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Владимир Пирожок

Кинофестиваль "Свидание с Россией" - сюрпризы и знаменитые гости

© Photo: Youtube.com / Компания Галерия # Продюсер Владимир Пирожок
Колумнисты
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Владимир Пирожок
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Директор Международного кинофестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок рассказал о том, что ждет зрителей предстоящих дней кино

Стремительно промчались увлекательные пять лет нашего "Свидания с Россией" в Молдове.

Госфильмофонд России
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Молдова ждет в гости кинофестиваль "Свидание с Россией"

Оглядываясь назад, вспоминая, мы преисполнены благодарностью к зрителю, который в порой прохладных залах согревал нас вниманием, интересом, любовью. Мы помним с благодарностью то неистребимое желание многих людей войти в мир русской культуры, русского кино, русской музыки.

Мы понимаем, что интерес к нашему фестивалю — это продолжение неразрывности наших уз, соединенных временем, столетиями и великими именами. Штефан чел Маре и Иван III, Дмитрий Кантемир и Петр I, Михай Эминеску и Александр Пушкин, Родион Щедрин и Евгений Дога, Ион Друцэ и Василий Шукшин.

И великое кино прошлого века мы создавали вместе, поэтому каждый год привозим в республику шедевры Молдова-фильм, отреставрированные и оцифрованные в России, возвращённые из небытия легендарные творения знаменитой киностудии, которые оживают зрителя нового времени.

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Между нашими странами нет границ и никогда не было, ибо притяжение русско-молдавское, соединение двух народов слитно, вечно, едино как единственно общее мирное небо над нашими просторами.

Сергей Полунин
British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016
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Мы горды и рады, что юбилейный Фестиваль открываем вместе с нашим партнером — крупнейшим объединением "Зарубеж Экспо", которое проводит первую промышленную российско-молдавскую выставку. Символично наше партнерство, доказывающее, что культура и экономика, как сообщающиеся сосуды, необходимы и важны, дополняют и обогащают друг друга

Молдавской публике, гостям и участникам выставки мы покажем новое, лучшее кино России, умное, яркое, страстное, разножанровое и, конечно, премьерное. Все фильмы будут представлены в Молдове впервые.

В юбилейный год Евгения Доги, классика современности, композитора, самим творчеством символизирующего братство наших народов, в рамках фестиваля состоится мировая премьера документальной картины "Вселенная маэстро" и презентация книги о нем.

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Впервые в Молдове выступят с творческими вечерами неотразимый "гардемарин российского кино", актёр Сергей Жигунов. Как продюсер он представит авторский кинопроект — мелодраму "О нем".

Евгений Герчаков, народный артист России, — имя театральное, незабываемый Холстомер и Король Лир, который блеснул в самой яркой кинокомедии 2017 года "Бабушка легкого поведения".

Актриса и модель Анна Комкина, знакомая миллионам по известным сериалам, также украшает нашу команду.

Впервые в Молдове — дива русского романса Нина Шацкая, подготовившая уникальную сольную программу. В репертуаре певицы — джаз, ретро, русские песни. Вас ожидают встречи с личностью самобытной, неординарной, дерзкой.

Алексей Рязанцев, профессор ВГИКа, продюсер, ведущий дистрибьютор российского кино. Возглавляемая им компания "Каро-премьер" сражается сейчас за прокат "Матильды". Мастер-класс профессионала проведёт по тайным коридорам закулисной борьбы за зрителя — именно в Молдове вы узнаете, что происходит за кадром главного события осеннего мирового киносезона.

По традиции мы предоставим премьерные фильмы для показа по телевидению и кабельным каналам, и наша аудитория вырастет многократно, и праздник русской культуры войдет в каждый молдавский дом.

Multi ani si sanatate, дорогие друзья!

С 10-13 октября мы с вами, наши желанные и верные друзья, в Кишиневе, Бельцах, родном Кагуле.

Впервые Фестиваль соединит молдавское вино и российское кино в Твардице на празднике урожая.

Наше свидание продолжается – встречайте!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
кино, кинофестиваль "Свидание с Россией", Владимир Пирожок, Молдова, Россия
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