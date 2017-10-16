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Олег Дмитриев

Почему Исландия сыграет в футбол в России, а Нидерланды – нет

© Sputnik/ Виктор Толочко
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Олег Дмитриев
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Завершился очередной раунд отборочных матчей Кубка мира - 2018. Стало известно больше половины команд, которые поедут в Россию летом следующего года. Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев размышляет об удачах одних и провалах других.

"Исландская сага" для охотников за удачей

Есть такое понятие, которое в болельщицкой среде используется с недоверием. Это глорихантер (англ. glory hunter — охотник за удачей). В футбольном контексте это человек, который болеет за всех, кто выигрывает и кто на виду. На Евро-2016 глорихантеры выбрали свой предмет для обожания — сборную Исландии, в которую до начала первенства никто не верил, которая "на зубах" сражалась с соперниками, обыграла Англию и сенсационно добралась до четвертьфинала.

Собака на поле
© YouTube / Mogol
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За Исландию радовались, как будто прочитали сказку о Золушке. Стала ли лучше Исландия в этом отборочном цикле? На мой взгляд, нет. Красивой игры болельщики не увидели, а вот строгости и дисциплине в обороне она может поучить любого. Именно поэтому на первом месте оказались викинги, а не Украина, Турция и Хорватия. Последние, правда, все-таки могут поехать на "русский чемпионат", если пробьются через "стыковые матчи" в ноябре.

Так что глорихантерам есть повод для радости. Вдобавок к тому, что можно запросто болеть за "сильных мира сего" из Испании, Германии, Франции. Приверженцы английской Премьер-лиги могут, конечно же, поболеть за сборную ее Величества, однако игра "львов" далека от совершенства. Но Исландия, уверен, еще не раз привлечет к себе внимание. И может быть, вслед за дисциплиной придет и красота.

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Второй раз подряд сборная Нидерландов — серебряный и бронзовый призер двух прошлых чемпионатов мира — не участвует в крупных международных соревнованиях. "Поезд из Амстердама" проехал вначале мимо европейского первенства во Франции. Теперь и в Россию не поедет.

Главный судья матча Нестор Питана
© Sputnik/ Нина Зотина
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Мне лично горько. Первый чемпионат мира, который я осознанно смотрел в своей жизни, состоялся в Аргентине в 1978-м. В тот год Голландия — а так обычно представляли сборную в 70-х — второй год подряд стала серебряной. Кройфа уже не было. Но были игроки, которых я запомнил на всю жизнь — братья ван дер Керхоф, Наннинга, Джонни Реп…

Спустя 10 лет именно голландцам удалось на Евро-88 обыграть в финале сборную СССР. После этого "оранжевые" постоянно задавали тон в европейском футболе. Что же пошло не так в последние 4 года?

Мой ответ — тренерская чехарда в последнее время. Гуус Хиддинк, Дик Адвокаат и Луи ван Гал не воспитали для себя преемников. Поэтому в команде играют индивидуалы, а не коллектив. Даже сборная Беларуси смогла свести недавнюю встречу с "оранжевыми" вничью. Но хозяевам "Борисов-Арены" немного не повезло.

Судьбу голландцев могут повторить итальянцы. Они вышли в стыковые матчи, но с такой игрой, какую Италия показала против Македонии, в финал Кубка мира — 2018 не выйдешь. Удастся ли Италии избежать голландского позора — узнаем через месяц.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: Sputnik Беларусь.

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Теги:
футбол, Олег Дмитриев
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