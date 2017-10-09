14:03 09 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Дмитрий Косырев

Кто любит марихуану и кто кого умнее

Колумнисты
Получить короткую ссылку
Дмитрий Косырев
53 0 0

Медицинский - прежде всего фармацевтический - бизнес оказался среди тех, кто уже инвестирует в марихуану (речь о США, Канаде и паре других стран)

Напомним, это тот самый бизнес, который придумал и финансирует антитабачную кампанию. Эпицентр этой веселой тенденции — Калифорния, откуда фактически антитабачная кампания пошла по свету. Где здесь логика? Сейчас разберемся.

Речь об очень подробной публикации в издании Moneyweek. Это насчет того, как и у какого конкретно бизнеса текут слюни в ожидании, что со следующего года марихуана станет полностью легальной в Калифорнии. Далее на очереди Канада. Трава более или менее легальна еще в восьми штатах США. А деньги: только в одной Калифорнии ожидается рынок в 5 миллиардов долларов в год, в Канаде — 22 миллиарда.

Серьезные, в общем, деньги.

Сигареты
© PIXABAY / markusspiske
Курить или не курить: сколько сигарет можно брать на отдых в ЕС

Были всякие интересные документы, типа разных конвенций ООН, насчет того, что марихуана — такой же опасный наркотик, как героин или кокаин… Ну, в самом деле, неужели надо объяснять весь вред от употребления этой травы? Мерзость и есть мерзость. И угроза. Ясно, что человек, курящий табак, нормален и более чем работоспособен, а тот, который курить марихуану — совсем наоборот.

Тем не менее калифорнийские, в целом американские, а также идейно близкие им канадские борцы за народное здоровье мыслят так: марихуану курить можно. Табак курить нельзя, его надо уничтожить как явление. Если по улице плывут клубы дыма от марихуаны, не надо махать ладошкой перед носом. А вот если табак… И никаких сбоев логики эти люди сами у себя не видят.

Мы тоже их не видим, особенно если речь о постоянных читателях моей колонки. Могу повторить то, что писал даже, наверное, слишком часто: борьба с курением — это атака медицинского лобби на табачное, с целью отбить клиентуру. Разговоры (то есть вопли и визги) о здоровье — это дымовая завеса, оружие в борьбе. Все дело в драке за деньги. Такая у них логика, такие у них принципы — у них и у тех, кто в прочих странах заимствует целыми страницами примитивную антитабачную пропаганду и думает, что достоин восторгов за свои заботы о чужом здоровье.

Что интересно, "страшные" табачные компании инвестировать в марихуану пока не спешат, это делают другие люди. Включая британскую GW Pharmaceuticals, которая, правда, выпускает лекарства с этим продуктом, то есть несет в мир чистое добро. Дело в том, что нынешняя ползучая легализация марихуаны начиналась с ее разрешения в некоторых штатах "в медицинских целях", и понятно, какой бизнес за этим стоял.

Курение в общественных местах
© Sputnik/ Александр Кряжев
Сигареты убивают: к чему приведет отказ от курения

А материал советую прочитать целиком, если хорошо владеете английским. Он вообще-то деловой, это издание для инвесторов. Подробно описывает, как инвестировать в марихуану, и какие там проценты дохода и юридические перспективы. Только бизнес, ничего личного.

Теперь посмотрим, как реагируют на этот сюжет люди, которые борются с антитабачной кампанией. Вот один пример — появившийся в эфире этим летом новый блогер, работающий под кличкой Nisakiman. Англичанин с длинной биографией, сейчас осевший в Греции и описывающий, среди прочего, как греки вытирают ноги о запреты на курение. 

Он пишет так: те, кто не хочет изучать уроки истории, будут повторять чужие ошибки. Очень подробно разбирает всю историю того, как в Британской империи запрещали этот наркотик — парламент голосовал без дискуссий. Делает вывод: а вот сейчас, когда этот (в целом весьма правильный) запрет разваливается, стало хуже, создалась настоящая "культура наркотиков". Точно так же "сухой закон" в США стал национальной катастрофой. И каждый раз все начиналось с того, что кто-то говорил: я знаю, как надо, а если вы со мной не согласны, то вас надо морально и физически давить. И что, мы сейчас должны уважительно относиться к людям, которые придумали антитабачные запреты?

Nisakiman пишет не о "тех полезных идиотах, которым так промыли мозги антитабачной пропагандой, что они на самом деле верят, что люди мрут, как мухи, от курения и убивают всех вокруг смертоносным пассивным курением". Нет, он о тех, "кто знает, что все антитабачное движение построено на слоях лжи, преувеличений, манипулируемой статистики и мусорной науки". Что ими движет?

