Враги государства и общества – открытые и потаенные

Вопреки некоторым ожиданиям в связи с заголовком, в этом тексте речь пойдет не о политике, громких уголовных делах, а о людях, становящихся заложниками злой воли отдельных представителей чиновничьего аппарата.

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Но обо всем по порядку.

Недавно один очень известный в Молдове деятель искусства рассказал мне историю, произошедшую с ним в кабинете человека, который должен был выдать ему очень нужный документ. Дело в том, что мой собеседник проходит трудное лечение за границей и по этой причине долго отсутствует в стране и, следовательно, на работе. По прошествии определенного времени ему понадобилась справка о продлении медицинского отпуска во врачебно-трудовой экспертной комиссии по месту жительства. Кроме того, теперь необходимо подтверждение группы инвалидности, которую нужно определять каждый год.

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Казалось бы, что может быть проще. Но не тут-то было! Врач, начальник комиссии, не пожелал изучать заключения врачей, знакомиться с историей болезни — одним словом, изучить материал, необходимый для получения документа. Вместо этого он начал кричать на пришедшего к нему уважаемого всеми человека, затронув, к тому же, вопрос его национальности. В общем, ситуация, по словам моего собеседника, оказалась крайне неприятной.

Правда, потом вышестоящий начальник этого горе-чиновника всячески извинялся за хамство своего подчиненного по отношению к тяжело больному человеку. Справку в итоге выдали. Но сам этот инцидент, увы, теперь в Молдове абсолютно не из ряда вон выходящее происшествие, а самая что ни на есть проза жизни.

У тех, кто облечен в нашем обществе каким-нибудь, пусть самым крошечным кусочком пирога власти, срабатывает "синдром вахтера". "Хочу — пропущу, хочу — не пропущу. Я здесь власть!". Нередко любой из нас, кто заявится с обыкновенной просьбой, которую такой вот обитатель кабинета обязан по долгу службы выполнить, — может нарваться на крик, ругань, унижение по любому признаку — социальному, национальному, языковому. Как будто бы мы с вами — настоящие враги государства, с которыми по-другому и разговаривать-то не положено.

В чем же мы провинились? В том, что отстаиваем большие очереди за какой-нибудь бумажкой, без которой не получим то, что нам положено по закону?

В том, что продолжаем скрывать свое раздражение и "не вестись" на недовольное поведение "властителей справок и печатей"?

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Но ведь не мы, — большинство граждан, — хотим позорить и унижать свою страну и сограждан. А те, кто, пользуясь своим положением, готов плевать на проблемы людей, чья жизнь здесь и сейчас зависит от простого росчерка пера. Наверное, что-то в нашем мире круто перевернулось, если гражданин, пришедший получить то, что ему по закону причитается, остается еще кому-то должен.

В заключении же скажем, что нам известны имя и фамилия чиновника, с рассказа о котором было начато, и мы оставляем за собой право их озвучить, если в отношении данного лица не будут приняты дисциплинарные меры. Но нам очень хочется надеяться, что этот, с позволения сказать, "врач" будет наказан за хамство и бессердечие. И как только нам станет об этом известно, мы сообщим об этом нашим согражданам, чтобы они убедились — подлость не остается без внимания и противодействия.

Однако же мы свято убеждены в том, что этот случай в структуре органов здравоохранения, труда и социальной защиты, — не более, чем исключение, и, в основном, работники этой сферы — профессионалы и доброжелательные к своим пациентам.

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