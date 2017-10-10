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Михай Гимпу

Как Гимпу до НАТО дотянулся

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Валерий Балан
Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (14)
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Колумнист Sputnik Молдова выявил закономерность между политическим цинизмом и обсуждением вопроса о выводе российских военных из Приднестровья

Похоже, что в Молдове есть свой "Конан-разрушитель", и это не супермен с грудой мышц и даже не злой гений, создающий апокалиптические алгоритмы, которые могли бы привести государство к самоуничтожению. Все гораздо приземлённей…

"Козырная" карта

На днях в Бухаресте прошла парламентская ассамблея НАТО, ординарное, в общем-то мероприятие, которое объединяет под своим голубым флагом "рыцарей альянса". На встрече обсуждалось укрепление безопасности в Черноморском регионе и сохранение диалога в Совете НАТО — Россия. И вот члены молдавской парламентской делегации положили на "круглый стол" записку с просьбой включить в повестку дня вопрос о выводе российских военных, включая миротворцев, с территории Приднестровья.

Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе
© Fotolia/ Leonid Andronov
Молдова между НАТО и Россией – эффект позднего прозрения

В принципе, ничего нового в риторике официального Кишинева нет. О замене военных российских миротворцев на гражданских наблюдателей от ЕС или США власти Молдовы говорят давно. Дипломаты, члены кабмина, политики, депутаты парламента, все они, так или иначе, раз или два раза в год обязательно высказываются по данному поводу.

"Приднестровская тема" всегда была одним из козырей разных политических сил в Молдове, готовивших тот или иной ход в своей политической игре. Именно игре, потому что дальше заявлений дело никогда не шло.

На сей раз, потратив деньги налогоплательщиков, к НАТО обратился лидер Либеральной партии Михай Гимпу. Благо, далеко ездить ему не пришлось. НАТО само пришло в Бухарест — город его розовой мечты. Как говорится: назвался груздем — решил полезть в кузовок. Но не получилось.

Представители НАТО отшили главного либерала Молдовы, отметив, что повестка дня ПА относится только к черноморским государствам и Черному морю. Предложению Кишинева здесь не место. 

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Понятно, что Гимпу хотел сделать как можно лучше для европейского светлого будущего Молдовы, а получилось — как всегда. Казалось, он с завидным постоянством разыгрывает "приднестровскую карту" и вещает о "русской угрозе". Но, если внимательно проследить за его "принципиальной позицией", то заметим, что Гимпу активен лишь накануне парламентских выборов. Просил он НАТО вмешаться в приднестровский вопрос и в 2010-м году, и в 2014-м. Но и тогда Альянс его проигнорировал… Тем не менее, он набрал для своей партии 9% голосов, достаточных для прохода в парламент.

Но все, к чему прикасается главный либерал страны, чудесным образом разрушается. Именно он и есть тот самый "Конан-разрушитель", о котором я упоминал в начале этой заметки.

Не идея, а анекдот

Судите сами, продвинул лидер ЛП в далеком 2005-м своего племянника в мэры Кишинева — сейчас город в упадке; дотянулся в 2010-м до спикера законодательного собрания — депутаты недорешали вопросы в комиссиях; недопринимали законы и недосчитывались козырей в рукавах, члены альянса недоговаривались друг с другом, и, в итоге, парламент самораспустился.

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Никакие призывы к "унире" не помогут Гимпу сохранить свой электорат

Затем Гимпу высоко поднял флаг "унири" — как ярый сторонник объединения Молдовы с Румынией, но тут же сразу разбежались из партии соратники, и разочаровались в искренности "знаменосца" его избиратели, потому как о них тоже вспомнил накануне выборов. Акции либералов-унионистов благодаря "румыну из Колоницы" превратились в настоящий сюр. Так дискредитировать идею объединения Молдовы с Румынией, как это сделал Гимпу, еще никому не удавалось! Согласно соцопросам, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу объединения Молдовы с Румынией, то 70% респондентов не поддержали бы такую идею. В прошлом году противников было 63%, кстати. 
Сегодня, к счастью, "униря" — это уже не идея, а анекдот.

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Сейчас уставший политик попросту пытается не растерять остатки репутации перед своим электоратом, пойдя по натоптанной тропе (как-никак, выборы в парламент планируются в 2018-м) — сразу с жалобой в НАТО, но вместо триумфа, его повестка дня для Альянса стала его "историей провала".

По сути, НАТО дистанцировалась от Гимпу, указав, где его место. Сегодня — Гимпу, завтра — кто-то еще.

Хотя, кто знает… Может, это такая сложная комбинация, чтобы можно было перехитрить "Большого брата". Если это так, то пора ввести новую шкалу измерения. Скажем, если электрическое напряжение измеряется в "вольтах", то человеческую хитрость пора измерять в "гимпах". Впрочем, это уже тема для научной статьи, а не для авторской колонки…

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Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (14)

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Теги:
НАТО, Михай Гимпу, Молдова
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