16:14 16 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Гулянья в Кишиневе

Храм Кишинева – любят ли жители столицы этот праздник?

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Николай Костыркин
16810

Колумнист Sputnik рассуждает о том, насколько целесообразны для горожан массовые гуляния, которыми славится Кишинев

Вот и отмучился Кишинев — два дня в столице отмечали Храм. Да только, как всегда, делалось все абсолютно не в пользу местных жителей.

В Кишиневе отметили Храм города
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
В Кишиневе отметили Храм города

В социальных сетях и на форумах кишиневцы оставляли многочисленные комментарии о состоянии города в эти выходные. Писали с возмущением и негодованием:

— в центре города запах стоял, как в шашлычной: такое впечатление, что жарили буквально все, что успели отловить;

— представлять городу практически нечего — предприятия все позакрывались, и только народные умельцы хоть как-то спасали положение;

— угощения стоили втридорога, чем в обычные дни, так что проголодавшимся гостям праздника ничего не оставалось делать, кроме как набивать карманы предприимчивых продавцов;

— масштаб так называемых празднеств абсолютно не предполагал необходимости перекрывать для автодвижения весь центр города — от улицы Михай Витязул до Измаильской и от Букурешть до Колумны;

Кишинев, старинная фотография
© Photo: locals.md
Сколько лет Кишиневу на самом деле - новые факты и подробности

— автомобильным пробкам не было числа, люди опаздывали на работу: да-да, и в субботу есть те, кто должен работать;

— с Рышкановки, Чекан и Старой Почты люди шли пешком в центр города от самого начала проспекта Григоре Виеру;

— а жители домов центральных улиц вынуждены были чем угодно затыкать себе уши, чтобы не слышать какофонию, раздававшуюся сразу от четырех сцен, установленных на проспекте Штефан чел Маре.

Напрашивается вопрос — а что именно праздновали эти люди? Неужели, действительно, Храм Кишинева, а не какой-нибудь Октоберфест?! Почему такая ирония? Все просто — в столице не прошло ни одного массового мероприятия, где действительно была бы проявлена любовь горожан к родному Кишиневу. Да и большинство коренных столичных жителей, по их же признанию, остались в эти дни дома, чтобы не глядеть на это ежегодное столпотворение, где одни стремились, как говорится, гульнуть посильнее, а другие — обогатиться за счет алкавших развлечений граждан.

Думаю, что Храм города, это, в первую очередь, день, когда думают о городе. Когда в школах и университетах проходят занятия, посвященные его истории. Когда местные власти готовы провести бесплатные экскурсии по историческим местам. Когда в городе делается буквально все, чтобы его жителям было как можно более комфортно.

Сколько на все эти празднества потратил муниципалитет, пока еще возглавляемый известным мэром печальной участи? Какую бы цифру не назвали, за скобками всегда останется другая цифра, гораздо больше или гораздо меньше — в зависимости от того, кто, кому и, главное, как задаст этот вопрос.

А получается так, что на наши с вами средства, отчисленные в городской бюджет, нам же создают высшей степени дискомфорт, облекая его в красочную обертку.

Сколько можно было сделать хорошего на эти средства! Вот, например, на Рышкановке, в Парке афганцев, установили фонтанчик с водой, очищенной, как говорят, наподобие родниковой. Зато на остальные деньги вдоволь погуляли! И так каждый год.

А вы, уважаемые читатели, что думаете на этот счет? Куда можно направить те средства, за счет которых в Кишиневе проходят такие вот "праздники". Свои идеи и соображения вы можете оставить в комментариях под этой публикацией.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Мунсовет Кишинева взялся за главу "Некрополя для животных"
Смайлик вместо петтинга, или куда исчез секс в Кишиневе
Храмовый праздник не только в Кишиневе: Вулканешты отмечают 305-летие
В центре Кишинева устанавливают новый памятник
Теги:
мнение, Храм Кишинева, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Евро
    Опустевшая "заначка"

    Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.

  • Специальная техника проводит восстановление горы Гедиминаса, архивное фото
    Земля из-под ног

    В столице Литвы – Вильнюсе – на горе Гедиминаса возник риск нового оползня, причиной которого стали продолжительные дожди.

  • Алкогольная продукция в магазине
    Туризм "на сухую"

    Решение правительства Эстонии резко повысить акцизы на алкоголь нанесло ощутимый удар по серьезной статье дохода Таллина – алкотуризму.

  • Сельчане покупают самое необходимое и немного сладостей - побаловать внуков
    Хлеб наш везущий

    Как работают автолавки в глухих белорусских деревнях, и почему магазин на колесах не только кормилец, но еще и центр местных коммуникаций.

  • Шествие сторонников ЕНД в грузинской столице
    Неугомонные

    Партия, созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, провела очередную акцию протеста в центре Тбилиси.

  • Олег Барциц
    Окно возможностей

    После заключения соглашения с Евразийским деловым союзом у Абхазии появилось серьезное окно возможностей, заявляют эксперты.

  • Предварительные итоги выборов в Кыргызстане — результат подсчета голосов АСУ
    Выбор сделан

    В Кыргызстане подвели предварительные итоги президентских выборов – Sputnik следит за подсчетом голосов в режиме реального времени.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Ключевой фактор

    Безопасность в арабских странах является ключевым фактором стабильности во всем мусульманском мире, заявил президент Таджикистана.

  • Узбекские военнослужащие во время учений на полигоне Фориш
    В армию за парту

    В воинских частях Узбекистана планируется организовать обучение военнослужащих для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

  • Здание МВД РЮО
    Сто лет на страже

    В Южной Осетии отметят столетие со дня создания югоосетинской советской милиции – части правоохранительной системы СССР.

  • Евро
    Опустевшая "заначка"

    Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.

  • Специальная техника проводит восстановление горы Гедиминаса, архивное фото
    Земля из-под ног

    В столице Литвы – Вильнюсе – на горе Гедиминаса возник риск нового оползня, причиной которого стали продолжительные дожди.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Люди гуляют в Летнем саду в Санкт-Петербурге.
Осень в Санкт-Петербурге: романтичное время года в красивейшем городе
Танцующий Сочи: африканская делегация зажгла на Фестивале молодежи
Танцующий Сочи: африканская делегация зажгла на Фестивале молодежи
Фестиваль в Сочи объединит молодежь со всего мира
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться