16:48 17 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Скорая помощь

Выжить сегодня в Молдове – норма или большая удача?

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Николай Костыркин
30 0 0

Колумнист Sputnik попытался обозреть еще одну неотъемлемую сторону системы общественной безопасности

Часто в нашей жизни происходят абсолютно бытовые ситуации, в которых наступает предел нашей компетентности, и требуется помощь профессионалов. Только вот где их взять?

Гулянья в Кишиневе
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Храм Кишинева – любят ли жители столицы этот праздник?

Поясню, о чем я. Вот, например, недавно разбился у меня градусник — ртутный столбик надломился, но колба, к счастью, не треснула. По старой памяти я понес его в аптеку. Но не тут-то было — оказывается, в аптеках Кишинева уже давно не принимают на утилизацию разбитые градусники. Причем, обошел я где-то четыре-пять аптек. И только в последней из них посоветовали набрать 901 — телефон Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Набрал номер, объяснил диспетчеру суть вопроса. Совет был дан такой — съездить в Центр превентивной медицины (а он такой один на весь город) и сдать градусник туда.

Неблагодарные кишиневцы — зачем ради них стараться >>>

Когда я приехал по указанному адресу, на часах было немногим позднее 16.00. Спрашиваю у вахтера, куда сдать разбитый градусник. Ответ поразил в самое сердце — рабочий день у всех закончился, так что принять термометр никто не может.

Николай Костыркин
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Теперь любой чиновник сможет взять палку и ударить по голове

Что делать?! Снова звоню на 901, объясняю, что у медиков в понедельник почему-то короткий день, и моя просьба осталась без ответа. Тогда меня направили в близлежащую пожарную часть, назвав ее адрес. К счастью, там градусник приняли без лишних разговоров.

Что ж, незначительная, казалось бы, проблема была решена, однако осталось много вопросов.

Например, что делает в таких случаях человек с пониженной социальной ответственностью?

Правильно, выбрасывает разбитый термометр в урну. А лучше в контейнер — на обочине дороги. В контейнерах в нашей далеко небогатой стране часто роются люди. А то, что эти люди выбрасывают на землю или асфальт, нередко вынюхивают собаки. Добавьте ко всему этому маленьких детей, чьи родители на секунду отвернулись, и получите практически массовое отравление ртутью. Вероятность такого исхода, хоть и не стопроцентная, но немалая. В подтверждение этих слов чаще читайте сводки местных новостей.

"Бывшие наши" — источник памяти о Кишиневе >>>

Почему в нашей стране нет служб быстрого реагирования, способных по первому же звонку прийти на помощь? Почему после вызова по 903 врачей приходится ждать два часа? Почему сложный больной в сельской местности очень часто обречен на смерть, так как вертолетов санавиации в Молдове меньше, чем пальцев одной руки? Кстати, совсем недавно подобное обстоятельство повлияло на кончину известного артиста, молодого еще человека. Правда, произошло это в другой стране, но у нас такое случается повсеместно.

Николай Костыркин
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Не перейти ли всем детям Молдовы на домашнее обучение?

По всеобщему мнению, все то, что было в республике когда-то налажено и планомерно развивалось, за последние два с половиной десятка лет не только не получило дальнейшего продолжения, но и деградировало до крайне низкого уровня. Каждый человек, каждая семья сегодня предоставлены самим себе. А те, от кого в тот или иной момент зависят наши жизни, относятся к нам высшей степени наплевательски. Неужели те, кто по долгу службы становятся частью системы, посвящают свою жизнь тому, чтобы максимально возвыситься над всеми остальными и попросту не замечать нужд тех, кто нуждается в их помощи?! Неужели стольких наших сограждан поглотила эта безликая система, превратив их из членов общества в некую обезличенную равнодушную массу?!

