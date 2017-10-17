Выжить сегодня в Молдове – норма или большая удача?

Часто в нашей жизни происходят абсолютно бытовые ситуации, в которых наступает предел нашей компетентности, и требуется помощь профессионалов. Только вот где их взять?

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Поясню, о чем я. Вот, например, недавно разбился у меня градусник — ртутный столбик надломился, но колба, к счастью, не треснула. По старой памяти я понес его в аптеку. Но не тут-то было — оказывается, в аптеках Кишинева уже давно не принимают на утилизацию разбитые градусники. Причем, обошел я где-то четыре-пять аптек. И только в последней из них посоветовали набрать 901 — телефон Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Набрал номер, объяснил диспетчеру суть вопроса. Совет был дан такой — съездить в Центр превентивной медицины (а он такой один на весь город) и сдать градусник туда.

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Когда я приехал по указанному адресу, на часах было немногим позднее 16.00. Спрашиваю у вахтера, куда сдать разбитый градусник. Ответ поразил в самое сердце — рабочий день у всех закончился, так что принять термометр никто не может.

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Что делать?! Снова звоню на 901, объясняю, что у медиков в понедельник почему-то короткий день, и моя просьба осталась без ответа. Тогда меня направили в близлежащую пожарную часть, назвав ее адрес. К счастью, там градусник приняли без лишних разговоров.

Что ж, незначительная, казалось бы, проблема была решена, однако осталось много вопросов.

Например, что делает в таких случаях человек с пониженной социальной ответственностью?

Правильно, выбрасывает разбитый термометр в урну. А лучше в контейнер — на обочине дороги. В контейнерах в нашей далеко небогатой стране часто роются люди. А то, что эти люди выбрасывают на землю или асфальт, нередко вынюхивают собаки. Добавьте ко всему этому маленьких детей, чьи родители на секунду отвернулись, и получите практически массовое отравление ртутью. Вероятность такого исхода, хоть и не стопроцентная, но немалая. В подтверждение этих слов чаще читайте сводки местных новостей.

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Почему в нашей стране нет служб быстрого реагирования, способных по первому же звонку прийти на помощь? Почему после вызова по 903 врачей приходится ждать два часа? Почему сложный больной в сельской местности очень часто обречен на смерть, так как вертолетов санавиации в Молдове меньше, чем пальцев одной руки? Кстати, совсем недавно подобное обстоятельство повлияло на кончину известного артиста, молодого еще человека. Правда, произошло это в другой стране, но у нас такое случается повсеместно.

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По всеобщему мнению, все то, что было в республике когда-то налажено и планомерно развивалось, за последние два с половиной десятка лет не только не получило дальнейшего продолжения, но и деградировало до крайне низкого уровня. Каждый человек, каждая семья сегодня предоставлены самим себе. А те, от кого в тот или иной момент зависят наши жизни, относятся к нам высшей степени наплевательски. Неужели те, кто по долгу службы становятся частью системы, посвящают свою жизнь тому, чтобы максимально возвыситься над всеми остальными и попросту не замечать нужд тех, кто нуждается в их помощи?! Неужели стольких наших сограждан поглотила эта безликая система, превратив их из членов общества в некую обезличенную равнодушную массу?!

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Хотя, к счастью, иногда бывает по-другому. Вот, например. Поздно вечером по пути домой я увидел сидящую на скамейке пожилую женщину с оогромными сумками. Подошел спросить, не помочь ли ей. Оказалось, что женщина живет в доме престарелых. Недавно ее направили в больницу св. Троицы на лечение. Но как моя случайная знакомая оказалась на улице с вещами, она не помнила. Что ж, всему Кишиневу известна отвратительнейшая практика водителей скорой помощи в любую погоду и время суток вывозить из больницы немощных пациентов, чей срок пребывания на казенной койке, согласно полису, истек, и оставлять их под открытым небом на первой же попавшейся лавочке. А когда пациент страдает склерозом, то и следы замести гораздо проще.

Пока мы разговаривали, к нам подошли еще двое парней, и вместе мы вызвали полицию. Наряд подъехал и, выяснив ситуацию, вызвал другую машину, чтобы та отвезла старушку в ставший для нее родным дом престарелых. Спасибо, что попались неравнодушные полицейские, которые, поговорив с женщиной, сразу же поняли, в чем дело — и насчет больницы, и насчет провалов в памяти.

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Наверное, каждый, кто решает связать свою жизнь с профессией врача, полицейского, социального работника, журналиста и т.д., должен ежедневно спрашивать себя: "Насколько хорошо я помогаю людям? Что я сделал для того, чтобы те, кто нуждается в моей помощи, почувствовали себя лучше? Выполняю ли я в полной мере свои обязательства перед людьми?". Останутся ли эти вопросы без ожидаемых ответов, или же, наоборот, удовлетворят вопрошающего, — зависит, что очевидно, от него самого.

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