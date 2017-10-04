13:04 04 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Николай Костыркин

Враги государства и общества – открытые и потаенные

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Николай Костыркин
13741

Враги государства и общества – открытые и потаенные: случай из жизни известного деятеля искусства

Вопреки некоторым ожиданиям в связи с заголовком, в этом тексте речь пойдет не о политике, громких уголовных делах, а о людях, становящихся заложниками злой воли отдельных представителей чиновничьего аппарата.

наручники
© East News/ Kate Holt
Один за другим: в Кишиневе чиновника задержали за взятку

Но обо всем по порядку.

Недавно один очень известный в Молдове деятель искусства рассказал мне историю, произошедшую с ним в кабинете человека, который должен был выдать ему очень нужный документ. Дело в том, что мой собеседник проходит трудное лечение за границей и по этой причине долго отсутствует в стране и, следовательно, на работе. По прошествии определенного времени ему понадобилась справка о продлении медицинского отпуска во врачебно-трудовой экспертной комиссии по месту жительства. Кроме того, теперь необходимо подтверждение группы инвалидности, которую нужно определять каждый год.

Стоит ли доверять стражам правопорядка — случай из жизни>>>

Казалось бы, что может быть проще. Но не тут-то было! Врач, начальник комиссии, не пожелал изучать заключения врачей, знакомиться с историей болезни — одним словом, изучить материал, необходимый для получения документа. Вместо этого он начал кричать на пришедшего к нему уважаемого всеми человека, затронув, к тому же, вопрос его национальности. В общем, ситуация, по словам моего собеседника, оказалась крайне неприятной.

Наручники
© PIXABAY / ROOKIE23
В Молдове по подозрению в незаконном обогащении задержан чиновник

Правда, потом вышестоящий начальник этого горе-чиновника всячески извинялся за хамство своего подчиненного по отношению к тяжело больному человеку. Справку в итоге выдали. Но сам этот инцидент, увы, теперь в Молдове абсолютно не из ряда вон выходящее происшествие, а самая что ни на есть проза жизни.

У тех, кто облечен в нашем обществе каким-нибудь, пусть самым крошечным кусочком пирога власти, срабатывает "синдром вахтера". "Хочу — пропущу, хочу — не пропущу. Я здесь власть!". Нередко любой из нас, кто заявится с обыкновенной просьбой, которую такой вот обитатель кабинета обязан по долгу службы выполнить, — может нарваться на крик, ругань, унижение по любому признаку — социальному, национальному, языковому. Как будто бы мы с вами — настоящие враги государства, с которыми по-другому и разговаривать-то не положено.

В чем же мы провинились? В том, что отстаиваем большие очереди за какой-нибудь бумажкой, без которой не получим то, что нам положено по закону?

В том, что продолжаем скрывать свое раздражение и "не вестись" на недовольное поведение "властителей справок и печатей"?

Мэрия Кишинева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Задержания в мэрии Кишинева продолжаются: о каких чиновниках идет речь

Но ведь не мы, — большинство граждан, — хотим позорить и унижать свою страну и сограждан. А те, кто, пользуясь своим положением, готов плевать на проблемы людей, чья жизнь здесь и сейчас зависит от простого росчерка пера. Наверное, что-то в нашем мире круто перевернулось, если гражданин, пришедший получить то, что ему по закону причитается, остается еще кому-то должен.

В заключении же скажем, что нам известны имя и фамилия чиновника, с рассказа о котором было начато, и мы оставляем за собой право их озвучить, если в отношении данного лица не будут приняты дисциплинарные меры. Но нам очень хочется надеяться, что этот, с позволения сказать, "врач" будет наказан за хамство и бессердечие. И как только нам станет об этом известно, мы сообщим об этом нашим согражданам, чтобы они убедились — подлость не остается без внимания и противодействия.

Однако же мы свято убеждены в том, что этот случай в структуре органов здравоохранения, труда и социальной защиты, — не более, чем исключение, и, в основном, работники этой сферы — профессионалы и доброжелательные к своим пациентам.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Почему молдавские суды жалеют чиновников-коррупционеров
Реальная причина: почему врачи спешат сделать все прививки детям
Как работают некоторые врачи в Кишиневе: хочешь жить - плати
Врачи бьют тревогу: в Молдове ухудшается эпидемиологическая ситуация
Теги:
справка, больничный лист, чиновники, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш
    Опасения и надежды

    Посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш подвел предварительные итоги российско-белорусских учений «Запад-2017», рассказав об опасениях и надеждах.

  • М.В.Захарова, архивное фото
    «Фейк-дистрибьютер»

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Литвы Далю Грибаускайте в распространении «фейковых новостей».

  • Дмитрий Журавлев
    Эстонский стандарт

    Эксперты считают, что председательствующая в Евросоюзе Эстония придерживается двойных стандартов в отношении Каталонии.

  • Представитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик
    Донецкий диалог

    Очередной раунд переговоров по Донбассу пройдет в среду в Минске – на повестке выполнение минских договоренностей и обмен пленными.

  • Дворец президента Грузии в районе Авлабари
    «Мечта» о конституции

    Президент Грузии обсудит с правящей партией «Грузинская мечта – демократическая Грузия» ставшие камнем преткновения поправки в Конституцию.

  • Рауль Хаджимба
    Надежда на сотрудничество

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе встречи с делегацией из Республики Сербской выразил надежду на развитие отношений двух стран.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Жемчужные короли и королевы
Жемчужные короли и королевы Лондона
Заготовка на зиму: варенье из чёрной бузины
Заготовка на зиму: варенье из черной бузины
Нобелевская премия
Нобелевская премия и все, что вы хотели о ней знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться