Восемь фальшивок о вреде электронной сигареты

Начали распространять фальшивки с помощью наемных экспертов, и тут ужас – появляется конкурент, производители средств, в несколько раз успешнее помогающих бросить курить (да-да, речь об электронной сигарете). Что делать? Рассуждает колумнист Sputnik

История с вейпингом, шагающим по планете, полна сложных и смешных сюжетов, которые для кого-то плохи именно своей сложностью. Поэтому ресурс Vaping360 решил упростить дело и опубликовал список – с разоблачением самых наглых и примитивных фальсификаций в СМИ насчет "вреда" электронной сигареты.

У них там все очень клипово: фальшивый тезис (лозунг), краткий ответ на него и еще картинка. Что ж, можно и так. Да, собственно, и так тоже, наверное, нужно. Перескажу их публикацию уже совсем кратко.

Итак:

1. "Электронная сигарета так же плоха, как обычная": самая подлая из фальшивок. Не существует научных дискуссий на эту тему. Такой вопрос не обсуждается. Никто всерьез не оспаривал знаменитой цифры – что вейпинг на 95% безопаснее курения. За ней стоят исследования, и очень серьезные. Прочее – наглые фальшивки, сделанные по заказу профессиональных антитабачников (О таковых – смотри ближе к концу материала).

2. "Вейпинговые компании заманивают ваших детей". Фальшивка, полностью списанная с прежней традиции обвинять в чем угодно табачные компании. Ничего умнее не придумали, хотя теперь мишень пропаганды – уже другие компании, производящие альтернативу курению.

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3. "Пар полон формальдегида и других страшных веществ". На самом деле в паре электронной сигареты вредных веществ меньше, чем в эталонном "чистом воздухе" как города, так и деревни.

4. "Изобрели электронную сигарету и владеют ее производством табачные компании". Смотри выше, пункт 2: не знаешь, что сказать, вали все на табачные компании. На самом деле изобрел эту штуку китаец Хун Ли, а табачные компании не смогли завоевать даже 40% этого рынка.

5. "Вейпинг вызывает облитерирующий бронхиолит": не вызывает. Нет ни единого зарегистрированного случая этой очень редкой болезни у вейперов.

6. "Никотин, содержащийся в электронной сигарете, вызывает такую же зависимость, как героин": не вызывает. То есть зависимость (привычка) в каких-то смыслах существует (как от кофе или чая), но все активнее идут споры о том, что это за зависимость такая, и никотин ли вообще ее вызывает. В любом случае, вопрос насчет электронной сигареты хорошо исследован, сделаны выводы: она, по части никотина, вызывает куда меньший эффект, чем, допустим, никотиновые пластыри или конфеты, рекомендованные всеми минздравами для… избавления от никотиновой зависимости.

7. "Электронные сигареты взрываются – ужас!": было несколько таких случаев (на весь мир) на раннем этапе развития этого приспособления.

8. "Ароматизация электронных сигарет – маркетинговая уловка, чтобы завлечь детей": ничего подобного. Во-первых, подростки – как доказано научными исследованиями – вообще предпочитают безникотиновые смеси, во-вторых, ароматы очень любят как раз взрослые.

Добавим от себя, что на безопасную электронную сигарету перешли 6 миллионов только жителей ЕС, и еще 9 миллионов там же резко сократили обычное курение благодаря вейпингу. Можно было бы относиться к этому странному приспособлению с несколько большим почтением, особенно с учетом того фактора, что все статистические достижения по части "победы над курением" аккуратно вписываются в достижения совсем других людей: тех, кто продает электронные сигареты.

И тут – еще два моих послесловия к этой истории. Первое: посмотрите еще раз на 2-й, 5-й, 6-й и 8-й пункты этого "краткого курса". То есть понятно, что вейперское движение неумеренно гордится своей "победой над страшно вредным табаком", но вы посмотрите внимательнее. Это ведь о фальшивках не только об электронном паре.

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А вот и второе послесловие – это обещанная в первом пункте история насчет того, кто пишет фальшивки. История такая: есть знаменитая клиника Майо в штате Миннесота, США, со своим центром "никотиновой зависимости". И в нем работают люди, которые поставляют американскому минздраву рекомендации насчет того, что вейпинг "надо избегать" как метод бросания курения. Зовут самого известного из них доктор Джон Эбберт. Лютый враг вейпинга.

И тут оказалось, что Эбберт состоит (и давно) на содержании у компаний JHP Pharmaceuticals, Orexigen, Pfizer и еще GlaxoSmithKline. Все они выпускают и продают "средства для бросания", включая печально знаменитые своими побочными последствиями психотропные препараты. Всего, по подсчетам ресурса Watchdog.org, продажный доктор получил от этих титанов более 650 тысяч долларов.

Вот вам вся история ненависти к вейпингу в миниатюре. Были "добрые" фармацевты, задумавшие победить курение, чтобы заработать на своих средствах от такового. Начали распространять фальшивки с помощью таких вот наемных экспертов. И тут ужас – появляется конкурент, производители средств, в несколько раз успешнее помогающих бросить курить (да-да, речь об электронной сигарете). Что делать? Как и в случае с курением, распространять фальшивки, теперь уже о вейпинге. "Эксперты" есть или найдутся, это лишь вопрос цены.

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Вот так. Теперь одним "экспертом" по этой части меньше. И если вы где-то увидите очередные дикие утверждения о вреде вейпинга, то знайте, кто и за чьи деньги их пишет.

Кстати, помнится, я писал на эту тему пару лет назад – о том, как поймали за руку, да еще и на судебном процессе, экспертов, вравших о вреде курения. Им платили примерно те же компании.

Так что не обижайтесь на вейперское издание с его восемью простыми пунктами. Другая сторона тоже простая, как три рубля.

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