14:03 09 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Юбилейный вечер Евгения Доги

Евгений Дога: не предать себя

© Sputnik/ Виталий Белоусов
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Владимир Пирожок
Тема:
"Свидание с Россией" - фестиваль, который все ждали (11)
6710

В рамках кинофестиваля "Свидание с Россией" состоится мировая премьера фильма, посвященного Евгению Доге – об этом рассказал генпродюсер фестиваля Владимир Пирожок

Летом мне посчастливилось быть вместе с Евгением Дмитриевичем в столице Сибири — Тюмени и ещё раз убедиться, как обворожительно, нежно и трогательно встречают Маэстро, как его любят — и как композитора, и как личность, несущую добро.

Юбилейный концерт Евгения Доги
© Sputnik/ Алексей Никольский
Почему Дога не сможет прилететь в родное село

Диалоги любви — так назвал композитор свою программу, составленную из произведений, проверенных временем, знакомых, не раз услышанных. И мажестик-марш, и два его знаменитых, самых исполняемых в мире вальса, и пронзительное интермеццо, и…

Да, знакомые узнаваемые мелодии, но если б вы видели, как слушают творения мастера — будто впервые, радостно узнавая знакомые обертоны. Так мы после разлуки летим навстречу родному лицу, открывая в близком давнее и новое.

Музыка гения не стирается от частого употребления, так не бледнеет золотая монета, блестит и блестит, дорожая из века в век.

Публика огромного Дома нефтяников в Тюмени при выходе Маэстро встала мгновенно и естественно, приветствуя гостя. И минут пятнадцать после концерта стоя провожала, точнее, не отпускала композитора.

Юбилейный концерт Евгения Доги
© Sputnik/ Алексей Никольский
Евгений Дога сегодня отмечает 80-летие

Смолкла музыка, оркестр покорно затих, в зале солировал голос мыслителя, призывавшего к добру, любви.

Маэстро как-то заметил: не надо меня приватизировать, я не объект собственности. И Дога имеет право так считать: при своей преданности родной Мокре, детству, маме, при своём восхищения перед Россией, которой он посвятил пронзительные мелодии, Дога давно уже мировое явление, опоясавшее своими нотами весь земной шар.

А ещё замечу не без гордости: Евгений Дмитриевич для меня удивительный собеседник, блестящий стилист, мыслящий образами говорящий и пишущий вкусно, мелодично. И в нашем фильме вы в этом убедитесь.

Он обманчиво прост, привычно улыбчив, доверчив. Но за моцартианской легкостью клокочет биение философа баховского накала.

Маэстро — персона в мировой культуре уникальная. Один из самых востребованных композиторов современности. Автор музыки самых различных стилей и жанров, от балетов до популярных песен. Именно его музыка звучала на церемонии открытия обеих Олимпиад в России. вальс из мелодрамы "Мой ласковый и нежный зверь" признан самым известным киновальсом мира.

Композитор Евгений Дога
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Дога о заявлениях против России: где я мог сказать такие глупости

Но будет ошибочным оценивать фигуру такого масштаба лишь по одному произведению, даже столь знаковому. Мир Евгения Доги — это вселенная, сотканная из миллионов нот, складывающихся в сотни произведений различных жанров и стилей: балеты ("Лучафэрул", "Венансия", "Королева Марго"), опера "Диалоги любви", более 100 инструментальных и хоровых сочинений — симфонии, шесть квартетов, "Реквием", духовная музыка, музыка к спектаклям и радиопостановкам, более 260 песен и романсов, вальсы, произведения для детей. И, конечно, музыка к 200 кинофильмам, навсегда обессмертившим имя Евгения Дмитриевича.

Как-то его спросили, а какую музыку он слушает, каких коллег композиторов выделяет.

И Дога ответил прямо, искренне: мне достаточно своей музыки. Он вслушивается в мир и одаряет его, нас своей гармонией.

Закрытие фестиваля Дух Огня в Ханты-Мансийске
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
"Свидание с Россией" - Молдову ждет мировая премьера

Наш фильм — и об этом. Об ответственности художника перед временем, перед своим талантом, о нежелании и неумении почивать на лаврах.

Мы слушаем голос Творца, на экране он мыслитель, образно, убедительно выстраивающий свою философию бытия. И понимаем, музыку вечности может создать только дар глубокий.

Личность и время. Гений и его музыка, опоясавшая земной шар. Мы прикоснемся к тайнам творчества, приоткроем вселенную по имени Евгений Дога.

Мы счастливы фильм представить на родине нашего героя.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Тема:
"Свидание с Россией" - фестиваль, который все ждали (11)

По теме

Кинофестиваль "Свидание с Россией": наследие Эмиля Лотяну
"Свидание с Россией": великий Эрьзя в Молдове
"Свидание с Россией": Дима Билан посетит Бельцы в образе "Героя"
Кинофестиваль "Свидание с Россией" - сюрпризы и знаменитые гости
Теги:
кино, фильм, кинофестиваль "Свидание с Россией", Евгений Дога, Владимир Пирожок
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Потерянная сила

    Подписанное в 2009 году "Центром Согласия" и "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве потеряло силу, сообщил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков

  • Сайт Youtube на мобильном приложении и компьютере, архивное фото
    Космонавты не в почете

    Почему литовские подростки все чаще мечтают стать блогерами и почему достаточно трудно получать хороший доход, работая только на рынке страны?

  • Церемония на проспекте Героев
    Афганский излом

    В эстонском городе Нарва открыли памятник солдатам, в разное время погибшим в ходе боевых действий в Афганистане.

  • Строительные краны, архивное фото
    Дом, который построил Минск

    Беларусь продолжает строительство домов в Венесуэле, хотя за услуги латиноамериканская страна должна республике более 100 миллионов долларов.

  • Город Телави
    Руки в гору!

    Вооруженный игрушечным пистолетом мужчина напал на офис оппозиционной партии «Европейская Грузия – движение за свободу».

  • Праздник молодого вина прошел на поляне Лыхнашта
    Истина в вине

    В Абхазии отметили праздник урожая, но на этот разе его провели немного раньше и окрестили иначе – праздником вина.

  • Военнослужащие Национальной Гвардии возложили к могиле венки от коллективов государственных органов.
    Последний путь

    В Кыргызстане простились с вице-премьером Темиром Джумакадыровым, который погиб в ДТП 7 октября вместе со своим помощником и водителем.

  • Реконструкция трассы, архивное фото
    Дорожный просвет

    Таджикистан занял первое место среди стран Центральной Азии по качеству дорог и семидесятое по данному показателю из 137 стран.

  • Люди во временном пункет размещения в г. Покров Владимирской области
    Компенсация ущерба

    Граждане Узбекистана, ставшие участниками ДТП во Владимирской области, получили компенсацию из средств компании «Российские железные дороги».

  • Постановщик и актеры спектакля Мистерия-Буфф
    «Мистерия-Буфф»

    Во Владикавказе состоится премьера спектакля «Мистерия-буфф», в котором сыграют непрофессиональные актеры.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Потерянная сила

    Подписанное в 2009 году "Центром Согласия" и "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве потеряло силу, сообщил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков

  • Сайт Youtube на мобильном приложении и компьютере, архивное фото
    Космонавты не в почете

    Почему литовские подростки все чаще мечтают стать блогерами и почему достаточно трудно получать хороший доход, работая только на рынке страны?

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Севак Маргарян
Люди недели: полет на ковре мечты
Чемпионат по перетаскиванию спутниц в США
В США жен носят на руках в буквальном смысле слова
Как проводятся экзамены по вождению в странах мира
Экзамены по вождению — от страны к стране

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться