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Геннадий Бордюгов

1937: "Сталин виден даже из Мадрида"

© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Колумнисты
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Геннадий Бордюгов
Тема:
Столетие Октябрьской Революции (6)
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Sputnik продолжает публиковать исторические очерки из произведений Геннадия Бордюгова - российского историка, президента Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) - из цикла "Великая российская революция: 12 юбилейных годовщин революции в пространстве памяти"

Если судить по официальному образу того времени, к 20-летию Революции 1917 года в стране установилось спокойствие, связанное с ликвидацией классовых врагов, очищением от вредителей, двурушников, троцкистов. Целый ряд фактов выстраивался как подтверждение реализации революционных устремлений.

По объему валовой продукции СССР стал второй державой в мире. В 1937 году собрали рекордный урожай. Завершился переход к всеобщему обязательному начальному образованию. В советских вузах обучалось больше студентов, чем в Англии, Германии, Франции, Италии и Японии вместе взятых.

Бойцы республиканской армии Испании (отец и сын) на Красной площади во время празднования 20-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, 7 ноября 1937 г.
© Sputnik/ Иван Шагин
Бойцы республиканской армии Испании (отец и сын) на Красной площади во время празднования 20-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, 7 ноября 1937 г.

Как демонстрация мощи страны воспринималось прохождение первых судов по 128-километровому искусственному каналу Москва-Волга. "Сухопутная" Москва стала портом трех морей: Балтийского, Белого и Каспийского. В июне-июле 1937-го весь мир потряс полет экипажей самолетов Валерия Чкалова и Михаила Громова из Москвы через Северный полюс в Северную Америку. Этими двумя перелетами из Европы в Америку были установлены два мировых рекорда беспосадочного полета – по прямой и ломаной линиям. На Северном полюсе открылась первая советская научно-исследовательская станция. И в основе всего этого – героический труд пролетариата и крестьян, представленных в величественной скульптуре Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", венчающей советский павильон на открывшейся Всемирной выставке в Париже.

Геннадий Бордюгов
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Год 1927: а как было при царе?

Но всё это – на поверхности событий. То, как выстраивался проект памяти об революции по-сталински, свидетельствует о политической нестабильности ситуации. Власть по-прежнему не оставляла тему сравнения нового строя и старого строя. Дореволюционная Россия в пропаганде подавалась как страна бесправия и произвола, с царем – "коронованным жандармом". На этом фоне главный культурный герой памяти – большевистская партия Ленина-Сталина – приобретала религиозно-мифологические черты.

Она, высвободившая народ из рабства, – в центре "священной истории", со своими "канунами" в виде "революционных событий 1905 года" своими демиургами и пророками, подвижниками и мучениками, своими ритуалами и обрядами. Сама Октябрьская революция, естественно, представала в соответствии с универсальной схемой космогонии как акт творения нового мира, и, конечно, дальнейшая история связывалась с постоянной борьбой за чистоту с демонами, внутренними и внешними ("продолжение классовой борьбы"), с "эпохой битв" (война с белыми армиями и интервентами). Сталин в этой идеологии – не просто продолжатель Ленина, а как бы его перевоплощение: "Сталин – это Ленин сегодня".

Антифашисты-республиканцы, участники гражданской войны в Испании на Красной площади во время военного парада. Москва, 7 ноября 1937 года
© Sputnik/ Иван Шагин
Антифашисты-республиканцы, участники гражданской войны в Испании на Красной площади во время военного парада. Москва, 7 ноября 1937 года

Под стать новым мифологемам и письмо Долорес Ибаррури из революционной и сражающейся Испании: "Нам теперь смешны клюв и когти двуглавых птиц. Ибо сейчас на кремлевских башнях сияют красные звезды, символ нового мира. Библейские легенды говорят о звездах, которые объявились и повели древних волхвов. Звезды Кремля излучают свой блеск сквозь тьму капиталистического ада, рассеивая лживые сказки церкви".

Бордюгов Генадий
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Бордюгов: 100 лет революции в России – время для переосмысления

Новые акценты определяли всю издательскую, научную, художественную деятельность. К примеру, хотя все юбилейные торжества осеняли ленинский и сталинский профили, в подаче взаимоотношений вождей произошли явные смещения. Сквозной линией киноленты Алексея Каплера и Михаила Ромма "Ленин в Октябре" (картина впервые была показана участникам торжественного собрания 6 ноября в Большом театре) стало постоянное обращение Ленина к Сталину: вождь революции всё время советуется, встречается, переписывается с ним. После возвращения из Финляндии первое свидание Ленина – со Сталиным (Надежда Крупская довольствуется лишь письмом). Описание этой встречи в "Правде" весьма многозначительно: "Четыре часа длится она. Лишь поздней ночью расстались Ильич и его великий сподвижник. Лестница деревянного дома, слабый свет. Ленин и Сталин. Прекрасное мужественное объятие". Ещё дальше пошел Михаил Кольцов, написавший в юбилейном номере той же "Правды": "Сталин виден даже из Мадрида". "Он виден всему миру, он виден отовсюду, где людям хочется лучше жить". Смысл праздника в том, что "мы голосуем за Сталина, а мир голосует за нас". Планетарный Сталин принимал 7 ноября военный парад и демонстрацию, апофеозом которых стал пролёт, несмотря на плохую погоду, более трёхсот современных скоростных самолётов и вычерченная в небе самолетами штурмовой авиабригады Военно-воздушной академии надпись: "XX лет СССР". Поразили и новые акробатические элементы спортивной части шествия. Огромное "человеческое колесо" с постоянно перекувыркивающимися, запряжёнными в одно колесо людьми должно было показать совершенство социализма.

Геннадий Бордюгов
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Двенадцать юбилейных годовщин революции в пространстве памяти

Однако уже с июля, т.е. четыре месяца шли масштабные репрессии, направленные на окончательное решение проблемы внутренних врагов страны, то есть на профилактическую социальную чистку в предвоенной ситуации. Она соединила в себе цепочку секретных операций, проведённых в 1937-1938 годах и позднее названных "Большим террором". Наибольшую известность получила чистка политическая – так называемая кадровая революция, которая началась ещё осенью 1936 года. Хозяйственные руководители и партработники, военные, писатели и ученые, советская элита, представители которой оказались на скамье подсудимых во время знаменитых московских процессов, собственно, и сформировали первоначальное представление о жертвах террора. Однако ключевое измерение террора было связано с выполнением операции по оперативному приказу НКВД за № 00447, утвержденному Политбюро и лично Сталиным. Этот секретный "приказ смерти" определил "целевые группы" террора и представил их в проскрипционных списках. Среди традиционных групп "враждебной" системы ("бывшие кулаки", "члены антисоветских партий", "участники повстанческих, фашистских, шпионских формирований", "церковники" и др.) появилась новая категория – уголовные преступники (бандиты, грабители, воры, контрабандисты, аферисты и т. д.). В ноябре 1937-го активность конвейерной юстиции "троек" достигла апогея. В результате только одной этой операции в 1937 году были арестованы 555.641 и осуждены 553.362 человека. Из них 239.252 приговорены к смертной казни, остальные – к заключению. И что удивительно, всё это легитимировалось призывами ЦК ВКП(б) к 20-летию Октября, ставшими обязательной частью праздничного ритуала. В соответствии с ними сталинская Конституция СССР была "итогом борьбы и побед Великой Октябрьской социалистической революции", "победившего социализма и подлинного демократизма". И здесь же другой тезис требовал: "Искореним врагов народа шпионов и вредителей, наймитов иностранных фашистских разведок! Смерть изменникам Родины!"

Безымянные могилы политзаключенных в Соловецком лагере особого назначения.
© Sputnik/ РИА Новости
Безымянные могилы политзаключенных в Соловецком лагере особого назначения.

На первый взгляд, второй юбилей Октября явился полной противоположностью первому, отмечавшемуся десятью годами ранее. Действительно, казалось, власть извлекла все возможные уроки из своей неготовности в 1927 году предъявить обществу грамотно разработанный проект памяти. Теперь всё было наоборот.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Продолжение — в пятницу.

Тема:
Столетие Октябрьской Революции (6)

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Теги:
революция, Геннадий Бордюгов
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