Кинофестиваль "Свидание с Россией" - сюрпризы и знаменитые гости

Стремительно промчались увлекательные пять лет нашего "Свидания с Россией" в Молдове.
Оглядываясь назад, вспоминая, мы преисполнены благодарностью к зрителю, который в порой прохладных залах согревал нас вниманием, интересом, любовью. Мы помним с благодарностью то неистребимое желание многих людей войти в мир русской культуры, русского кино, русской музыки.
Мы понимаем, что интерес к нашему фестивалю — это продолжение неразрывности наших уз, соединенных временем, столетиями и великими именами. Штефан чел Маре и Иван III, Дмитрий Кантемир и Петр I, Михай Эминеску и Александр Пушкин, Родион Щедрин и Евгений Дога, Ион Друцэ и Василий Шукшин.
И великое кино прошлого века мы создавали вместе, поэтому каждый год привозим в республику шедевры Молдова-фильм, отреставрированные и оцифрованные в России, возвращённые из небытия легендарные творения знаменитой киностудии, которые оживают зрителя нового времени.
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Между нашими странами нет границ и никогда не было, ибо притяжение русско-молдавское, соединение двух народов слитно, вечно, едино как единственно общее мирное небо над нашими просторами.
Мы горды и рады, что юбилейный Фестиваль открываем вместе с нашим партнером — крупнейшим объединением "Зарубеж Экспо", которое проводит первую промышленную российско-молдавскую выставку. Символично наше партнерство, доказывающее, что культура и экономика, как сообщающиеся сосуды, необходимы и важны, дополняют и обогащают друг друга
Молдавской публике, гостям и участникам выставки мы покажем новое, лучшее кино России, умное, яркое, страстное, разножанровое и, конечно, премьерное. Все фильмы будут представлены в Молдове впервые.
В юбилейный год Евгения Доги, классика современности, композитора, самим творчеством символизирующего братство наших народов, в рамках фестиваля состоится мировая премьера документальной картины "Вселенная маэстро" и презентация книги о нем.
Впервые в Молдове выступят с творческими вечерами неотразимый "гардемарин российского кино", актёр Сергей Жигунов. Как продюсер он представит авторский кинопроект — мелодраму "О нем".
Евгений Герчаков, народный артист России, — имя театральное, незабываемый Холстомер и Король Лир, который блеснул в самой яркой кинокомедии 2017 года "Бабушка легкого поведения".
Актриса и модель Анна Комкина, знакомая миллионам по известным сериалам, также украшает нашу команду.
Впервые в Молдове — дива русского романса Нина Шацкая, подготовившая уникальную сольную программу. В репертуаре певицы — джаз, ретро, русские песни. Вас ожидают встречи с личностью самобытной, неординарной, дерзкой.
Алексей Рязанцев, профессор ВГИКа, продюсер, ведущий дистрибьютор российского кино. Возглавляемая им компания "Каро-премьер" сражается сейчас за прокат "Матильды". Мастер-класс профессионала проведёт по тайным коридорам закулисной борьбы за зрителя — именно в Молдове вы узнаете, что происходит за кадром главного события осеннего мирового киносезона.
По традиции мы предоставим премьерные фильмы для показа по телевидению и кабельным каналам, и наша аудитория вырастет многократно, и праздник русской культуры войдет в каждый молдавский дом.
Multi ani si sanatate, дорогие друзья!
С 10-13 октября мы с вами, наши желанные и верные друзья, в Кишиневе, Бельцах, родном Кагуле.
Впервые Фестиваль соединит молдавское вино и российское кино в Твардице на празднике урожая.
Наше свидание продолжается – встречайте!