Кто любит марихуану и кто кого умнее

Медицинский - прежде всего фармацевтический - бизнес оказался среди тех, кто уже инвестирует в марихуану (речь о США, Канаде и паре других стран)

Напомним, это тот самый бизнес, который придумал и финансирует антитабачную кампанию. Эпицентр этой веселой тенденции — Калифорния, откуда фактически антитабачная кампания пошла по свету. Где здесь логика? Сейчас разберемся.

Речь об очень подробной публикации в издании Moneyweek. Это насчет того, как и у какого конкретно бизнеса текут слюни в ожидании, что со следующего года марихуана станет полностью легальной в Калифорнии. Далее на очереди Канада. Трава более или менее легальна еще в восьми штатах США. А деньги: только в одной Калифорнии ожидается рынок в 5 миллиардов долларов в год, в Канаде — 22 миллиарда.

Серьезные, в общем, деньги.

Были всякие интересные документы, типа разных конвенций ООН, насчет того, что марихуана — такой же опасный наркотик, как героин или кокаин… Ну, в самом деле, неужели надо объяснять весь вред от употребления этой травы? Мерзость и есть мерзость. И угроза. Ясно, что человек, курящий табак, нормален и более чем работоспособен, а тот, который курить марихуану — совсем наоборот.

Тем не менее калифорнийские, в целом американские, а также идейно близкие им канадские борцы за народное здоровье мыслят так: марихуану курить можно. Табак курить нельзя, его надо уничтожить как явление. Если по улице плывут клубы дыма от марихуаны, не надо махать ладошкой перед носом. А вот если табак… И никаких сбоев логики эти люди сами у себя не видят.

Мы тоже их не видим, особенно если речь о постоянных читателях моей колонки. Могу повторить то, что писал даже, наверное, слишком часто: борьба с курением — это атака медицинского лобби на табачное, с целью отбить клиентуру. Разговоры (то есть вопли и визги) о здоровье — это дымовая завеса, оружие в борьбе. Все дело в драке за деньги. Такая у них логика, такие у них принципы — у них и у тех, кто в прочих странах заимствует целыми страницами примитивную антитабачную пропаганду и думает, что достоин восторгов за свои заботы о чужом здоровье.

Что интересно, "страшные" табачные компании инвестировать в марихуану пока не спешат, это делают другие люди. Включая британскую GW Pharmaceuticals, которая, правда, выпускает лекарства с этим продуктом, то есть несет в мир чистое добро. Дело в том, что нынешняя ползучая легализация марихуаны начиналась с ее разрешения в некоторых штатах "в медицинских целях", и понятно, какой бизнес за этим стоял.

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А материал советую прочитать целиком, если хорошо владеете английским. Он вообще-то деловой, это издание для инвесторов. Подробно описывает, как инвестировать в марихуану, и какие там проценты дохода и юридические перспективы. Только бизнес, ничего личного.

Теперь посмотрим, как реагируют на этот сюжет люди, которые борются с антитабачной кампанией. Вот один пример — появившийся в эфире этим летом новый блогер, работающий под кличкой Nisakiman. Англичанин с длинной биографией, сейчас осевший в Греции и описывающий, среди прочего, как греки вытирают ноги о запреты на курение.

Он пишет так: те, кто не хочет изучать уроки истории, будут повторять чужие ошибки. Очень подробно разбирает всю историю того, как в Британской империи запрещали этот наркотик — парламент голосовал без дискуссий. Делает вывод: а вот сейчас, когда этот (в целом весьма правильный) запрет разваливается, стало хуже, создалась настоящая "культура наркотиков". Точно так же "сухой закон" в США стал национальной катастрофой. И каждый раз все начиналось с того, что кто-то говорил: я знаю, как надо, а если вы со мной не согласны, то вас надо морально и физически давить. И что, мы сейчас должны уважительно относиться к людям, которые придумали антитабачные запреты?

Nisakiman пишет не о "тех полезных идиотах, которым так промыли мозги антитабачной пропагандой, что они на самом деле верят, что люди мрут, как мухи, от курения и убивают всех вокруг смертоносным пассивным курением". Нет, он о тех, "кто знает, что все антитабачное движение построено на слоях лжи, преувеличений, манипулируемой статистики и мусорной науки". Что ими движет?

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Ответов у автора много, но есть и наблюдения: их антитабачные планы были прекрасны на бумаге, но их подвела технология. Предполагалось, что публика должна молча глотать любой "научный доклад" на темы об ужасах табака, но появился интернет, где нетрудно проверить, что пишут о такой науке ее оппоненты. И тут — вдобавок — начали происходить всякие незапланированные вещи. Это электронная сигарета, о вреде которой просто приходится врать самым жалким образом, и, добавим мы, всякие "логические странности". Типа только что описанной нами: в Калифорнии табак — это плохо, а марихуана — это хорошо.

В общем, хороший блогер, тоже из числа незапланированных феноменов. Кто бы мог подумать, что британский рабочий (ну, хорошо — скорее техник, авантюрист, работавший по всему свету) умеет так хорошо писать, а заодно разбираться в истории и тонкостях всяких законодательств?

Мне кажется, я даже знаю, отчего это. От того, что среди курильщиков всегда можно найти очень умных и на редкость работоспособных людей. Это даже подтверждается наукой. Если в ней покопаться, то там много интересного — например, что никотин, в разных ситуациях, повышает работоспособность на 10-30%. Или он же увеличивает IQ (если вы в эту штуку верите) на 6 пунктов.

Кстати об уме и работоспособности: почему это после введения антитабачных законов в пострадавшей от них стране иной раз начинается экономический спад, как это произошло в Великобритании в 2007 году? Загадка, ждущая своего научного разрешения.

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Источник: Sputnik Литва