Не перейти ли всем детям Молдовы на домашнее обучение

А не пора ли в Молдове вовсе ликвидировать школы и перейти на домашнее обучение — такая крамольная мысль закралась мне в голову после поверхностного ознакомления с учебниками, по которым сегодня преподают в школах.

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Ошибка на ошибке

Ну, ведь, правда — школы по всей стране закрывают, учителя живут за чертой бедности, многие покидают профессию и даже уезжают за рубеж. А тут еще и в учебниках пишут сущую нелепицу!

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Родители, вчитываясь в страницы образовательных пособий, за голову хватаются — помнят же, как было в их время, когда каждое слово, каждая цифра была выверена и завизирована на самом высоком уровне.

Теперь же в учебниках географии — ошибки в цифрах, обозначающих высоту гор, глубину морей. Условия математических задач абсурдны по своему содержанию. Про историю, которая "история румын", я вообще молчу — там вот уже 26 лет Штефан Великий — "румынский господарь", а последние 50 лет до провозглашения независимости Молдовы — сплошной мрак и беспросветное существование. К тому же на русский язык учебный материал переводится с молдавского, что в итоге приводит к существенным неточностям и грубейшим ошибкам.

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Работать некому?

Не секрет, что в госаппарате денег на хорошие зарплаты рядовым работникам — нет. Можно ли на четыре тысячи леев в месяц нанять хорошего переводчика учебников или хорошего специалиста в области образования? Вспоминается извечный рефрен "Лучшие поуезжали". Хотелось бы верить, что это нет так, что многие лучшие в своем деле все еще живут в Молдове, но просто работают в других местах.

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Как бы там ни было, со всем этим "багажом" детям, начиная с четвертого класса, нужно сдавать экзамены!

В таких условиях любой более-менее грамотный родитель в состоянии объяснить своему ребенку базу учебного материала и подсказать нужную литературу. Но взрослые постоянно заняты зарабатыванием на хлеб насущный — куда уж там на фоне крайней замотанности найти время для изложения учебного материала ребенку доступным языком. Правда, можно нанять репетиторов. Это стоит денег, но ненамного больше, чем приходится платить в школе за различные поборы на ремонт, подарки и то же самое репетиторство.

Пусть в домашнем образовании есть свои недостатки, но в итоге ребенок получит куда более комплексные знания, нежели в современной школе Молдовы.

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Идеология — нужна

И еще одна "крамольная" мысль. Как бы антидемократично это ни прозвучало, но современное молдавское образование остро нуждается в… идеологии. Да, именно в идеологии. В Российской империи была великая идея освобождения славянских народов от османского ига, Советский Союз призывал ко всеобщему социальному равенству, США пропагандируют принцип верховенства демократии, Евросоюз зиждется на императиве окончательного объединения европейского субконтинента. Все эти постулаты в той или иной мере отражались и отражаются в образовании и, следовательно, в материале учебных пособий. В СССР, например, учебники подбирались так, чтобы школу заканчивали всесторонне развитые личности. Конечно же, перегибы были везде, но именно при наличии сбалансированной, направленной на развитие общества идеологии можно было создать что-то новое, лучшее.

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Но все это примеры больших идей в больших государствах. Молдове же большая идея не нужна — страна у нас необширная, и на гегемонию в чем-либо мы не претендуем. Однако ситуация за последние 26 лет изменилась таким образом, что в пору поднять знамя всеобщей грамотности и эрудиции. Этого, увы, в стране не хватает. И первое, с чего нужно начать, помимо существенного поднятия зарплат учителям и введения запрета на закрытие школ, — это качество учебного материала и образовательной программы в целом.

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