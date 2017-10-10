Концерт Константина Московича – как рождается чудо: колумнист Sputnik рассказала о концерте, который дал народный артист Молдовы в день своего рождения

Концерт Константина Московича, прозвучавший в его день рождения, потряс всех, кому посчастливилось услышать исполнителей, принявших в нем участие, и увидеть необыкновенное оформление сцены.

Казалось замечательный музыкант превзошёл не только свой талант и уникальность, но и сотворил себя в новом образе, сотканном из небесной музыки, представляющей новую эру жизни с её смыслом и значимостью для развития общечеловеческой культуры и духовности.

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Говорят, что музыку нельзя рассказать. Но это не так. Образы из классической литературы всегда можно было переложить на мелодии. Всё потому, что и литературные образы, и музыка — это разговор человеческих душ, боль и радость жизни народов, ментальность различных этносов, которые в конечном итоге в корне своём остаются людьми этой земли. Всё это доказал Константин Москович и другие исполнители из разных стран мира в своём необыкновенном представлении, которое многое поведало своим поклонникам о новом не простом прекрасном и горьком нынешнего времени.

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Музыка призывала и учила, как люди должны понимать друг друга. Звуки необыкновенных мелодий рождали ответные чувства, сплетающие в новые взгляды на себя, на людей, на человечество и призывали к противостоянию тому, что стало угрозой нашей цивилизации. Вот и здесь музыка преподнесла нам урок того, что она всеобъемлюща, открывая нам все жанры культуры.

Константин Москович © Sputnik/ Stringer

Константин Москович и Ширзад Фаталиев © Sputnik/ Stringer

Константин Москович © Sputnik/ Stringer

Константин Москович © Sputnik/ Stringer

Едил Хесеинов © Sputnik/ Stringer

Вугар Новрузов и Константин Москович © Sputnik/ Stringer

Музыканты, принимавшие участие в концерте Константина Московича © Sputnik/ Stringer 1 / 7 © Sputnik/ Stringer Константин Москович

И тут вновь всплывают глубины литературы, философии, бытия, его заботы и тревоги. Всё это чётко было выражено в прозе ещё антифашистами во времена страшных дней. Бруно Ясинский и Юлиус Фучик. "Люди, будьте бдительны!", — призывал один, а другой, который продолжал эту мысль, передал фразу ещё более конкретно — "Только с молчаливого согласия равнодушных существует на земле предательство и убийство".

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И именно музыка и слово объединяют сегодня нас в философском взгляде на жизнь. На своём языке она эмоционально перекладывает сюжеты и мысли, написанные словом. Музыка звучала, одаряя прекрасным, — уверяя нас в том, что это возможно, — добрым взглядом на мир людей и на великие их возможности.

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Так многие исполнители в концерте Константина Московича передали слушателям этот призыв, созданный одарёнными музыкантами многих стран. Музыканты из Казахстана и Азербайджана, сборный оркестр Украины и Молдовы, певцы и исполнители из нашей страны были объединены чувством и желанием передать людям месседж, вдохновляющий на то, чтобы слышать друг друга.

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Многие народы, живущие в разных странах, объединила музыка и страстное желание рассказать людям о том, что вместе они сила, — люди, будьте вместе, любите жизнь. Традиции наших культур обогащают друг друга. Вместе мы сильны, потому что с нами музыка народов мира, которая разными мелодиями напоминает всем нам — мы живём на маленькой планете по имени Земля и мы должны оберегать её как зеницу ока. Это то место, где будут жить потомки и потомки многих из нас. "Берегите её, будьте бдительны! Мы за это в ответе".

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