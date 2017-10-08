19:45 08 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Николай Костыркин

Молодым талантам Молдовы везде у нас дорога или все уже куплено

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Николай Костыркин
9 0 0

Колумнист Sputnik рассуждает о том, есть ли в Молдове и ближнем зарубежье некупленные творческие конкурсы

Творческий конкурс — вещь не только ответственная, но и опасная для молодых талантов. Одних решение жюри может забросить на заоблачные высота, по крайней мере, в самовосприятии, других же низвести до уровня, как говорится, ниже плинтуса.

Ван Гог
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Янтарное искусство: от Ван Гога до Святого Николая
10

Поэтому начинающие артисты скрупулезно подходят к выбору состязания, в котором они хотели бы себя проявить. Важен уровень популярности, статус судей и вовлеченность других стран, кроме твоей собственной.

Но, если речь идет о Молдове, где творческие лаборатории уступили место "плоской" индустрии развлечений, то выбирать нашим молодым дарованиям особо не из чего. Вот и пытаются они пробиться, используя каждую возможность, даже те "окошки", которые замараны интригами с подкупом жюри, некомпетентностью продюсеров и узким спектром информационного освещения.

Поведаю одну историю по принципу "я сам не видел, но мне так сказали". Но сделаю это не столько ради самого рассказа, а чтобы подискутировать с читателем о самом явлении творческих конкурсов в Молдове и о том, как там могут "решаться дела".

Одна моя знакомая, как я люблю говорить, выросла, танцуя Belly dance. Для тех, кто не в курсе, это танец живота, специфический жанр хореографии, восходящий к до-арабскому Востоку и снискавший популярность и на Западе. В танце живота я не разбираюсь, но знаю, что многим нравится — одним танцевать, другим смотреть. Там, где этот жанр поставлен на широкую ногу, довольными остаются и артисты, и зрители.

Владимир Загороднюк: язык искусства понятен всем
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Владимир Загороднюк: язык искусства понятен всем

Так вот, моя знакомая подготовила целый номер с силачами, фейерверками, декорациями, саблями и решила попробовать себя на одном из зарубежных конкурсов талантов, кастинг которого не так давно проходил в Кишиневе.

День первый — прогон перед выходом к жюри. Со стороны продюсера и других конкурсантов — море восторгов от увиденного номера артистки, о которой идет речь. Сыпались комплементы и звучали заверения в том, что жюри покорится ей без единого выстрела.

День второй — сам отборочный тур. Трое из четырех судей… забраковывают артистку. Возможно, это решение было объективным — сейчас спорить бессмысленно, да и не стоит, тем более, если я не видел этот номер.

Стоит отметить, что, по моим личным сведениям, в Молдове желающих пробоваться на этот конкурс, проводящийся не первый год, на этот раз нашлось очень мало. Я имею в виду не любителей, а профессионалов своего дела. И после описанного здесь случая несложно ответить на вопрос, почему соискателей оказалось немного. Когда продюсеры сбиваются с ног в поисках реального "материала" для настоящего шоу, а затем чье-то отдельно взятое мнение решает все — желание наступать на те же грабли во второй раз отпадает напрочь. А "сарафанное радио" в маленькой Молдове работает на удивление быстро, и через какое-то время черный пиар тому или иному конкурсу обеспечен.
Итак, этот случай навел меня на ряд размышлений и выводов.

Круговая панорама на ВВЦ
© Sputnik/ Артем Житенев
"Свидание с Россией" в Бельцах - что увидят зрители

Во-первых, нет, не было и не будет объективных конкурсов. У каждого члена жюри — свой опыт, свое мнение и… своя степень некомпетентности. Вспомните шоу подобного рода, которые вы смотрите по телевизору. Даже к именитым деятелям культуры в жюри, у вас, телезрителей, наберется с десяток претензий к их оценке выступающих, не обладающих пока громким именем.

Во-вторых, любой человек не без изъяна. И, если у одного может хватить смелости вручить под полой заветный конверт, то у другого можно позанимать той же смелости этот конверт принять. Интереснее дело обстоит, если такой конверт получил не член жюри, а продюсер или любое другое ответственное лицо проекта. Тогда в списке выступающих напротив имени артиста может оказаться неприметная галочка или точка — и этот человек "вылетит" из проекта, даже если соберет все звезды Млечного пути.

Молдавский государственный театр оперы и балета
© Sputnik/ Юрий Сомов
Михаил Мунтян: власть не заинтересована в развитии молодых талантов

Кроме того, нельзя забывать об элементарной конъюнктуре. Евровидение, например, это демонстрирует не первый год. Там последнее время побеждают одни лишь фрики, травести, "политические узники совести", невозвращенцы на "плохую" родину и люди с физическими отклонениями. К представителям последней из перечисленных категорий у всех просыпается сострадание, хотя они часто и в спорте, и в конкурсах действительно бывают лучшими. Но в целом в Евровидении талантливо сделанные песни и номера остаются на задворках "общественного мнения".

Что делать в этом случае молодым талантливым и амбициозным? Ответ один — снова и снова пробовать свои силы. Во-первых, не всякий конкурс куплен, а во-вторых, под лежачий камень вода не течет.

Поэтому пожелаю начинающим артистам удачи, а тех, кто захочет высказать свое мнение по обсуждаемой здесь теме, приглашаю оставлять свои комментарии под публикацией.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

По теме

Москович: в погоне за куском хлеба жители Молдовы забывают о пище для души
Москович о том, как вернуть культуру и интеллигентность жителям Молдовы
Молдова может быть красивой: доказывает клип Константина Московича
Константин Москович выступил в Астане с Эдилем Хусаиновым
Теги:
танец живота, танцы, жюри, конкурс, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    "Мистер Убийство"

    Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".

  • Агрессивная корова в центре Бишкека
    Привели в исполнение

    Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.

  • Махмаюнус Каримов
    Травяной бизнес

    В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.

  • Вылет оперативной медицинской группы в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате автокатастрофы
    Помощь летит

    Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Вышка мобильной связи стандарте LTE
    Безграничные возможности

    Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Больше не награжден

    Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса Лужники в Москве
Владимиру Путину седьмого октября исполняется 65 лет
Выставка кондитерского искусства в Лондоне
Рай для сладкоежек: кондитерская выставка прошла в Лондоне
Национальный день вина
Программа празднования Дня вина-2017

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться