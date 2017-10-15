Смайлик вместо петтинга, или куда исчез секс в Кишиневе

Тысячи одиноких молодых людей променяли настоящие отношения на виртуальное общение – колумнисты Sputnik поспорили о том, есть ли место любви в городе, где все живут в своих телефонах

Нику Гончар, Елена Комолова

Это раньше было так: увидел милую — позвал на сеновал! А через месяцок-другой свадьбу молодые сыграли, да жили-почивали, детишек растили. Сегодня все куда сложнее (хотя зачем усложнять — вопрос, на мой взгляд, риторический). Молодые люди, конечно, ходят на свидания, но посмотрите — типичная картинка: в кафе парень с девушкой сфотографировали еду, сложили губки бантиком, опубликовали в соцсетях, написали "Ах, какая мы пара!" и… уткнулись в телефоны. Активно ставят лайки друг другу, улыбаются виртуальной переписке.

"Сегодня многие молодые люди забывают про личное общение, знакомство и флирт переносят в виртуальную плоскость. Отсюда и снижение сексуальной активности как таковой", — рассказала в интервью Sputnik психолог Елена Ковалева.

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Специалист уверена, что подобное поведение современной молодежи демонстрирует ее лень, когда на первый план выходят некие примитивные моменты, не требующие от человека большой внутренней напряженности и активности.

"А та функция, которая не тренируется — физическая или эмоциональная — она по сути деградирует. Однако мы знаем, что человеку нужна физическая нагрузка, когда повышается тонус, растет температура тела. Мы не должны думать, что человек — это одна голова, в которой "живут" лишь одни мысли по поводу чего-то. Человек — это часть природы, мы из плоти и крови, мы люди!", — сказала Ковалева.

Настроение, восприятие мира, коммуникации — все это очень важно в межличностных отношениях, считает психолог и я с ней согласен!

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Моя коллега Елена Комолова, напротив, уверена, что секса сейчас в переизбытке.

"Намеки на игры для взрослых или откровенный интим можно встретить не только в рекламе, кино, чей успех в большинстве своем и построен на пикантных сценах, но даже на улицах города. Некоторые парочки не скрывают своих желаний и сливаются в страстных поцелуях в парках, на остановках общественного транспорта, магазинах, кафе и т.д. Выражают свои чувства, говорите? Да, на здоровье, но у всего есть границы приличия, не правда ли. Ведь особо раскрепощенные доходят до секса прямо в общественных местах, не обращая никакого внимания на прохожих", — считает Елена Комолова.

Да, уверена она, технический секс (практически животный) его на самом деле в избытке даже в Кишиневе.

"Нет любви, люди забыли про чувства. Иногда кажется, что люди стали как роботы. Нет уже красивого секса. Никто не помнит о Камасутре, а ведь это искусство и даже сексом можно заниматься красиво!", — заключила колумнист Sputnik.

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А вы как считаете, уважаемые читатели, изменились ли кишиневцы в интимном плане? Ждем ваших мнений!

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