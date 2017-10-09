Евгений Дога: не предать себя

В рамках кинофестиваля "Свидание с Россией" состоится мировая премьера фильма, посвященного Евгению Доге – об этом рассказал генпродюсер фестиваля Владимир Пирожок

Летом мне посчастливилось быть вместе с Евгением Дмитриевичем в столице Сибири — Тюмени и ещё раз убедиться, как обворожительно, нежно и трогательно встречают Маэстро, как его любят — и как композитора, и как личность, несущую добро.

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Диалоги любви — так назвал композитор свою программу, составленную из произведений, проверенных временем, знакомых, не раз услышанных. И мажестик-марш, и два его знаменитых, самых исполняемых в мире вальса, и пронзительное интермеццо, и…

Да, знакомые узнаваемые мелодии, но если б вы видели, как слушают творения мастера — будто впервые, радостно узнавая знакомые обертоны. Так мы после разлуки летим навстречу родному лицу, открывая в близком давнее и новое.

Музыка гения не стирается от частого употребления, так не бледнеет золотая монета, блестит и блестит, дорожая из века в век.

Публика огромного Дома нефтяников в Тюмени при выходе Маэстро встала мгновенно и естественно, приветствуя гостя. И минут пятнадцать после концерта стоя провожала, точнее, не отпускала композитора.

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Смолкла музыка, оркестр покорно затих, в зале солировал голос мыслителя, призывавшего к добру, любви.

Маэстро как-то заметил: не надо меня приватизировать, я не объект собственности. И Дога имеет право так считать: при своей преданности родной Мокре, детству, маме, при своём восхищения перед Россией, которой он посвятил пронзительные мелодии, Дога давно уже мировое явление, опоясавшее своими нотами весь земной шар.

А ещё замечу не без гордости: Евгений Дмитриевич для меня удивительный собеседник, блестящий стилист, мыслящий образами говорящий и пишущий вкусно, мелодично. И в нашем фильме вы в этом убедитесь.

Он обманчиво прост, привычно улыбчив, доверчив. Но за моцартианской легкостью клокочет биение философа баховского накала.

Маэстро — персона в мировой культуре уникальная. Один из самых востребованных композиторов современности. Автор музыки самых различных стилей и жанров, от балетов до популярных песен. Именно его музыка звучала на церемонии открытия обеих Олимпиад в России. вальс из мелодрамы "Мой ласковый и нежный зверь" признан самым известным киновальсом мира.

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Но будет ошибочным оценивать фигуру такого масштаба лишь по одному произведению, даже столь знаковому. Мир Евгения Доги — это вселенная, сотканная из миллионов нот, складывающихся в сотни произведений различных жанров и стилей: балеты ("Лучафэрул", "Венансия", "Королева Марго"), опера "Диалоги любви", более 100 инструментальных и хоровых сочинений — симфонии, шесть квартетов, "Реквием", духовная музыка, музыка к спектаклям и радиопостановкам, более 260 песен и романсов, вальсы, произведения для детей. И, конечно, музыка к 200 кинофильмам, навсегда обессмертившим имя Евгения Дмитриевича.

Как-то его спросили, а какую музыку он слушает, каких коллег композиторов выделяет.

И Дога ответил прямо, искренне: мне достаточно своей музыки. Он вслушивается в мир и одаряет его, нас своей гармонией.

Наш фильм — и об этом. Об ответственности художника перед временем, перед своим талантом, о нежелании и неумении почивать на лаврах.

Мы слушаем голос Творца, на экране он мыслитель, образно, убедительно выстраивающий свою философию бытия. И понимаем, музыку вечности может создать только дар глубокий.

Личность и время. Гений и его музыка, опоясавшая земной шар. Мы прикоснемся к тайнам творчества, приоткроем вселенную по имени Евгений Дога.

Мы счастливы фильм представить на родине нашего героя.

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