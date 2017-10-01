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Девушки, архивное фото

Давай поженимся, или как в Молдове найти богатого жениха

© AFP/ REMY GABALDA
Колумнисты
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Елена Комолова, Нику Гончар
29620

Подробный путеводитель по "рыбным местам" столицы

О том, чтобы удачно выйти замуж, сегодня мечтают тысячи молдавских незамужних девушек. Колумнисты Sputnik Елена Комолова и Нику Гончар поспорили о том, где в нашем городе можно познакомиться так, чтобы и влюбиться, и выгодную партию себе найти — представляем мужской и женский взгляд на проблему знакомств в столице.

Место первое — фитнес-клуб

Женский взгляд:

Свадьба
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Жадные жених и невеста и гости-быдло: что бесит на свадьбах в Молдове

Абонемент нужно покупать в один из самых дорогих клубов столицы, не зачем размениваться на бюджетные варианты — туда в основном ходят неплатежеспособные студенты, у которых за душой ни гроша, или спортсмены (а молдавский спорт, сами понимаете, — это совсем не победы на Олимпиадах и не годовые контракты с крупными международными спортивными брендами). Всего в городе у нас три (ну, или четыре!) приличных фитнес-клуба, куда можно записаться, чтобы найти богатого ухажера. Конечно, удовольствие это не из дешевых: за год на человека от 600-700 евро, но публика туда приезжает сплошь и рядом на хороших машинах.

Мужской взгляд:

К превеликому сожалению, в фитнес-клубах легче встретить уже состоявшуюся, взрослую и замужнюю женщину — по крайней мере, у меня с этими заведениями получалось только так. Конечно, для интрижки это неплохо, но для серьезных отношений… увы.

Место второе — торговый центр на Ботанике

Женский взгляд:

Это место подходит, если денег на абонемент нету, а замуж очень хочется. Одевается все самое лучшее — мини, каблуки, можно и декольте, красная помада в помощь… Главное, правда, не переборщить, иначе позовут не замуж, а скрасить один вечер. Но стоит отдать должное в торговых центрах в кофейнях собираются компании одиноких молодых мужчин, которые при грамотном раскладе могут превратиться в избранников.

Мужской взгляд:

Я бы не советовал искать невест в подобных заведениях, да и прочих ночных клубах. Там, как правило, тусуются девушки не самого тяжелого поведения. Но именно подружку на ночь или пару ночей там найти несложно. Да и развлечься — самое то!

Испорченная свадьба: невеста пела бойцам Fulger, арестовавшим жениха
© Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
Испорченная свадьба: невеста пела бойцам "Fulger", арестовавшим жениха

Место третье — кафе и рестораны

Женский взгляд:

Главное избегать заведений, которые считаются семейными. Первый признак — наличие детской комнаты. Там-то уж точно ловить нечего и некого — такие заведения обычно посещают примерные семьянины, которые проводят вечера и выходные с детьми. Зато модные кафе, облагороженные пивнухи и так называемые пабы — отличное место, чтобы "выцепить" холостяка.

Мужской взгляд:

На мой взгляд, это действительно неплохое место, чтобы найти хорошую девушку и, возможно, даже будущую спутницу жизни. В подобные заведения ходят девушки абсолютно разного интеллектуального уровня и достатка. Как говорится, можно выбрать.

Место четвертое — соцсети

Женский взгляд:

Вот уж где можно раскидывать сети, так это Facebook и Odnoklassniki — и холостые, и разведенные, блондины, брюнеты. Но вот есть одна самая большая засада, которая заключается в том, что люди, как правило, любят приукрашивать — и фото только самые удачные и отфотошопленные публикуют, и снимки рядом с чужими машинами выставляют, и, увы, хотят казаться состоятельнее, чем они есть на самом деле. Касается это как раз именно мужчин. Зато можно стать участником разных прикладных групп, типа "дарилка", "покупка", клуб водителей, и уж там периодически всплывают объявления о подвозе. Один раз подъедешь. Второй раз — а, там, глядишь, третий раз в ЗАГС повезут…

Мужской взгляд:

Соцсети в наше время затянули абсолютно всех и каждого, поэтому знакомится там, на мой взгляд, тоже самое, что просто на улице. Тут уж как повезет…

Место пятое — сайты знакомств

Женский взгляд:

Букет невесты
© PIXABAY / StarFlames
Как найти в Молдове подходящего мужа: советы психолога

Мужчины там странные, ищущие женщин для секса, поэтому в моем рейтинге занимают самую нижнюю строчку.

Мужской взгляд:

Я думаю, что женщины на сайтах знакомств или не совсем психически здоровые, те, у которых проблемы в общении в реале, или, увы, проститутки, часто замаскированные. А бывает и то и другое. Вам нужна проблемная, как говорится, жена или жена проститутка? Мне лично нет. Но у каждого свои вкусы.

Определите мужчину мечты и флаг вам в руки!

Ранее в одном из интервью Sputnik психолог Людмила Семина-Гуцу дала советы нашим слушательницам, как удачно выйти замуж.

"Оцените свою привлекательность на рынке невест. Для того, чтобы удачно выйти замуж, можно банально поменять прическу или обновить гардероб, и это уже даст дополнительные очки на рынке брака", — советует психолог.

Спросите у себя (только честно), кто вам нужен.

"Нужно четко понимать, какой человек будет комфортен и относительно этого задать для мозга спектр параметров. Наш мозг устроен таким образом, что нам нужно иметь сформулированный запрос: мне нужен высокий блондин с голубыми глазами, который дарит цветы каждую пятницу. Когда у нас есть определенная картинка в голове, начинается поисковая деятельность мозга, который определяет людей под эти фильтры, убирая неподходящих из поля зрения", — считает эксперт, подчеркнув, что во главу угла должны быть поставлены внутренние качества партнера и только потом внешние.

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Теги:
знакомство, свадьба, Кишинев, Общество
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