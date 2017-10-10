20:11 10 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Константин Москович

Концерт Константина Московича – как рождается чудо

© Sputnik/ Stringer
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Рита Цвик
4220

Концерт Константина Московича – как рождается чудо: колумнист Sputnik рассказала о концерте, который дал народный артист Молдовы в день своего рождения

Концерт Константина Московича, прозвучавший в его день рождения, потряс всех, кому посчастливилось услышать исполнителей, принявших в нем участие, и увидеть необыкновенное оформление сцены.

Казалось замечательный музыкант превзошёл не только свой талант и уникальность, но и сотворил себя в новом образе, сотканном из небесной музыки, представляющей новую эру жизни с её смыслом и значимостью для развития общечеловеческой культуры и духовности.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik.
Константин Москович – два необыкновенных концерта в Кишиневе

Говорят, что музыку нельзя рассказать. Но это не так. Образы из классической литературы всегда можно было переложить на мелодии. Всё потому, что и литературные образы, и музыка — это разговор человеческих душ, боль и радость жизни народов, ментальность различных этносов, которые в конечном итоге в корне своём остаются людьми этой земли. Всё это доказал Константин Москович и другие исполнители из разных стран мира в своём необыкновенном представлении, которое многое поведало своим поклонникам о новом не простом прекрасном и горьком нынешнего времени.

Москович о том, как вернуть культуру и интеллигентность жителям Молдовы >>>

Музыка призывала и учила, как люди должны понимать друг друга. Звуки необыкновенных мелодий рождали ответные чувства, сплетающие в новые взгляды на себя, на людей, на человечество и призывали к противостоянию тому, что стало угрозой нашей цивилизации. Вот и здесь музыка преподнесла нам урок того, что она всеобъемлюща, открывая нам все жанры культуры.

  • Константин Москович
    Константин Москович
    © Sputnik/ Stringer
  • Константин Москович и Ширзад Фаталиев
    Константин Москович и Ширзад Фаталиев
    © Sputnik/ Stringer
  • Константин Москович
    Константин Москович
    © Sputnik/ Stringer
  • Константин Москович
    Константин Москович
    © Sputnik/ Stringer
  • Едил Хесеинов
    Едил Хесеинов
    © Sputnik/ Stringer
  • Вугар Новрузов и Константин Москович
    Вугар Новрузов и Константин Москович
    © Sputnik/ Stringer
  • Музыканты, принимавшие участие в концерте Константина Московича
    Музыканты, принимавшие участие в концерте Константина Московича
    © Sputnik/ Stringer
1 / 7
© Sputnik/ Stringer
Константин Москович

И тут вновь всплывают глубины литературы, философии, бытия, его заботы и тревоги. Всё это чётко было выражено в прозе ещё антифашистами во времена страшных дней. Бруно Ясинский и Юлиус Фучик. "Люди, будьте бдительны!", — призывал один, а другой, который продолжал эту мысль, передал фразу ещё более конкретно — "Только с молчаливого согласия равнодушных существует на земле предательство и убийство".

Москович: в погоне за куском хлеба жители Молдовы забывают о пище для души >>>

И именно музыка и слово объединяют сегодня нас в философском взгляде на жизнь. На своём языке она эмоционально перекладывает сюжеты и мысли, написанные словом. Музыка звучала, одаряя прекрасным, — уверяя нас в том, что это возможно, — добрым взглядом на мир людей и на великие их возможности.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik. Евгений Панасенко
Народный артист Республики Молдова Константин Москович принял участие в поэтической эстафете Sputnik

Так многие исполнители в концерте Константина Московича передали слушателям этот призыв, созданный одарёнными музыкантами многих стран. Музыканты из Казахстана и Азербайджана, сборный оркестр Украины и Молдовы, певцы и исполнители из нашей страны были объединены чувством и желанием передать людям месседж, вдохновляющий на то, чтобы слышать друг друга.

Най, ария и орган в католическом костеле Кишинева >>>

Многие народы, живущие в разных странах, объединила музыка и страстное желание рассказать людям о том, что вместе они сила, — люди, будьте вместе, любите жизнь. Традиции наших культур обогащают друг друга. Вместе мы сильны, потому что с нами музыка народов мира, которая разными мелодиями напоминает всем нам — мы живём на маленькой планете по имени Земля и мы должны оберегать её как зеницу ока. Это то место, где будут жить потомки и потомки многих из нас. "Берегите её, будьте бдительны! Мы за это в ответе".

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

По теме

Константин Москович выступил в Астане с Эдилем Хусаиновым
Мелодия Московича вернулась в аэропорт Кишинева
Молдова может быть красивой: доказывает клип Константина Московича
Теги:
концерт, Константин Москович, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Газовоз везет первый СПГ груз из США в Литву
    Литовский гамбит

    Литва субсидировала латвийскому предприятию покупку американского СПГ, чтобы в борьбе с "Газпромом" обеспечить европейские дотации терминалу в Клайпеде.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Лучше оштрафуем "Газпром"

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждение с еврокомиссаром штрафа за разобранные железнодорожные рельсы свернула к жалобам на "Газпром".

  • Учения водолазов
    Военные ныряльщики

    В Таллиннском заливе проходят учения водолазов, цель – поиск опасных подводных объектов и обезвреживание взрывчатых веществ.

  • Газохранилище
    Надо поговорить

    Минск предложил Москве провести встречу по цене на газ до 15 ноября, белорусское правительство не исключает перевода расчетов на российские рубли.

  • Акция протеста оппозиции у здания тбилисского сакребуло
    Пошумим!

    Партия, ассоциируемая с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, проводит шумную акцию протеста у городского совета Тбилиси.

  • Документы
    Трудовые резервы

    Минэкономики Абхазии объявило набор заявлений на формирование кадрового резерва своего ведомства и нижестоящих организаций.

  • Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
    Пираты Каспийского моря

    Баку поможет защитить от пиратов идущие из Китая в Турцию грузы: по словам представителя МПК "Европа-Кавказ-Азия", это одна из угроз для товаров.

  • Армянская АЭС
    Опять 25

    Работу Армянской атомной станции, введенной в эксплуатацию в 1976 году, можно продлить минимум на 25 лет, считают в Росатоме.

  • Спортсмены-экстремалы спрыгнули с парашютом со здания в Астане
    Парашюты над Астаной

    Трое иностранных экстремалов спрыгнули с парашютом с самого высокого знания Казахстана – комплекса "Изумрудный квартал" в Астане.

  • Государственные флаги РЮО и РФ
    Финансовая помощь

    Глава Минфина Южной Осетии рассказала о размерах российской финансовой помощи: в 2018 году республика получит более 6 миллиардов рублей.

  • Газовоз везет первый СПГ груз из США в Литву
    Литовский гамбит

    Литва субсидировала латвийскому предприятию покупку американского СПГ, чтобы в борьбе с "Газпромом" обеспечить европейские дотации терминалу в Клайпеде.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Лучше оштрафуем "Газпром"

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждение с еврокомиссаром штрафа за разобранные железнодорожные рельсы свернула к жалобам на "Газпром".

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки готовятся к выступлению в честь открытия 19-го съезда партии в Китае.
Неделя в фотографиях Sputnik
Посол России - о перспективах Expo-Russia Moldova 2017
Посол России - о перспективах Expo-Russia Moldova 2017
Экспорт сельхозпродукции из Молдовы в Россию
Молдова и Россия - торговля в цифрах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться