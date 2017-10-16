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Ростислав Ищенко

"Восточное партнерство+": Брюссель ищет новую стратегию против Москвы

© Sputnik/
Колумнисты
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Ростислав Ищенко
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Европейский истеблишмент давно поделился на лидеров национальных, таких как Земан или Орбан, защищающих интересы своих государств, и лидеров интернациональных, таких как Туск или Олланд, ориентированных на глобалистскую идею о "светлом либеральном будущем всего человечества".

В последние два года европейские глобалисты терпели от европейских националистов поражение за поражением: и на выборах в разных странах, и в таких принципиальных вопросах, как brexit или референдум о независимости Каталонии.

Не стало исключением и очередное заседание ПАСЕ, на котором подавляющее большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы с нескрываемым удовольствием пинало Порошенко. Ну, а вишенкой на торте стала резолюция, давшая старт процессу возвращения полномочий российской делегации, который должен завершиться к новому году.

Moscow hopes that while the European Union reviews possible new sanctions against Russia next week that “common sense will prevail.”
© Sputnik/
"Восточное партнерство" : формальная идея с серьезными последствиями

Поражение на украинском фронте для глобалистов особенно болезненно даже не потому, что каких-то три с половиной года назад они с помпой праздновали "стратегическую победу", достигнутую с помощью наглого обмана наивного Януковича, поверившего "джентльменам" на слово. Просто именно с украинским кризисом европейские глобалисты связали свои карьеры. Поражение на этом направлении ведет к полному пересмотру европейской стратегии в отношении России и к выбросу глобалистов на политическую помойку как не соответствующих новой европейской политике.

Поэтому с поражениями своими они не смирились и готовят реванш. Даже дату определили — 24 ноября 2017 года. В этот день в Брюсселе состоится очередной саммит "Восточного партнерства". Этот утешительный формат сотрудничества придуман специально для тех восточноевропейских государств, которые никогда не войдут в ЕС, но будут регулярно ограбляемы последним в рамках соглашений об ассоциации.

В плане подготовки к данному событию комитет Европарламента по иностранным делам рекомендовал предоставить Грузии, Молдавии и Украине особый статус "Восточное партнерство+". Комитет считает возможным в рамках формата "Восточное партнерство+" ввести понятие ассоциированного члена, отменить для соответствующих стран тарифы на роуминг, принять их в таможенный, энергетический и цифровой союзы, а также обеспечить присоединение к Шенгенской зоне.
Идеологи "Восточного партнерства+" отмечают, что данный формат не приблизит соответствующие страны к вступлению в ЕС и не может рассматриваться как шаг в данном направлении. Они также отдают себе отчет, что это никак не поможет решить экономические проблемы и не продвинет их по пути реформирования политической системы. Главная идея, которую ее авторы не скрывают, — создать для граждан России повод для зависти и тем самым снизить поддержку президента Путина накануне выборов.

Cаммит стран G7 в Брюсселе. День второй
© Sputnik/ Григорий Сысоев
"Восточное партнерство", по мнению Меркель, не инструмент для расширения ЕС

Не будем разбирать насколько реалистична попытка заставить россиян завидовать украинцам или грузинам, разменявшим суверенитет на возможность отмены роуминга с ЕС. Следует признать, что в части стабилизации в этих странах режимов, ориентированных на европейских глобалистов и снижение популярности пророссийских сил, данная идея, если она будет реализована, может сыграть важную роль.

Для грузинской власти это будет первый существенный прорыв на западном направлении после первых лет правления Саакашвили, купавшегося тогда на Западе в лучах славы. Для Порошенко, если он сможет досидеть в президентском кресле до принятия этого решения, это будет аргументом в пользу правильности его политики и на какое-то время может вернуть ему поддержку "евроинтеграционной" части майдана и ослабить давление на него радикальных националистов. Для молдавских евроинтеграторов это будет аргумент, который они не замедлят использовать против пророссийского Додона, с которым у них наблюдается шаткое внутриполитическое равновесие.

Кроме того, председатель Европейского совета Дональд Туск пригласил на саммит "Восточного партнерства" Александра Лукашенко. Сами европейцы трактовали приглашение белорусского лидера как поощрение за прекращение "преследований оппозиции" (в Белоруссии просто уже некого преследовать), но более прямой бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен открытым текстом заявил, что новая политика Европы в отношении Белоруссии имеет целью отрыв Минска от Москвы или, как программа минимум, ослабление их связей.

Фактически глобалисты задействуют все возможные рычаги и мобилизуют последние резервы для того, чтобы сохранить в Восточной Европе антироссийский санитарный кордон, а также сберечь внутри ЕС рычаг, с помощью которого оказывается давление на гораздо более прагматичную в отношении сотрудничества с Россией Западную Европу и корректируется общий курс ЕС.

Riga
© Sputnik/ Oksana Dzhadan
ОБОБЩЕНИЕ: Восточное партнерство ушло в перспективу

Схема работает просто. Умеренной Западной Европе противопоставляется радикально русофобская Восточная. После чего правила ЕС требуют выработать компромиссную позицию. Поскольку радикальных русофилов в Европе практически нет, понятно, что компромиссная позиция резко отклоняется от центра в русофобскую сторону.

Последние поражения глобалистов в Европе и угроза потери контроля над Украиной поставили русофобский восточноевропейский фронт на грань развала. Идея "Восточного партнерства+" и вовлечения Белоруссии в европейские игры заключается в том, чтобы заткнуть в Восточном фронте зияющие бреши и еще некоторое время удержать антироссийские позиции. За это время глобалисты рассчитывают изменить ситуацию в США, а затем, используя американское влияние, — и в ЕС, вернувшись к формату отношений с Россией 2014-2016 годов.

Сама по себе идея неплоха. Но не везде она может сыграть. В частности, Украину уже вряд ли удастся стабилизировать, а в Белоруссии Лукашенко привык к попыткам Евросоюза его обыграть, еще когда нынешние европейские лидеры в коротких штанишках ходили. Но за некоторыми изъятиями она могла бы сыграть.
Единственная проблема, которая делает реализацию данной идеи более чем проблематичной, это то, что за нее надо платить, и платить немало. На новых льготах для "ассоциированных членов" Европа потеряет пустяк, хоть и этот пустяк надо будет вынуть из чьего-то кармана. Но продолжение антироссийской политики, которое будет неизбежным в случае реализации "Восточного партнерства+", не только не позволит Европе постепенно свернуть режим антироссийских санкций, на котором она теряет сотни миллиардов долларов, но и приведет к новым финансовым потерям.

С учетом изменения общественного мнения и политических раскладов в европейских столицах принятие идеи "Восточного партнерства+" в предложенном виде практически нереально. Но мы ведь помним, что ЕС практически никогда ничего не отвергает полностью — правила требуют компромисса. Вот в момент поиска компромиссного варианта глобалисты и рассчитывают переиграть европейских националистов.

Так что до 24 ноября в ЕС будет идти интересная тактическая борьба "бульдогов под ковром", а в ходе саммита "Восточного партнерства" мы узнаем, кто же вышел из нее победителем.

Источник: РИА Новости

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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Теги:
стратегия, "Восточное партнерство+", Восточное партнерство, Ростислав Ищенко, Москва, Брюссель
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