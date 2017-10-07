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Пробки

Кишинев праздничный – кому веселье, а кому головная боль

© Sputnik/ Rodion Proca
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik представляет обратную сторону праздничных гуляний, становящихся в Кишиневе уже несколько печальной традицией

Праздники, широко отмечаемые в столице Молдовы, уже давно стали для меня самыми нелюбимыми днями в году. Во-первых, потому что я по долгу профессии чаще работаю в эти дни, чем отдыхаю. А во-вторых, потому что именно тогда Кишинев напоминает Нью-Йорк или Москву в миниатюре — автомобильным пробкам несть числа!

ДТП
© Sputnik/ Rodion Proca
В Кишиневе произошло ДТП: мопед всмятку и огромная пробка

Вот и сейчас на дворе День вина, а это значит, что снова перекрыт центр Кишинева. Эта часть города прокладывалась в позапрошлом веке, когда карета и две брички в периметре одного квартала уже считались большим скоплением транспорта. Улицы здесь не столь широкие для современного объема автомобилей, коим славится наш город. Конечно же, машина — это не роскошь, а средство передвижения и, с учетом загруженности улиц, — еще и большая головная боль.

Главные административные здания, а также офисы банков и крупные магазины Кишинева расположены, в первую очередь, в центре, куда и устремляются каждый день потоки машин. Добавим к этой картине ежедневные долгие часы пик и получим ситуацию, когда попасть из пункта А в пункт Б в нужное время практически невозможно. Также центр города — это чаще всего единственный путь из одного района в другой. А если уж на каком-нибудь углу, например, Пушкина и Колумны произойдет ДТП, то вообще пиши пропало. Кроме того, дороги в Кишиневе проложены таким образом, что пробка где-нибудь на Измаильской может стать причиной большого затора на Ваду-луй-Водской и Асаки одновременно.

Эвакуация автомобиля
© Sputnik/ Андрей Рудаков
Топ-3 примеров хамского поведения на дорогах Кишинева

Ситуацию не спасло и изменение маршрутов внутригородских рейсовых микроавтобусов. Они вот уже несколько лет не ходят по проспекту Штефан чел Маре, главной нашей улице, зато "играют в тетрис" друг с другом на тех улочках, где 150 лет назад ездила одна карета в полтора часа, а теперь тротуары и обочина испытывают еще одну напасть современного Кишинева — хаотично припаркованные автомобили, включая в большом количестве такие крупные образцы техники, как джипы.

И так вот уже последние лет 10-15, причем, с каждым годом ситуация усугубляется.

Предложений с целью решить проблему перенасыщенности автомобильного движения в городе выдвигалась масса. Говорили о необходимости закрыть центр для машин и оставить там только общественный транспорт и велосипедистов. Но в снег и морозы, — что пока еще характерно для наших широт, — на "велике" особенно не поездишь. Да и на работу попасть вовремя очень даже нужно. Лично я усматриваю здесь только один выход — переносить административные здания на окраину Кишинева. Но это колоссальные, причем не только для Молдовы, деньги — в подобном случае придется с нуля выстроить настоящий мини-город!

Депутат парламента от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Немногим меньше, судя по всему, нужно средств для прокладки объездной трассы, которая опоясала бы Кишинев. Но даже эти суммы достать, очевидно, не получается — в стране денег нет, а иностранные инвесторы, зная, как давят здесь бизнес, и какие требуют откаты, попросту не хотят вкладываться. Да и проблему пробок объездная трасса решит лишь частично.

Кое-кто предлагает вырубать зеленую зону и за счет освобожденного пространства расширять прежние дороги и прокладывать новые. Но за такое кишиневцы, любящие свой город и неплохо разбирающиеся в общемировой экологической ситуации, могут настучать, как минимум, по рукам. Прожектеры это знают, поэтому с подобными идеями уже давно завязали.

Но все эти разговоры стихают, едва кишиневцев и гостей столицы зовут на очередные гулянья на центральной площади, куда они согласны добираться даже пешком — было бы веселье. Хлеб и зрелища у нас любят, и, раз уж нет первого, то нужно пользоваться моментом и вовсю наслаждать вторым.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
загруженность, праздники, пробки, город, автомобили, транспорт, Кишинев
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