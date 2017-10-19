Не знали мы горя без Горя, а где же совесть?..

Не боится ли Василе Горя потерять на плахе свою голову, если против него будут собраны факты, доказывающие зверства в кишиневском "Некрополе для животных"

Корреспонденту Sputnik, проясняющему подробности нападения директора "Некрополя для животных" Василе Гори на жителя Кишинева Романа Трахтмана, все-таки удалось поговорить с Горей об обстоятельствах этого вопроса.

Встреча была случайной и произошла в коридорах Инспектората полиции сектора Чеканы, куда корреспондент Sputnik пришел, чтобы поинтересоваться у следователя тем, как развиваются события вокруг заявления на общественного активиста Романа Трахтмана, якобы укравшего собаку с территории "Некрополя для животных". Подробнее об этой истории вы можете прочитать здесь >>>

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Ранее, напомним, Василе Горя отказался давать для Sputnik комментарии о том, что он напал на Романа Трахтмана и нанес ему травму.

Увидев Горю, журналист обратился к нему по-русски с вопросом, почему тот не захотел разговаривать с прессой, и почему он ударил общественного активиста. В ответ Горя заявил, что никого не бил и не понимает вопросов, адресованных ему на русском языке. Хотя, уже исходя из реакции чиновника на слова, произнесенные на русском, было ясно, что великий и могучий ему более чем понятен.

Тогда журналист перешел на государственный, молдавский язык и попытался выяснить, что же все-таки произошло в тот день в "Некрополе". Горя же в ответ начал возмущаться, что пресса про него все написала неправильно. Затем он достал распечатку одного из материалов Sputnik Молдова и заявил, что пойдет с ним в суд.

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Возможности дальше продолжать этот разговор у корреспондента не было возможности, так как его ждал следователь. Но по окончании беседы с ним журналист решил набрать номер мобильного телефона Василе Гори и поинтересоваться, что именно его не устроило в публикациях.

"Меня не устраивает то, что вы написали, мол, я убиваю животных и продаю их шкуры. Ни одно животное не было нами умерщвлено. Если будут представлены доказательства, я положу голову на плаху. И впредь также отвечать буду только на вопросы, заданные по-румынски", — ответил по телефону Горя.

Журналисты Sputnik будут и дальше собирать фотографии и видео, а также свидетельства очевидцев, касающиеся зверств в кишиневском "Некрополе для животных".

А пока предлагаем вашему вниманию видеозаписи, сделанные на территории "Некрополя для животных". Эти материалы говорят сами за себя. Детям до 16 лет просьба не смотреть.

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