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Нужно ли преобладание женщин в политике Молдовы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Нужно ли преобладание женщин в политике - об этом рассуждает колумнист Sputnik Молдова

Глядя на то, что происходит в политике нашей страны, я иногда невольно думаю о том, что, будь у нас среди партийных лидеров и ключевых функционеров побольше женщин, то, возможно, дела в Молдове шли бы не так плохо.

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Конечно, первыми профессиональными политиками в мире были мужчины. Это нам известно из курса истории. Но те же историки говорят нам о доисторическом периоде матриархата, когда главными в коллективе были женщины. Что повлияло на "смену декораций" и приход к власти мужчин, до конца неясно, но, руководствуясь неким романтическим настроем, думаю, что войн после этого стало больше.

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А, если серьезно, то женщины часто приводили ту или иную страну к долгожданному результату. Мы знаем о блистательных победах Жанны д'Арк, мудром правлении Семирамиды и другой, "Семирамиды севера" — Екатерины Второй, а также ее предшественнице Елизавете. Мы помним достижения Маргарет Тэтчер, Индиры Ганди, Голды Меир.

Коек-то уверен, что политика и управление государством — не женское дело, что женщина реагирует по большей части эмоционально, а не с позиции разума. Но даже мировой эпос — не то, что история — говорят нам об обратном.

Вспомним, хотя бы, Кримгильду из "Песни о Нибелунгах", которая 25 лет готовил ответный политический ход бургундам, приведший, согласно тексту романа, к полному краху враждебного королевства.

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В Молдове тоже есть женщины в политике. Они представлены как в парламенте и правительстве, так и в качестве лидеров оппозиционных партий.

По данным международной неправительственной организации UN Women, на первое января 2017 года Молдова находилась на 79-м месте в мировом рейтинге представленности женщин в политике и госструктурах — 22,8% женщин сидят в парламенте Молдовы и 22,2% — в правительстве.

А Болгария, Франция, Никарагуа, Швеция и Канада составляют топ-5 стран с наибольшим количественным представительством женщин-министров в правительстве — в этих государствах женщин в кабинете министров больше половины.

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Самое значительное присутствие женщин в парламенте зарегистрировано в Руанде, Боливии, на Кубе, в Исландии, Никарагуа и Швеции.

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В UN Women считают, что число женщин в политической деятельности за последние годы остается неизменным.

Ждать ли миру, что когда-нибудь появится полноценное равенство полов в политике или же этот час никогда не наступит, даже если женщин во всех странах мира будет заметно больше, чем мужчин…

Что бы ни произошло в этом случае, главное, на мой взгляд, эффективный результат в виде улучшения ситуации в обществе и благосостоянии граждан. А кто приведет к этому, женщины или мужчины, по большому счету неважно. Главное, как в известном афоризме, "чтобы человек был хороший".

Это мнение, конечно же, может показаться спорным. Что вы, уважаемые читатели, думаете об этом? Свою позицию можно изложить в комментариях под этой публикацией.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
женщины, политика, Молдова
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