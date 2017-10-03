14:08 03 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Геннадий Бордюгов

Двенадцать юбилейных годовщин революции в пространстве памяти

© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Геннадий Бордюгов
Тема:
Столетие Октябрьской Революции (3)
22 0 0

В момент совершения революции о ней мало говорят – её делают, зато потом о ней только и говорят, особенно по праздничным датам. Постепенно разговоры переходят в воспоминания, а даты становятся юбилеями

Специально для Sputnik российский историк, президент Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов подготовил цикл исторических очерков из собственных произведений — "Великая российская революция: 12 юбилейных годовщин революции в пространстве памяти".  Публиковать материалы мы будем по вторникам и пятницам.

Попробуем перелистать исторический календарь назад, чтобы увидеть, с чем сопрягалось каждое десятилетие Революции 1917 года. А начнем все-таки с первой годовщины.

Первая годовщина: "Красная Пасха" (1918)

Первая годовщина Октября невольно замеряла устойчивость режима власти большевиков. Проверялось и умение сотворить новый праздник с новыми ритуалами и обрядами при соблюдении "серьезности и строгости", поскольку "кровопролитная борьба" за победу революции ещё не была закончена.

Геннадий Бордюгов
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Геннадий Бордюгов: нельзя уменьшать значение Революции 1917 года

В юбилейные дни Ленин четырежды выступал перед различными аудиториями, рассказывая о триумфальном шествии Советов. Но лишь однажды он признался во "множестве ошибок" новой власти. Горькие слова прозвучали на немногочисленном митинге-концерте ВЧК, и вина за ошибки была возложена на самих чекистов. Не вспоминал Ленин в своих агитационных речах о разгоне Учредительного собрания, перипетиях выхода из одной войны (путем заключения "похабного мира" с Германией) и вступления в другую, более страшную, – Гражданскую. Не была затронута и тема жуткого лета 1918 года, когда в результате массового террора как способа управления власть буквально зависла на волоске, когда ход военных операций мог оказаться абсолютно иным и впору было думать об уходе в подполье при белой диктатуре.

В памяти наверняка возникали и моменты, затрагивавшие вождей революции не только как политиков, но и как обыкновенных людей – со всеми их сильными и слабыми сторонами. Вряд ли Ленин остался равнодушен к оценкам и угрозам простых людей, которые он обнаруживал в письмах в свой адрес, которые до недавнего времени были засекречены. "Я считал тебя подкупленным германцами"; "Твой труп растащат по Москве, как труп Самозванца".

Непросто было отвечать и на адресованные лично ему вопросы гражданина Шевцова: "почему "диктатура пролетариата" на местах выродилась в диктатуру низов преступного типа на местах?"; "почему не дано право критики распоряжений и декретов ЦИКа, Совнаркома, Совдепов?"; "почему дело продовольствия не передается самому пролетариату?"; "почему даже в великий день годовщины Октябрьской революции не дано никаких реальных, кроме митингов, флагов, песен, фейерверков, Ваших портретов, подачек и хождений, никаких реальных прав и возможностей пролетарским слоям без страха перед чека, перед обысками, связанными со злоупотреблениями, без голодовки?". "Наконец, – продолжал Шевцов, – Почему вхождение в Р.К.П. связано теперь с огромной и нудной проволочкой? Я прямо констатирую – Р.К.П. на местах превратилась в противно-замкнутую и отвратительно-самодержавную касту".

Пролетарии всех стран соединяйтесь!
CC0
Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Это не единичное настроение в юбилейные дни. Довольно часто можно было услышать: "Что тут праздновать?". Однако большевики решили отметить первую годовщину не Февраля, а исключительно Октября. Поводы к этому они видели в остановке наступления белых и чехов на востоке Центральной России, окончательном проигрыше войны Германией и распаде Габсбургской империи, произошедших в Центральной Европе демократических революциях, опрокинувших старый порядок.

План октябрьских торжеств, представленный Луначарским, воспроизводил эмоциональную атмосферу революции: борьба, победа и упоение победой. Настроение сначала нарастает, затем достигает наивысшей точки, и всё заканчивается всеобщим весельем. В тон наркому просвещения Зиновьев, перефразируя замечание одного крестьянина, назвавшего Октябрь "Пасхой рабочего класса и беднейшего крестьянства", выразил надежду, что празднование "красной Пасхи" пройдет великолепно. К тому же Москва объявила 7, 8 и 9 ноября свободными днями.

