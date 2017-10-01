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Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе Майя Санду и Андрей Нэстасе

Плохому танцору PAS-DA известно, что мешает…

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Колумнисты
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Елена Комолова
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От протеста до полного фиаско: колумнист Sputnik проанализировал очередной митинг правой внепарламентской оппозиции в Кишиневе

Митинг против смешанной избирательной системы в Молдавии прошел в воскресенье в Кишиневе, организаторы объявили о продолжении протестных акций. Протест организован внепарламентскими силами — партией "Платформа "Достоинство и правда" (DA) и партией "Действие и солидарность" (PAS). Идейные вдохновители — лидеры этих политсил Андрей Нэстасе и Майя Санду. По данным правоохранительных органов, в митинге в воскресенье приняли участие 200 человек.

Протест платформы Да у нацбанка
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Чем обернутся протесты первого октября

Это уже не первый подобный митинг. Недовольства правой оппозиции активизировались летом этого года, но постепенно стали сходить на нет.

Плохому танцору известно, что мешает…

С каждым протестом число сторонников тандема PAS- DA становится все меньше. Если в митинге 17 сентября приспешников Санду и Нэстасе собралось около тысячи человек, то сегодня — лишь пару сотен. Я как-то уже упомнила о том, что протесты так называемой правой внепарламентской проходят как медицинскому учебнику — пассивность ведет к импотенции, а в данном случае к политической. Сегодняшнее "показательное выступление" PAS- DA потерпело полное фиаско. Это видят и понимают все, кроме организаторов митингов и их немногочисленных сторонников.

Идейные вдохновители протестов объяснили такое мизерное число людей тем, что в столице в этот день проходит спортивный марафон, и заявили об организации в следующий раз спонтанного митинга, дата которого будет объявлена позже. По их мнению, власти республики специально организовывают какие-то акции в день проведения митингов PAS- DA. Забавно не правда ли? О спортивном марафоне, в котором сегодня приняло участие свыше 17 тысяч человек, было объявлено гораздо раньше, чем так называемые лидеры внепарламентской оппозиции собрались провести в этот день митинг. Значит, у PAS- DA было время на то, чтобы продумать свои действия. Но зачем, если все можно спихнуть на какие-то надуманные обстоятельства. Не потрудились как бы политики, которые рвутся к власти, и переписать текст резолюции митинга. Мало того, что этот документ кочует от протеста к протесту в своем первозданном виде, так и зачитывался он сегодня прямо с мобильного телефона. Чтобы не показаться "клоунами" в глазах своих кураторов из-за бугра, а все это реально походит на цирк, резолюцию на ходу дополнили несколькими требованиями. На этом все — разошлись по домам.

Платформа Достоинство и правда
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Протест для галочки, или каковы цели правой оппозиции в Молдове

За что держится "оппозиция"?

Что могут предложить лидеры партий, у которых нет ни политической программы, ни достойных внимания взвешенных контраргументов по поводу того вопроса, который стал поводом для этих "массовых" публичный выступлений? Похожие один на другой протесты ни к чему не приводят, а деньги своих кураторов с Запада дуэту PAS-DA надо отрабатывать. Да только фантазии маловато. Начиная с требований об отмене закона о переходе к смешанной избирательной системе Санду и Нэстасе требуют "Часа оппозиции" в эфире общественной телерадиокомпании "Молдова1". Что нового они могут сказать? На их красноречивость можно не рассчитывать, ведь прозвучит все тоже самое, что было на лишенных здравых аргументов "протухших" митингах, а также выдержки из той же потрепанной резолюции, печатный вариант которой наконец заменили на электронную версию.

С чего все начиналось?

Согласно действующему законодательству, выборы в парламент страны проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент страны Игорь Додон, который до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Позже парламент Молдовы одобрил объединение инициативы демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах республики, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
фиаско, митинг, протест, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Молдова
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