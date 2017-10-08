Молодым талантам Молдовы везде у нас дорога или все уже куплено

Колумнист Sputnik рассуждает о том, есть ли в Молдове и ближнем зарубежье некупленные творческие конкурсы

Творческий конкурс — вещь не только ответственная, но и опасная для молодых талантов. Одних решение жюри может забросить на заоблачные высота, по крайней мере, в самовосприятии, других же низвести до уровня, как говорится, ниже плинтуса.

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Поэтому начинающие артисты скрупулезно подходят к выбору состязания, в котором они хотели бы себя проявить. Важен уровень популярности, статус судей и вовлеченность других стран, кроме твоей собственной.

Но, если речь идет о Молдове, где творческие лаборатории уступили место "плоской" индустрии развлечений, то выбирать нашим молодым дарованиям особо не из чего. Вот и пытаются они пробиться, используя каждую возможность, даже те "окошки", которые замараны интригами с подкупом жюри, некомпетентностью продюсеров и узким спектром информационного освещения.

Поведаю одну историю по принципу "я сам не видел, но мне так сказали". Но сделаю это не столько ради самого рассказа, а чтобы подискутировать с читателем о самом явлении творческих конкурсов в Молдове и о том, как там могут "решаться дела".

Одна моя знакомая, как я люблю говорить, выросла, танцуя Belly dance. Для тех, кто не в курсе, это танец живота, специфический жанр хореографии, восходящий к до-арабскому Востоку и снискавший популярность и на Западе. В танце живота я не разбираюсь, но знаю, что многим нравится — одним танцевать, другим смотреть. Там, где этот жанр поставлен на широкую ногу, довольными остаются и артисты, и зрители.

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Так вот, моя знакомая подготовила целый номер с силачами, фейерверками, декорациями, саблями и решила попробовать себя на одном из зарубежных конкурсов талантов, кастинг которого не так давно проходил в Кишиневе.

День первый — прогон перед выходом к жюри. Со стороны продюсера и других конкурсантов — море восторгов от увиденного номера артистки, о которой идет речь. Сыпались комплементы и звучали заверения в том, что жюри покорится ей без единого выстрела.

День второй — сам отборочный тур. Трое из четырех судей… забраковывают артистку. Возможно, это решение было объективным — сейчас спорить бессмысленно, да и не стоит, тем более, если я не видел этот номер.

Стоит отметить, что, по моим личным сведениям, в Молдове желающих пробоваться на этот конкурс, проводящийся не первый год, на этот раз нашлось очень мало. Я имею в виду не любителей, а профессионалов своего дела. И после описанного здесь случая несложно ответить на вопрос, почему соискателей оказалось немного. Когда продюсеры сбиваются с ног в поисках реального "материала" для настоящего шоу, а затем чье-то отдельно взятое мнение решает все — желание наступать на те же грабли во второй раз отпадает напрочь. А "сарафанное радио" в маленькой Молдове работает на удивление быстро, и через какое-то время черный пиар тому или иному конкурсу обеспечен.

Итак, этот случай навел меня на ряд размышлений и выводов.

Во-первых, нет, не было и не будет объективных конкурсов. У каждого члена жюри — свой опыт, свое мнение и… своя степень некомпетентности. Вспомните шоу подобного рода, которые вы смотрите по телевизору. Даже к именитым деятелям культуры в жюри, у вас, телезрителей, наберется с десяток претензий к их оценке выступающих, не обладающих пока громким именем.

Во-вторых, любой человек не без изъяна. И, если у одного может хватить смелости вручить под полой заветный конверт, то у другого можно позанимать той же смелости этот конверт принять. Интереснее дело обстоит, если такой конверт получил не член жюри, а продюсер или любое другое ответственное лицо проекта. Тогда в списке выступающих напротив имени артиста может оказаться неприметная галочка или точка — и этот человек "вылетит" из проекта, даже если соберет все звезды Млечного пути.

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Кроме того, нельзя забывать об элементарной конъюнктуре. Евровидение, например, это демонстрирует не первый год. Там последнее время побеждают одни лишь фрики, травести, "политические узники совести", невозвращенцы на "плохую" родину и люди с физическими отклонениями. К представителям последней из перечисленных категорий у всех просыпается сострадание, хотя они часто и в спорте, и в конкурсах действительно бывают лучшими. Но в целом в Евровидении талантливо сделанные песни и номера остаются на задворках "общественного мнения".

Что делать в этом случае молодым талантливым и амбициозным? Ответ один — снова и снова пробовать свои силы. Во-первых, не всякий конкурс куплен, а во-вторых, под лежачий камень вода не течет.

Поэтому пожелаю начинающим артистам удачи, а тех, кто захочет высказать свое мнение по обсуждаемой здесь теме, приглашаю оставлять свои комментарии под публикацией.

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