Табачная фабрика
© Sputnik/ Руслан Кривобок
Объемы контрабандных сигарет из РМ в ЕС снизились почти в 7 раз

Ответов у автора много, но есть и наблюдения: их антитабачные планы были прекрасны на бумаге, но их подвела технология. Предполагалось, что публика должна молча глотать любой "научный доклад" на темы об ужасах табака, но появился интернет, где нетрудно проверить, что пишут о такой науке ее оппоненты. И тут — вдобавок — начали происходить всякие незапланированные вещи. Это электронная сигарета, о вреде которой просто приходится врать самым жалким образом, и, добавим мы, всякие "логические странности". Типа только что описанной нами: в Калифорнии табак — это плохо, а марихуана — это хорошо.

В общем, хороший блогер, тоже из числа незапланированных феноменов. Кто бы мог подумать, что британский рабочий (ну, хорошо — скорее техник, авантюрист, работавший по всему свету) умеет так хорошо писать, а заодно разбираться в истории и тонкостях всяких законодательств?

Мне кажется, я даже знаю, отчего это. От того, что среди курильщиков всегда можно найти очень умных и на редкость работоспособных людей. Это даже подтверждается наукой. Если в ней покопаться, то там много интересного — например, что никотин, в разных ситуациях, повышает работоспособность на 10-30%. Или он же увеличивает IQ (если вы в эту штуку верите) на 6 пунктов.

Кстати об уме и работоспособности: почему это после введения антитабачных законов в пострадавшей от них стране иной раз начинается экономический спад, как это произошло в Великобритании в 2007 году? Загадка, ждущая своего научного разрешения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: Sputnik Литва

По теме

Восемь фальшивок о вреде электронной сигареты
Сигареты из Молдовы в Украину "переправляли" коробками
Молдаванин перевозил четверть миллиона пачек контрабандных сигарет
Не обнаружено: погоня за электронной сигаретой в бездымной комнате
Теги:
сигарета, марихуана, Дмитрий Косырев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Потерянная сила

    Подписанное в 2009 году "Центром Согласия" и "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве потеряло силу, сообщил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков

  • Сайт Youtube на мобильном приложении и компьютере, архивное фото
    Космонавты не в почете

    Почему литовские подростки все чаще мечтают стать блогерами и почему достаточно трудно получать хороший доход, работая только на рынке страны?

  • Церемония на проспекте Героев
    Афганский излом

    В эстонском городе Нарва открыли памятник солдатам, в разное время погибшим в ходе боевых действий в Афганистане.

  • Строительные краны, архивное фото
    Дом, который построил Минск

    Беларусь продолжает строительство домов в Венесуэле, хотя за услуги латиноамериканская страна должна республике более 100 миллионов долларов.

  • Город Телави
    Руки в гору!

    Вооруженный игрушечным пистолетом мужчина напал на офис оппозиционной партии «Европейская Грузия – движение за свободу».

  • Праздник молодого вина прошел на поляне Лыхнашта
    Истина в вине

    В Абхазии отметили праздник урожая, но на этот разе его провели немного раньше и окрестили иначе – праздником вина.

  • Военнослужащие Национальной Гвардии возложили к могиле венки от коллективов государственных органов.
    Последний путь

    В Кыргызстане простились с вице-премьером Темиром Джумакадыровым, который погиб в ДТП 7 октября вместе со своим помощником и водителем.

  • Реконструкция трассы, архивное фото
    Дорожный просвет

    Таджикистан занял первое место среди стран Центральной Азии по качеству дорог и семидесятое по данному показателю из 137 стран.

  • Люди во временном пункет размещения в г. Покров Владимирской области
    Компенсация ущерба

    Граждане Узбекистана, ставшие участниками ДТП во Владимирской области, получили компенсацию из средств компании «Российские железные дороги».

  • Постановщик и актеры спектакля Мистерия-Буфф
    «Мистерия-Буфф»

    Во Владикавказе состоится премьера спектакля «Мистерия-буфф», в котором сыграют непрофессиональные актеры.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Потерянная сила

    Подписанное в 2009 году "Центром Согласия" и "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве потеряло силу, сообщил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков

  • Сайт Youtube на мобильном приложении и компьютере, архивное фото
    Космонавты не в почете

    Почему литовские подростки все чаще мечтают стать блогерами и почему достаточно трудно получать хороший доход, работая только на рынке страны?

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Севак Маргарян
Люди недели: полет на ковре мечты
Чемпионат по перетаскиванию спутниц в США
В США жен носят на руках в буквальном смысле слова
Как проводятся экзамены по вождению в странах мира
Экзамены по вождению — от страны к стране

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться