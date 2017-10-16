Храм Кишинева – любят ли жители столицы этот праздник?

Вот и отмучился Кишинев — два дня в столице отмечали Храм. Да только, как всегда, делалось все абсолютно не в пользу местных жителей.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO В Кишиневе отметили Храм города

В социальных сетях и на форумах кишиневцы оставляли многочисленные комментарии о состоянии города в эти выходные. Писали с возмущением и негодованием:

— в центре города запах стоял, как в шашлычной: такое впечатление, что жарили буквально все, что успели отловить;

— представлять городу практически нечего — предприятия все позакрывались, и только народные умельцы хоть как-то спасали положение;

— угощения стоили втридорога, чем в обычные дни, так что проголодавшимся гостям праздника ничего не оставалось делать, кроме как набивать карманы предприимчивых продавцов;

— масштаб так называемых празднеств абсолютно не предполагал необходимости перекрывать для автодвижения весь центр города — от улицы Михай Витязул до Измаильской и от Букурешть до Колумны;

— автомобильным пробкам не было числа, люди опаздывали на работу: да-да, и в субботу есть те, кто должен работать;

— с Рышкановки, Чекан и Старой Почты люди шли пешком в центр города от самого начала проспекта Григоре Виеру;

— а жители домов центральных улиц вынуждены были чем угодно затыкать себе уши, чтобы не слышать какофонию, раздававшуюся сразу от четырех сцен, установленных на проспекте Штефан чел Маре.

Напрашивается вопрос — а что именно праздновали эти люди? Неужели, действительно, Храм Кишинева, а не какой-нибудь Октоберфест?! Почему такая ирония? Все просто — в столице не прошло ни одного массового мероприятия, где действительно была бы проявлена любовь горожан к родному Кишиневу. Да и большинство коренных столичных жителей, по их же признанию, остались в эти дни дома, чтобы не глядеть на это ежегодное столпотворение, где одни стремились, как говорится, гульнуть посильнее, а другие — обогатиться за счет алкавших развлечений граждан.

Думаю, что Храм города, это, в первую очередь, день, когда думают о городе. Когда в школах и университетах проходят занятия, посвященные его истории. Когда местные власти готовы провести бесплатные экскурсии по историческим местам. Когда в городе делается буквально все, чтобы его жителям было как можно более комфортно.

Сколько на все эти празднества потратил муниципалитет, пока еще возглавляемый известным мэром печальной участи? Какую бы цифру не назвали, за скобками всегда останется другая цифра, гораздо больше или гораздо меньше — в зависимости от того, кто, кому и, главное, как задаст этот вопрос.

А получается так, что на наши с вами средства, отчисленные в городской бюджет, нам же создают высшей степени дискомфорт, облекая его в красочную обертку.

Сколько можно было сделать хорошего на эти средства! Вот, например, на Рышкановке, в Парке афганцев, установили фонтанчик с водой, очищенной, как говорят, наподобие родниковой. Зато на остальные деньги вдоволь погуляли! И так каждый год.

А вы, уважаемые читатели, что думаете на этот счет? Куда можно направить те средства, за счет которых в Кишиневе проходят такие вот "праздники". Свои идеи и соображения вы можете оставить в комментариях под этой публикацией.

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