Плохому танцору PAS-DA известно, что мешает…

Митинг против смешанной избирательной системы в Молдавии прошел в воскресенье в Кишиневе, организаторы объявили о продолжении протестных акций. Протест организован внепарламентскими силами — партией "Платформа "Достоинство и правда" (DA) и партией "Действие и солидарность" (PAS). Идейные вдохновители — лидеры этих политсил Андрей Нэстасе и Майя Санду. По данным правоохранительных органов, в митинге в воскресенье приняли участие 200 человек.
Это уже не первый подобный митинг. Недовольства правой оппозиции активизировались летом этого года, но постепенно стали сходить на нет.
Плохому танцору известно, что мешает…
С каждым протестом число сторонников тандема PAS- DA становится все меньше. Если в митинге 17 сентября приспешников Санду и Нэстасе собралось около тысячи человек, то сегодня — лишь пару сотен. Я как-то уже упомнила о том, что протесты так называемой правой внепарламентской проходят как медицинскому учебнику — пассивность ведет к импотенции, а в данном случае к политической. Сегодняшнее "показательное выступление" PAS- DA потерпело полное фиаско. Это видят и понимают все, кроме организаторов митингов и их немногочисленных сторонников.
Идейные вдохновители протестов объяснили такое мизерное число людей тем, что в столице в этот день проходит спортивный марафон, и заявили об организации в следующий раз спонтанного митинга, дата которого будет объявлена позже. По их мнению, власти республики специально организовывают какие-то акции в день проведения митингов PAS- DA. Забавно не правда ли? О спортивном марафоне, в котором сегодня приняло участие свыше 17 тысяч человек, было объявлено гораздо раньше, чем так называемые лидеры внепарламентской оппозиции собрались провести в этот день митинг. Значит, у PAS- DA было время на то, чтобы продумать свои действия. Но зачем, если все можно спихнуть на какие-то надуманные обстоятельства. Не потрудились как бы политики, которые рвутся к власти, и переписать текст резолюции митинга. Мало того, что этот документ кочует от протеста к протесту в своем первозданном виде, так и зачитывался он сегодня прямо с мобильного телефона. Чтобы не показаться "клоунами" в глазах своих кураторов из-за бугра, а все это реально походит на цирк, резолюцию на ходу дополнили несколькими требованиями. На этом все — разошлись по домам.
За что держится "оппозиция"?
Что могут предложить лидеры партий, у которых нет ни политической программы, ни достойных внимания взвешенных контраргументов по поводу того вопроса, который стал поводом для этих "массовых" публичный выступлений? Похожие один на другой протесты ни к чему не приводят, а деньги своих кураторов с Запада дуэту PAS-DA надо отрабатывать. Да только фантазии маловато. Начиная с требований об отмене закона о переходе к смешанной избирательной системе Санду и Нэстасе требуют "Часа оппозиции" в эфире общественной телерадиокомпании "Молдова1". Что нового они могут сказать? На их красноречивость можно не рассчитывать, ведь прозвучит все тоже самое, что было на лишенных здравых аргументов "протухших" митингах, а также выдержки из той же потрепанной резолюции, печатный вариант которой наконец заменили на электронную версию.
С чего все начиналось?
Согласно действующему законодательству, выборы в парламент страны проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент страны Игорь Додон, который до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.
Позже парламент Молдовы одобрил объединение инициативы демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах республики, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.
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