Контрреволюционер вредитель
Контрреволюционер вредитель

Новый праздник сопровождался переформатированием визуальных образов памяти, прежде всего маскировкой или устранением символов старого режима. Крупные скульптуры и царские эмблемы на зданиях закрывались красными полотнищами или декоративными панелями. Большинство новых названий улиц и площадей, а также мостов и зданий славили революционных героев, события или институты, рожденные революцией. В старательно очищаемом для торжества пространстве памяти не обошлось без дискуссий о том, как надлежит обозначить главного культурного героя. С самого начала петроградские власти рассматривали празднование первой годовщины революции как возможность доказать, что именно "Красный Петроград", а не Москва является флагманом мировой социалистической революции. Отчасти эта претензия была продолжением векового соперничества между двумя столицами. И тем не менее празднование первой годовщины Октября действительно было особенным – хотя бы уже потому, что советская власть продержалась значительно дольше знаменитой Парижской коммуны.

Кафе
CC0
Кафе

Но если одним казалось, что Русская революция становится началом новой эры, то другие понимали, что ещё реально повернуть события назад и следующей годовщины может не быть. Тогда, спустя год после штурма Зимнего дворца, какого-то единого официального проекта памяти не сложилось. "Красная Пасха" пока не обрела единственной – канонически правильной – интерпретации. На повестке дня стояла простая и, в общем-то, очевидная задача – придумать с чистого листа новый стиль праздника Революции.

Продолжение — в следующую пятницу.

Тема:
Столетие Октябрьской Революции (3)
Теги:
революция, годовщина, календарь, история, Геннадий Бордюгов, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Члены радикальной националистической группировки Tēvijas sargi (Стражи Отечества)
    «Стражи отечества»

    Полиция безопасности Латвии оценит деятельность антимигрантской организации «Стражи Отечества» после акции запугивания в центре содержания беженцев.

  • Поле залитое водой, архивное фото
    ЧП для помощи

    Для получения помощи Евросоюза Литва планирует объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве по всей стране.

  • Сергей Ермаков
    Призрачная угроза

    Учения, которые проводят ВВС в Эстонии, не отличаются массовостью и ни от какого масштабного вторжения защитить не смогут, считает эксперт.

  • В таких валенках не только тепло, но и эстетично. И сразу хочется за город!
    Валенки от кутюр

    О том, как превратить обычные валенки в арт-валенки и как сберечь их от непогоды, мастер рассказала Sputnik.

  • Ситуация у тбилисской мэрии после беспорядков
    Тревожный Тбилиси

    Полиция задержала шестерых человек по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении сотрудникам МВД в ходе акции протеста у мэрии Тбилиси.

  • Успение Пресвятой Богородицы. Моквский Успенский собор X в.
    Спасения ради

    Для привлечения внимания к сохранению древнейших христианских храмов, «Послы доброй воли Абхазии» обратились в ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН.

  • Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Важный визит

    Зачем Секретарь Совбеза России Николай Патрушев приезжал в Баку и какие сигналы через него передавали друг другу президенты Путин и Алиев?

  • Левон Аронян
    Шахматная королева

    Как введение шахмат в программу школьного образования Армении вывело местных мастеров на мировой уровень не только в этом виде спорта в материале Sputnik.

  • Учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ Нерушимое братство, архивное фото
    Боевое братство

    Учения ОДКБ «Боевое братство-2017» стартуют на территории Российской Федерации, Армении, Казахстана и Таджикистана.

  • Эрик Пухаев
    Не дождетесь!

    Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что не собирается уходить со своего поста.

  • Члены радикальной националистической группировки Tēvijas sargi (Стражи Отечества)
    «Стражи отечества»

    Полиция безопасности Латвии оценит деятельность антимигрантской организации «Стражи Отечества» после акции запугивания в центре содержания беженцев.

  • Поле залитое водой, архивное фото
    ЧП для помощи

    Для получения помощи Евросоюза Литва планирует объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве по всей стране.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Стрельба у казино в Лас-Вегасе
Стрельба у казино в Лас-Вегасе: что чувствовали те, кто выжил
Авиашоу в аэропорту Кишинева: яркие моменты праздника авиации
Авиашоу в аэропорту Кишинева: яркие моменты праздника авиации
Нобелевская премия
Нобелевская премия и все, что вы хотели о ней знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться