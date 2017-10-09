Глазами болельщика: "допинг" как главное оружие спортивных чиновников

Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев проанализировал последние новости о допинге в спорте, которые удивляли, веселили и огорчали.

Слово "допинг" для болельщика из Восточной Европы стало уже привычным в спортивных новостях. И тут уже не знаешь, плакать или смеяться после всей чехарды, которую устроили чиновники по отношению к атлетам бывшего СССР накануне Олимпиады 2016 в Рио.

50 граммов для храбрости

На ушедшей неделе, правда, я смеялся. Громко. После того, как WADA — Всемирное антидопинговое агентство — исключило алкоголь и конопляное масло из списка запрещенных препаратов. Сразу же представил, как на Олимпиаде в Южной Корее толпы радостных спортсменов во время соревнований по лыжному фристайлу прихлебывают из фляжечки и мчатся на пьедестал.

© Sputnik/ Valery Melnikov Как жители Европы и США высказываются о запрещенном допинге в спорте

Но это на первый взгляд выглядит смешно. А на самом деле, опыты в медицине — тем более в спортивной — длятся не один десяток лет. Поэтому в данном вопросе чиновники WADA выглядели отнюдь не посмешищем. Тем самым они признали, что тайна алкоголя разгадана, и к стимулированию спортивных результатов он не имеет отношения. В списке запрещенных веществ алкоголь находился исключительно по соображениям безопасности. Прежде всего это касалось автомобильных гонок и велосипедного спорта.

Лицом к России

Все предыдущие новости от WADA имели ярко политическую окраску и были направлены против России и стран Восточной Европы. Почти два года длилась "война", в ходе которой чиновники пытались доказать, что именно в России допинг поддерживается якобы на государственном уровне. Однако доказательств этому не нашлось. Слово "Россия" де-юре и де-факто не стало синонимом слова "допинг".

В конце сентября состоялся визит чиновников WADA в Россию. Целью приезда была проверка того, как российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполняет принятую год назад дорожную карту, которая должна привести российские стандарты в соответствие с мировыми.

Мне как болельщику очень приятно, что в ходе этого визита обсуждалась именно профессиональная работа, а не политика. Да и во взаимных заявлениях сторон звучала мысль о том, что разногласия будут скоро преодолены.

Означает ли это, что антироссийская истерия в спорте постепенно исчезает? Совсем нет.

Во-первых, на появились сообщения о том, что атлеты Беларуси, Российской Федерации, а также еще восьми стран не получили допуска на чемпионат мира в США, который пройдет в ноябре.

В качестве официальной причины называется тот факт, что отныне та или иная федерация будут наказываться на излишнее употребление допинга. Уверен, что это решение еще будет оспорено, поскольку и у федераций других стран тоже были нарушения.

Кроме этого, не закончила свою работу и "комиссия Макларена". Расследование по мотивам "антироссийской истерии" еще не закончено, и не удивлюсь, если очередная порция домыслов появится именно перед Играми в Южной Корее. И этот допинговый выстрел против России будет готовиться крайне тщательно.

Что остается делать представителям России? Здесь я полностью согласен с легендарным спортсменом, а ныне депутатом Вячеславом Фетисовым: необходимо планомерно и целенаправленно работать со всеми международными организациями, которые идут на сотрудничество, а не создают конфликты. Другого пути нет. Ибо мировой спорт без России и других стран Восточной Европы скорее потеряет, чем выиграет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: Sputnik Беларусь.