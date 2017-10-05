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Дмитрий Косырев

Восемь фальшивок о вреде электронной сигареты

© Sputnik/ Ramil Sitdikov
Колумнисты
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Дмитрий Косырев
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Начали распространять фальшивки с помощью наемных экспертов, и тут ужас – появляется конкурент, производители средств, в несколько раз успешнее помогающих бросить курить (да-да, речь об электронной сигарете). Что делать? Рассуждает колумнист Sputnik

История с вейпингом, шагающим по планете, полна сложных и смешных сюжетов, которые для кого-то плохи именно своей сложностью. Поэтому ресурс Vaping360 решил упростить дело и опубликовал список – с разоблачением самых наглых и примитивных фальсификаций в СМИ насчет "вреда" электронной сигареты.

У них там все очень клипово: фальшивый тезис (лозунг), краткий ответ на него и еще картинка. Что ж, можно и так. Да, собственно, и так тоже, наверное, нужно. Перескажу их публикацию уже совсем кратко.

Молодые люди курят электронные сигареты.
© Sputnik/ Владимир Сергеев
Никотин, Варшава, Гиммлер и Геббельс

Итак:

1. "Электронная сигарета так же плоха, как обычная": самая подлая из фальшивок. Не существует научных дискуссий на эту тему. Такой вопрос не обсуждается. Никто всерьез не оспаривал знаменитой цифры – что вейпинг на 95% безопаснее курения. За ней стоят исследования, и очень серьезные. Прочее – наглые фальшивки, сделанные по заказу профессиональных антитабачников (О таковых – смотри ближе к концу материала).

2. "Вейпинговые компании заманивают ваших детей". Фальшивка, полностью списанная с прежней традиции обвинять в чем угодно табачные компании. Ничего умнее не придумали, хотя теперь мишень пропаганды – уже другие компании, производящие альтернативу курению.

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3. "Пар полон формальдегида и других страшных веществ". На самом деле в паре электронной сигареты вредных веществ меньше, чем в эталонном "чистом воздухе" как города, так и деревни.

4. "Изобрели электронную сигарету и владеют ее производством табачные компании". Смотри выше, пункт 2: не знаешь, что сказать, вали все на табачные компании. На самом деле изобрел эту штуку китаец Хун Ли, а табачные компании не смогли завоевать даже 40% этого рынка.

5. "Вейпинг вызывает облитерирующий бронхиолит": не вызывает. Нет ни единого зарегистрированного случая этой очень редкой болезни у вейперов.

Сигареты
© PIXABAY / markusspiske
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6. "Никотин, содержащийся в электронной сигарете, вызывает такую же зависимость, как героин": не вызывает. То есть зависимость (привычка) в каких-то смыслах существует (как от кофе или чая), но все активнее идут споры о том, что это за зависимость такая, и никотин ли вообще ее вызывает. В любом случае, вопрос насчет электронной сигареты хорошо исследован, сделаны выводы: она, по части никотина, вызывает куда меньший эффект, чем, допустим, никотиновые пластыри или конфеты, рекомендованные всеми минздравами для… избавления от никотиновой зависимости.

7. "Электронные сигареты взрываются – ужас!": было несколько таких случаев (на весь мир) на раннем этапе развития этого приспособления.

8. "Ароматизация электронных сигарет – маркетинговая уловка, чтобы завлечь детей": ничего подобного. Во-первых, подростки – как доказано научными исследованиями – вообще предпочитают безникотиновые смеси, во-вторых, ароматы очень любят как раз взрослые.

Добавим от себя, что на безопасную электронную сигарету перешли 6 миллионов только жителей ЕС, и еще 9 миллионов там же резко сократили обычное курение благодаря вейпингу. Можно было бы относиться к этому странному приспособлению с несколько большим почтением, особенно с учетом того фактора, что все статистические достижения по части "победы над курением" аккуратно вписываются в достижения совсем других людей: тех, кто продает электронные сигареты.

Сигареты
© PIXABAY / markusspiske
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И тут – еще два моих послесловия к этой истории. Первое: посмотрите еще раз на 2-й, 5-й, 6-й и 8-й пункты этого "краткого курса". То есть понятно, что вейперское движение неумеренно гордится своей "победой над страшно вредным табаком", но вы посмотрите внимательнее. Это ведь о фальшивках не только об электронном паре.

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А вот и второе послесловие – это обещанная в первом пункте история насчет того, кто пишет фальшивки. История такая: есть знаменитая клиника Майо в штате Миннесота, США, со своим центром "никотиновой зависимости". И в нем работают люди, которые поставляют американскому минздраву рекомендации насчет того, что вейпинг "надо избегать" как метод бросания курения. Зовут самого известного из них доктор Джон Эбберт. Лютый враг вейпинга.

И тут оказалось, что Эбберт состоит (и давно) на содержании у компаний JHP Pharmaceuticals, Orexigen, Pfizer и еще GlaxoSmithKline. Все они выпускают и продают "средства для бросания", включая печально знаменитые своими побочными последствиями психотропные препараты. Всего, по подсчетам ресурса Watchdog.org, продажный доктор получил от этих титанов более 650 тысяч долларов.

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© Sputnik/
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Вот вам вся история ненависти к вейпингу в миниатюре. Были "добрые" фармацевты, задумавшие победить курение, чтобы заработать на своих средствах от такового. Начали распространять фальшивки с помощью таких вот наемных экспертов. И тут ужас – появляется конкурент, производители средств, в несколько раз успешнее помогающих бросить курить (да-да, речь об электронной сигарете). Что делать? Как и в случае с курением, распространять фальшивки, теперь уже о вейпинге. "Эксперты" есть или найдутся, это лишь вопрос цены.

Факты — побоку, и другие табачные истории>>>

Вот так. Теперь одним "экспертом" по этой части меньше. И если вы где-то увидите очередные дикие утверждения о вреде вейпинга, то знайте, кто и за чьи деньги их пишет.

Кстати, помнится, я писал на эту тему пару лет назад – о том, как поймали за руку, да еще и на судебном процессе, экспертов, вравших о вреде курения. Им платили примерно те же компании.

Так что не обижайтесь на вейперское издание с его восемью простыми пунктами. Другая сторона тоже простая, как три рубля.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
электронные сигареты, фальшивка, сигареты, Дмитрий Косырев
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