Враги государства и общества — открытые и потаенные >>>

Хотя, к счастью, иногда бывает по-другому. Вот, например. Поздно вечером по пути домой я увидел сидящую на скамейке пожилую женщину с оогромными сумками. Подошел спросить, не помочь ли ей. Оказалось, что женщина живет в доме престарелых. Недавно ее направили в больницу св. Троицы на лечение. Но как моя случайная знакомая оказалась на улице с вещами, она не помнила. Что ж, всему Кишиневу известна отвратительнейшая практика водителей скорой помощи в любую погоду и время суток вывозить из больницы немощных пациентов, чей срок пребывания на казенной койке, согласно полису, истек, и оставлять их под открытым небом на первой же попавшейся лавочке. А когда пациент страдает склерозом, то и следы замести гораздо проще.

Пробки
© Sputnik/ Rodion Proca
Кишинев праздничный – кому веселье, а кому головная боль

Пока мы разговаривали, к нам подошли еще двое парней, и вместе мы вызвали полицию. Наряд подъехал и, выяснив ситуацию, вызвал другую машину, чтобы та отвезла старушку в ставший для нее родным дом престарелых. Спасибо, что попались неравнодушные полицейские, которые, поговорив с женщиной, сразу же поняли, в чем дело — и насчет больницы, и насчет провалов в памяти.

Молодым талантам Молдовы везде у нас дорога или все уже куплено >>>

Наверное, каждый, кто решает связать свою жизнь с профессией врача, полицейского, социального работника, журналиста и т.д., должен ежедневно спрашивать себя: "Насколько хорошо я помогаю людям? Что я сделал для того, чтобы те, кто нуждается в моей помощи, почувствовали себя лучше? Выполняю ли я в полной мере свои обязательства перед людьми?". Останутся ли эти вопросы без ожидаемых ответов, или же, наоборот, удовлетворят вопрошающего, — зависит, что очевидно, от него самого.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Теги:
термометр, скорая помощь, безопасность, помощь, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военные учения НАТО, архивное фото
    Бизнес на "угрозе"

    От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.

  • Бедность, архивное фото
    Бедные соседи

    Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.

  • Эстонская ИД-карта
    "Хакнуть" личность

    Ученые-криптографы из Чехии опубликовали детальное техническое описание уязвимости выданных в Эстонии электронных ID-карт.

  • Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха
    Все лучшее – детям!

    Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха рассказала о подготовке к финалу детского "Евровидения" в Минске.

  • В зале прибытия пассажиров в Тбилисском международном аэропорту
    В ЕС вам не место

    Из Евросоюза депортированы 63 гражданина Грузии, проживавших в ЕС без разрешения. Всего же с января по июнь на родину из разных стран были высланы 1760 человек.

  • Молоток в руках судьи
    Это без меня…

    Уполномоченный по правам человека Абхазии, несмотря на уговоры депутатов парламента, сложил свои полномочия и объяснил причину ухода.

  • Беженцы из Афганистана, фото из архива
    Некуда бежать

    В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.

  • Армянская АЭС
    До последнего атома!

    Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.

  • Цены на бензин
    Высочайший контроль

    Вопрос обеспечения внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами и углем находится на личном контроле президента Нурсултана Назарбаева.

  • Флаг Евросоюза на флагштоке. Архивное фото
    Найти негатив

    ОБСЕ все-таки нашла негатив в прошедших в Кыргызстане президентских выборах, хотя сама признала их конкурентоспособными и хорошо организованными

  • Учения по ликвидации утечки опасных химических веществ. Архивное фото
    Пусть меня научат

    Российские спасатели готовят таджикских коллег к организации защиты населения от природных и техногенных катастроф.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Узбекский вояж Кадырова

    Глава Чеченской республики находится с визитом в Узбекистане. После встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым Рамзан Кадыров намерен посетить Бухару и Самарканд.

  • Мегафон
    Где деньги?

    За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.

  • Военные учения НАТО, архивное фото
    Бизнес на "угрозе"

    От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.

  • Бедность, архивное фото
    Бедные соседи

    Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фестивальный инклюзивный забег
Фестивальный забег в Сочи в фотографиях Sputnik
Как Sputnik пробежал забег на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
Как Sputnik пробежал забег на трассе "Формулы-1" в Сочи
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться