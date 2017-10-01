Должность мэра и грабли

Колумнист Sputnik Молдова рассуждает о том, нужно ли политикам стремиться к должности генерального примара

Десять лет назад, 17 июня 2007 года, Дорин Киртоакэ вступил в должность примара Кишинева, став самым молодым мэром во всей Европе. Ему было 29, и в этом возрасте многие люди пытаются до последнего оттянуть начало взрослой жизни и максимально "отгулять" — пока здоровье позволяет различного рода эксперименты.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Канду рассказал, найдутся ли деньги на референдум по отставке Киртоакэ

Дорин был, вроде как, не таким — европейское образование, серьезный вид и достаточно интеллигентная и сдержанная подача себя, казалось, сулят ему успех в будущем — тогда (а особенно после апреля 2009 года) многие ориентированные на Запад граждане Молдовы прочили ему серьезное политическое будущее — речь шла, ни много ни мало, как о будущем едином проевропейском лидере Молдовы. Однако что-то, как водится, пошло не так.

Реконструкция и восстановление озера Валя Морилор прошла успешно, но без особого пиара. Второй масштабный проект (Пешеходная улица) прошел уже с пиаром, но без особого успеха — в реальности улица оказалась не похожей на запланированный проект со стилистикой турецкого отеля. Дальше хуже. Началась долгая, и, видимо, вечная, реконструкция главных кишиневских улиц, покрытие которых лопалось еще до окончания работ, и как итог — арест и отстранение от должности по делу о платных парковках.

Не стану скрывать — в беседах с друзьями и знакомыми я до последнего защищал Дорина Киртоакэ, даже когда проклятия на его голову сыпались уже со стороны самых матерых унионистов.

Не корысти ради и не из-за неких неясных симпатий — мне казалось, что он все равно несколько отличается от стандартного молдавского политика или чиновника — хотя бы отсутствием огромного живота и уверенного взгляда. Увы. Сломался я на так называемой "вечеринке в гараже" — вопли и исполнение в пьяном виде песен "Любэ" подействовали на меня больше, чем лопающийся асфальт и отсутствие урн.

Я был подавлен — зачем учиться в Бухаресте и Париже и петь "Любэ"? Говорят, о вкусах не спорят, но если бы Дорин выкрикивал песни Sex Pistols, The Beatles или Slayer я бы понял и простил, как говорится, многое… Хотя бы Высоцкого или Галича, или на худой конец Егора Летова — если Дорина подшофе тянет на русский язык… Ну да ладно.

К чему я это все?

Неделю назад лидер Партии действия и солидарности Майя Санду сообщила, что не исключает, что может баллотироваться на должность мэра Кишинева.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Фотофакт: асфальт Дорина Киртоакэ трещит по швам

С чем я ее и поздравляю. Потому как не исключаю, что она победит — как самая известная и якобы бескомпромиссная звезда проевропейской сцены. Только меня не покидает уверенность, что даже если дело не закончится арестом или отстранением от должности через несколько лет, то ее нынешние поклонники через недолгое время начнут проклинать ее как проклинали Киртоакэ. И уж понятно, что политические амбиции и надежды Санду тогда будут сломлены, уничтожены и забыты.

И кстати, все это, вполне возможно, не потому, что Киртоакэ или Майя Санду плохие люди, омерзительные хозяйственники или врожденные клептоманы.

Возможно, это одна из загадок нашего города — Кишинева. Людей, его населяющих, их менталитета, их неорганизованности как на уровне общества, так и на уровне власти. В любом случае — прогноз я сделал. Давайте ждать.

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