХК Динамо (Рига) Гинтс Мэйя (справа) и игрок ХК Авангард Деннис Эверберг в матче регулярного чемпионата КХЛ между ХК Авангард (Омская область) и Динамо (Рига)
    Кто виноват?

    Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.

  • Гора Гедиминаса, архивное фото
    Эхо войны

    Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Модели на шоу Etam Live в Париже
Самые яркие кадры недели - в фотоленте Sputnik
Девочка украла у принца Гарри попкорн
Двухлетняя девочка украла попкорн у принца Гарри
Противостояние Мадрида и Барселоны
Каталония в стремлении к независимости: мнение Мадрида и Барселоны

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться