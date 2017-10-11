12:09 11 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Скульптор С. Д. Эрьзя

"Свидание с Россией": кинопоэма о Мастере

© Sputnik/ Юрий Иванов
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Владимир Пирожок
Тема:
"Свидание с Россией" - фестиваль, который все ждали (13)
2110

Владимир Пирожок, генеральный продюсер фильма о скульпторе Степане Эрьзе, рассказал об этой документальной картине, которая будет представлена на фестивале "Свидание с Россией"

Мы два съемочных года были вместе, рядом, пытаясь проникнуть вглубь, прикоснуться к истокам гения. Взглядом великого самородка, юноши-мордвина, мы снимали плавное течение Суры, золотистые поля, уходящие за горизонт. На нас из прошлого смотрели храмы, избы, проселочные дороги в Баево и Алатыре, помнящие его шаг. Он всегда был рядом, казалось, его душа не улетала отсюда и подсказывала нам, направляла.

Парагвайка
© Sputnik/ Абрам Штеренберг
"Свидание с Россией": великий Эрьзя в Молдове

Вслед за Эрьзей мы бродили по московским улицам, снимали в стенах училища, давшего ему профессию, спустя столетие возвращались к развороченным братоубийственной революцией окровавленным площадям.

Мы пересекли океан и ступили на землю Аргентины, чтобы открыть тайну кебрачо и альгаробо, тех деревьев, которых он облагородил своим гением и ввел в мир высокого искусства.

Как и он, мы сплавлялись по сельве вглубь латиноамериканских джунглей, где Мастер нашел природный материал, отразивший его мир.

Мы месяцами рылись в архивах, открывая неизведанное: кадры хроники, документы. Мы на одном языке говорили с его исследователями, продолжателями, соратниками по искусству.
Мы шли по следу гения, завороженные его судьбой, прекрасной и совершенной, как рассвет над Мостаравой.

Госфильмофонд России
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Молдова ждет в гости кинофестиваль "Свидание с Россией"

И этот путь к гению испытывал нас на прочность.

Фильм о нашем фильме также, поверьте, жесток, испытателен, как и история нашего героя. Когда затухала надежда, заканчивалось терпение и подступало отчаяние, мы говорили себе: с нами Эрьзя.

Мы твердили себе: я — Эрьзя. И пример Мастера возвращал к работе, вдохновлял.

Каждый из нас может и должен растить в себе родственность, близость к личностям такого масштаба. Главное в нашей работе и главное, что мы желали сказать нашим фильмом, — донести до каждого уроки, нравственные, житейские жизненные, которые высекал из своих лет гений.

Владимир Пирожок
© Photo: Youtube.com / Компания Галерия # Продюсер Владимир Пирожок
Кинофестиваль "Свидание с Россией" - сюрпризы и знаменитые гости

Ведь самое совершенное его творение: его судьба, судьба свободного, погруженного в свой труд, ответственного художника.

Разнеслось множество версий о жизни изгоя, несчастного, непризнанного, отвергнутого. Все не так. Уже в 24 года Степан взлетел на олимп славы, его имя повторяли в европейских салонах. Каждая его выставка собирала восхищенных поклонников. Он был победителем по жизни, а победителей… да, не любят, да, под их пронзительным светом очевиднее видна дешевизна, подделки, эрзац.

К гению льнут, но и опасаются гения корыстные проходимцы, живущие ради карьеры, ради богемного преходящего успеха.

Эрьзя не нуждался ни в похвалах, сторонился погони за суетными благами, его домом была мастерская, где бы он ни странствовал. Его смыслом и целью был труд. Эрьзя впитал все самое лучшее, накопленное тысячелетиями на мордовской земле.

Дима Билан выступил в Кишиневе на концерте в честь Дня России
© Sputnik/ Yana Zaharova
"Свидание с Россией": Дима Билан посетит Бельцы в образе "Героя"

Эрьзя — не псевдоним или не настолько псевдоним. Назвав корабль своей судьбы именем своего народа, двадцатидвухлетний юноша бросил вызов всем, кто считал его народ забитым, провинциальным, неграмотным.

"Я всем докажу, кто есть мы. Всем, всему миру прокричу: мы неслучайны под этим небом".

Эрьзя — это вызов, возглас, крик: "Я — Эрьзя! Я родом из народа, которого вы считаете отсталым. Я докажу нашу единственность, независимость, духовность, настойчивость! Я вырву из небытия дух моей земли!".

Точен памятник в Алатыре: юноша, опирающийся на древо родины, слившийся с ним, от него произошедший.

Эрьзя сохранил себя для искусства и счастливо переместился в век XXI век.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Тема:
"Свидание с Россией" - фестиваль, который все ждали (13)

По теме

Кинофестиваль "Свидание с Россией": наследие Эмиля Лотяну
Особый контроль: Литва внимательно смотрит российское кино
Цыповo в кино и на любительском видео – лучшее
Кинопремьера "Дюнкерк": война в форме матрешки
Вахтангу Кикабидзе 79: топ малоизвестных ролей звезды советского кино
Теги:
скульптор, кино, Степан Эрьзя, Владимир Пирожок, Мордовия, Аргентина, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Говорите по-русски!

    Президент Латвии, который, судя по выступлению в ООН, не очень владеет английским, мог бы говорить на русском – такое предложение сделал экс-глава МВД Алоиз Вазнис.

  • Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов
    Вторжение «Красной шапочки»

    После того, как «Красный октябрь» выиграл спор об использовании бренда «Красная шапочка», страны Балтии смогут покупать оригинальную продукцию российского производителя.

  • Британские пехотинцы знакомятся с Сааремаа
    Британский десант в Эстонии

    Пехотная рота Королевских вооруженных сил Великобритании в количестве 130 солдат отрабатывает патрулирование острова Сааремаа.

  • Десятирублевые монеты, архивное фото
    Цена – рубль!

    Переход на российские рубли при оплате Беларусью российских поставок газа возможен в будущем, считают в Минске.

  • Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
    Мониторинг преткновения

    Замглавы МИД России Григорий Карасин утверждает, что Грузия не хочет выполнять обязательства по мониторингу товаров на границах.

  • Призы выставки Золотая осень
    Медальный зачет

    Делегация Абхазии, учувствовавшая в Международной агропромышленной выставке «Золотая осень 2017», рассказала, как взяла Гран-при и пять золотых медалей.

  • Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюльогу, фото из архива
    Не запелось

    Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу снял свою кандидатуру на выборах генерального директора ЮНЕСКО после первого тура голосования.

  • Дети в триколоре
    Ислам с армянским лицом

    Из более чем девяти миллионов армян, проживающих в мире, два миллиона – исламизированы . Можно ли вернуть их «к истокам»?

  • Вывеска рядом с АЗС с надписью Бензина нет
    За бензин ответил

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву за поразивший страну топливный дефицит.

  • Ситуация на кыргызско-казахской границе
    Усиленный режим

    На границе Кыргызстана с Казахстаном введен усиленный вариант несения службы, из-за чего в пунктах перехода отмечается большое скопление людей и транспорта.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Не чисты на руку

    Сотрудники бюро Интерпола в Таджикистане задержаны при получении взятки в размере по 15 тысяч сомони или более полутора тысяч долларов.

  • Заседание совета министров иностранных дел государств – участников СНГ в Сочи
    И мы хотим!

    Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил удовлетворенность желание Узбекистана и Туркменистана активнее участвовать в деятельности Содружества.

  • Кастрюли с водой на газовой плите
    Взрывной Цхинвал

    В столице Южной Осетии произошла утечка газа и взрыв в одном из частных домов, в результате чего строение было полностью разрушено.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Говорите по-русски!

    Президент Латвии, который, судя по выступлению в ООН, не очень владеет английским, мог бы говорить на русском – такое предложение сделал экс-глава МВД Алоиз Вазнис.

  • Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов
    Вторжение «Красной шапочки»

    После того, как «Красный октябрь» выиграл спор об использовании бренда «Красная шапочка», страны Балтии смогут покупать оригинальную продукцию российского производителя.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки готовятся к выступлению в честь открытия 19-го съезда партии в Китае.
Неделя в фотографиях Sputnik
Игорь Додон и Владимир Путин встретились в Сочи
Игорь Додон и Владимир Путин встретились в Сочи
Экспорт сельхозпродукции из Молдовы в Россию
Молдова и Россия - торговля в цифрах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться