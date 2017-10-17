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Геннадий Бордюгов

1957: неоправдавшийся юбилей

© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Колумнисты
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Геннадий Бордюгов
Тема:
Столетие Октябрьской Революции (8)
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Sputnik продолжает публиковать исторические очерки из произведений Геннадия Бордюгова — российского историка, президента Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) — из цикла "Великая российская революция: 12 юбилейных годовщин революции в пространстве памяти"

Возникшая в июне опасность государственного переворота, а с ним и возвращения сталинизма омрачила подготовку к торжествам по случаю 40-летия Октября.

Бордюгов Генадий
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Бордюгов: 100 лет революции в России – время для переосмысления

Ставились под вопрос впечатляющие успехи, которые были вызваны энтузиазмом людей и освящены ХХ съездом партии: получение в результате освоения целинных и залежных земель казахстанского миллиарда пудов хлеба, организация Сибирского отделения АН СССР и строительство для него научного городка близ Новосибирска, спуск на воду первого в мире судна гражданского назначения с ядерной силовой установкой – атомного ледокола "Ленин", начало работы в Дубне ускорителя протонов – синхрофазотрона, рассчитанного на энергию в 10 миллиардов электрон-вольт. В юбилейном году повышалась заработная плата низкооплачиваемым рабочим и служащим, сокращался на два часа (без снижения заработной платы) рабочий день в предвыходные дни, увеличивалась продолжительность отпусков женщинам по беременности и родам. Ошеломляющее впечатление на страну и весь мир произвел запуск 4 октября 1957 года первого в мире искусственного спутника Земли. 

Посетители у копии первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР 4 октября 1957 года. Павильон Наука на ВСХВ в Москве.
© Sputnik/ Яков Берлинер
Посетители у копии первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР 4 октября 1957 года. Павильон "Наука" на ВСХВ в Москве.

Запуск же второго спутника породил необычные определения – "советская луна", "новые звезды", которые светят не только на башнях Кремля, но и во всей Вселенной.

Репродукция рисунка (газета Вечерняя Москва от 9 октября 1957 года) художника-карикатуриста Бориса Лео Ничего поразительного в этом я не вижу
© Sputnik/ РИА Новости
Репродукция рисунка (газета "Вечерняя Москва" от 9 октября 1957 года) художника-карикатуриста Бориса Лео "Ничего поразительного в этом я не вижу"

Однако попытка членов Президиума ЦК Кагановича, Маленкова и Молотова в июне 1957-го кулуарно, втайне от членов ЦК, снять Никиту Хрущёва создала удручающую обстановку в стране. Стремительный созыв пленума и сокрушительное поражение так называемой антипартийной группы не сумели разрядить напряженную политическую атмосферу. И дело не только в судьбе маршала Георгия Жукова. Он, сумевший переломить ход работы пленума тем, что, умело парировав критические замечания, перевёл разговор в иную плоскость, обвинив их в расправе в 1937 году над военачальниками, через несколько месяцев был снят со всех постов и обвинён в том, что насаждал в армии культ своей личности. Это была благодарность по-сталински.

Росло неверие молодежи, особенно студенчества, в партийно-государственные идеологические установки. Разрыв между мировоззрением молодого и старшего поколений, растущие симпатии к западному образу жизни и западным идеям были продемонстрированы во время Московского фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году.

Геннадий Бордюгов
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Двенадцать юбилейных годовщин революции в пространстве памяти

Под воздействием ХХ съезда, венгерских и польских событий 1956-го по всей стране снова возникали подпольные молодёжные группы. Для них 40-я годовщина Октября прошла под лозунгом "Защитим курс ХХ съезда", в решениях которого они видели возврат к идеалам революции. Члены группы Льва Краснопевцева, возникшей тогда на историческом факультете МГУ, даже после ареста, в лагере, писали объёмистый труд для ЦК КПСС, для партийцев с новыми идеями. В исторической части они осуждали декабристов за поспешность и полностью принимали Октябрьскую революцию. 

В разделе же о современности предлагали провести реформу промышленности с предоставлением прав предприятиям, отправить в отставку Хрущёва, а руководство реформами возложить на Алексея Косыгина.

Парад военной техники на Красной площади в Москве, 1957. Празднование 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
© Sputnik/ Александр Сергеев
Парад военной техники на Красной площади в Москве, 1957. Празднование 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Реагируя и на угрозу ресталинизации, и на растущее разочарование молодежи, понимая, что и сравнения показателей экономического роста СССР с 1913 года уже не производят должного впечатления, Хрущёв сделал ставку на заявление перспектив коммунистического строительства и подробное обоснование задачи за 15 лет догнать и превзойти США по объёму производства. Этот лозунг, равно как и появление в президиуме торжественного заседания, посвящённого юбилею, Мао Цзэдуна, вызвали приступ бурной радости собравшихся в Большом театре. Новая цель, казалось, придавала новый смысл воспоминаниям об Октябре.

Салют в Москве в честь 40-летия Октябрьской социалистической революции, 1957.
© Sputnik/ С. Соларёв
Салют в Москве в честь 40-летия Октябрьской социалистической революции, 1957.

Парадоксально, но несмотря на то, что власть не сумела взять в свои руки инициативу по обновлению проекта памяти о революции "духом XX съезда", это произошло само собой и даже где-то вопреки стремлению режима адресно локализовать борьбу с "культом личности" и не допустить тотального пересмотра советской системы ценностей и приоритетов. Субъекты памяти и зоны антипамяти не то чтобы были радикально пересмотрены – просто о них стали говорить по-другому, а общество, в свою очередь, восприняло подобное изменение тональности как свидетельство приближающихся радикальных перемен. Обнародование последних ленинских работ в каком-то смысле "реанимировало" окончательно "забронзовевших" культурных героев. Более того, на какое-то время эти культурные герои – оживленные XX съездом и по-новому понятные – вновь стали привлекать к себе большее внимание, чем их антиподы, пускай во многом даже из-за того, что новый режим ещё не успел должным образом сконструировать таких антиподов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Продолжение — в пятницу.

Тема:
Столетие Октябрьской Революции (8)

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Теги:
Революция 1917 года, революция, история, Геннадий Бордюгов
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