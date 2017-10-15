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Влюбленная пара

Смайлик вместо петтинга, или куда исчез секс в Кишиневе

© Fotolia/ Mikhail_kayl
Колумнисты
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Нику Гончар
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Тысячи одиноких молодых людей променяли настоящие отношения на виртуальное общение – колумнисты Sputnik поспорили о том, есть ли место любви в городе, где все живут в своих телефонах

Нику Гончар, Елена Комолова

Это раньше было так: увидел милую — позвал на сеновал! А через месяцок-другой свадьбу молодые сыграли, да жили-почивали, детишек растили. Сегодня все куда сложнее (хотя зачем усложнять — вопрос, на мой взгляд, риторический). Молодые люди, конечно, ходят на свидания, но посмотрите — типичная картинка: в кафе парень с девушкой сфотографировали еду, сложили губки бантиком, опубликовали в соцсетях, написали "Ах, какая мы пара!" и… уткнулись в телефоны. Активно ставят лайки друг другу, улыбаются виртуальной переписке.

"Сегодня многие молодые люди забывают про личное общение, знакомство и флирт переносят в виртуальную плоскость. Отсюда и снижение сексуальной активности как таковой", — рассказала в интервью Sputnik психолог Елена Ковалева.

Перед сексом
© Flickr/ Luis Hernandez
Сексуальную ориентацию можно определить по фотографии

Молодежь так обленилась, что не хочет секса

Специалист уверена, что подобное поведение современной молодежи демонстрирует ее лень, когда на первый план выходят некие примитивные моменты, не требующие от человека большой внутренней напряженности и активности.

"А та функция, которая не тренируется — физическая или эмоциональная — она по сути деградирует. Однако мы знаем, что человеку нужна физическая нагрузка, когда повышается тонус, растет температура тела. Мы не должны думать, что человек — это одна голова, в которой "живут" лишь одни мысли по поводу чего-то. Человек — это часть природы, мы из плоти и крови, мы люди!", — сказала Ковалева.

Настроение, восприятие мира, коммуникации — все это очень важно в межличностных отношениях, считает психолог и я с ней согласен!

Мнение ханжи: секс везде, а любовь — большая редкость

Моя коллега Елена Комолова, напротив, уверена, что секса сейчас в переизбытке.

Влюбленная пара
© Fotolia/ Mikhail_kayl
Мужчину и женщину арестовали за секс в парке

"Намеки на игры для взрослых или откровенный интим можно встретить не только в рекламе, кино, чей успех в большинстве своем и построен на пикантных сценах, но даже на улицах города. Некоторые парочки не скрывают своих желаний и сливаются в страстных поцелуях в парках, на остановках общественного транспорта, магазинах, кафе и т.д. Выражают свои чувства, говорите? Да, на здоровье, но у всего есть границы приличия, не правда ли. Ведь особо раскрепощенные доходят до секса прямо в общественных местах, не обращая никакого внимания на прохожих", — считает Елена Комолова.

Да, уверена она, технический секс (практически животный) его на самом деле в избытке даже в Кишиневе.

"Нет любви, люди забыли про чувства. Иногда кажется, что люди стали как роботы. Нет уже красивого секса. Никто не помнит о Камасутре, а ведь это искусство и даже сексом можно заниматься красиво!", — заключила колумнист Sputnik.

Один раз — не предел: ученые о том, как часто надо заниматься сексом>>>

А вы как считаете, уважаемые читатели, изменились ли кишиневцы в интимном плане? Ждем ваших мнений!

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции.

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Теги:
куда пропал секс, любовь, секс, молодежь, Елена Ковалева, Молдова, Кишинев
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